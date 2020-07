Rusko kývlo, Putin vyhrál. A hned začalo být ,,veselo" na všech stranách

reklama

Referendum, které v Rusku probíhalo od 25. června do 1. července skončilo včera v devět hodin moskevského času a hlasy jsou skoro všechny sečtené. Podle ruské tiskové agentury TASS je sečteno 99 % odevzdaných hlasů. Celkem 78 % hlasujících dle ústřední volební komise hlasovalo pro změnu ústavy, která by Vladimiru Putinovi umožnila panovat až do roku 2036, proti je údajně až 21 % hlasujících. Dle komise se zúčastnilo 65 % všech voličů.

Jak TASS dále uvádí, původně se mělo hlasovat jen 1. července. Ale kvůli koronavirové situaci byly hlasovací termíny prodlouženy a lidé mohli hlasovat i mimo oficiální volební místnosti, např. elektronicky nebo ve zvolených „volebních oblastech“. Změny ústavy dle agentury nabydou platnost, pokud více než polovina hlasujících byla pro, minimální účast stanovena nebyla.

Jak informuje iRozhlas, konečné výsledky budou oznámené poté, co se vyjasní některé stížnosti na chod hlasování. Například komise v moskevském rajonu Ramenki už uznala neplatnými hlasy v jedné z místností, a to kvůli podstrčení vícero lístků do volební urny.

Fotogalerie: - Debata o rusofobii

K reformě, která Putinovi teoreticky umožňuje setrvat ve vedoucí funkci do roku 2036, už se vyjádřil šachový velmistr Garry Kasparov. „Dnešní ‚hlasování‘ nemělo s prodloužením Putinovi vlády nic společného. Je to jen hra, aby mohl předstírat, že je prezident a ne diktátor, zatímco Rusové a zahraniční předáci předstírají, že mu to věří. Putin je doživotní diktátor a nemělo by se mu říkat jinak. Že někdo tomuhle šustění papírem věnuje pozornost jenom dává legitimitu těmto zmanipulovaným volbám a ústavám.“

Putin is dictator for life and should only be referred to that way. Paying attention to this shuffling of papers and jumping through hoops only validates why dictators bother with sham elections and constitutions. — Garry Kasparov (@Kasparov63) July 1, 2020

Přisadil si také lídr frakce Obnova Evropy, do které spadá i ANO, Guy Verhofstadt. Podle něho to, že Putin ovlivňuje volby a prodlužuje si mandát, ukazuje, že je slabý. A dával za pravdu lídrovi opozice Navalnému, že se jednalo jenom o formalitu, nikoliv o volby. „Rusové by měli tomuto systému vzdorovat a doufat ve svobodnou budoucnost,“ prohlásil.

Fixing elections & creating new terms through manipulation shows Putin's insecurity & weakness, not strength.@navalny is right, the referendum was more a procedure than a fair election. Russian people should resist the system & hope for a free future.https://t.co/49s92bw9a7 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) July 2, 2020

Jiný pohled nabízí Bryan MacDonald na serveru Russia Today. Podle něho i opoziční organizátoři kampaní v Moskvě uznali, že výsledky průzkumů ukazují, že v hlavním městě většina lidí podporuje navržené změny. A to prý i tam, kde jsou komunální politici z řad opozice ve většině.

Dále připomíná, že plebiscit nebyl nutný, protože změny ústavy mohly být bez okolků schváleny ve státní dumě. A Alexej Navalný už údajně současnou formu ústavy nazval „odpornou“, protože obsahuje mechanismy, jak uzurpovat moc. Ústava pochází ještě z období panování prezidenta Jelcina.

„Ve středu se konal protest v Moskvě, který byl tak slabý a bylo na něm tak málo lidí, že policie jenom rozdávala roušky s ohledem na riziko covidu-19. To se skutečně těžko dá nazvat policejním útlakem. Pár odpůrců, kteří se nepovoleně sešli na Rudém náměstí, bylo zadrženo a následně propuštěno,“ píše MacDonald s tím, že odpor proti změnám je těžký, když kromě prodloužení termínu, do kdy může Putin vládnout, obsahují i jiné populární změny, jako zákaz vlastnění občanství a bankovních kont v zahraničí u státních představitelů, obranu ruského území či záruku, že minimální mzda bude větší než minimální životní náklady. A i podle průzkumů „západně orientovaných“ organizací si prý 54 % přálo, aby Putin zůstal u moci do roku 2030.

MacDonald tvrdí, že Rusko není diktatura a Putin není diktátor, ale jedná se o „lehce“ autoritativní režim, kde je k vládě potřeba podpora většiny. A i tyto změny prý dokazují, že se Rusko nechce vydat ani čínskou, ani sovětskou cestou, ale svou vlastní cestou, která odpovídá tomu, že Rusko je „tak trochu“ Evropa a „tak trochu“ Asie.

