Rusko zaútočí na Finy a Pobaltí, varuje známá skupina. Žádá preventivní zásah NATO

Skupina Anonymous se do povědomí veřejnosti dostala svým aktivismem ohledně Wikileaks. Později se zapojila do podpory takzvaného arabského jara. Anonymous se podílela kupříkladu na převratu v Egyptě nebo Tunisku. Skupina Anonymous není organizovaná, nemá hierarchii ani rozhodovací orgán.

Nyní se skupina Anonymous zapojila i do konfliktu na Ukrajině. A to snahou varovat, že Rusko se chystá vojensky napadnout jak Finsko, tak i pobaltské státy Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Tedy čtyři státy sdružené pod hlavičkou NATO.

„Rusko připravuje invazi do Finska a Pobaltí. Preventivní vojenská akce proti Moskvě je nutná. Prostřednictvím NATO nebo nové koalice,“ zaznělo od skupiny Anonymous na síti X.

Russia is preparing an invasion of Finland and the Baltics. Preemptive military action on Moscow is needed. By NATO or a new coalition. — Anonymous (@YourAnonCentral) December 26, 2024

Ale jejich prohlášení pokračovalo v dalším postu. „Než Rusko vtrhlo na Ukrajinu v plném rozsahu, tytéž kazatelské hlasy všem říkaly, že se to nestane, a dokud se to nestalo, prostě to nebylo možné. Finsko a Pobaltí nebudou naslouchat nesmyslným hlasům. Vědí, že se blíží ruské invazní síly, datum bude určeno,“ napsali Anonymous kategoricky.

Before Russia invaded Ukraine at full scale the same preachy voices told everyone it wouldn’t happen and it was simply not plausible until it happened. Finland and the Baltics aren’t going to listen to pointless voices. They know the Russian invasion force is coming, the date is… — Anonymous (@YourAnonCentral) December 26, 2024

Došlo i na odhalení plánované invaze do Evropy dle skupiny Anonymous. „Zdroje NATO říkají, že Rusko se připravuje na útok na Finsko a další pobaltské země přes východní křídlo. Rusko plánuje invazi do Evropy, od arktické oblasti přes Baltské a Černé moře až po Středozemní moře.

NATO sources say Russia is preparing to attack Finland and other Baltic countries across the eastern flank.



Russia plans to invade Europe, from the Arctic region through the Baltic and Black Seas to the Mediterranean. https://t.co/OGIBSK6uZD — Anonymous (@YourAnonCentral) December 26, 2024

Skupina Anonymous odkazovala u svých tvrzení na finský server bulvárních novin Iltalhti. Ovšem server mluvil poněkud odlišně. Nikoliv, že se Rusko chystá v nejbližších dnech napadnout Finsko a Pobaltí, ale že proběhla simulace u ruských sil.

„Zdroje NATO sdělily serveru Iltalehti, že Rusko nacvičovalo útok na Finsko a další země východní země NATO. Zdroje odhadují, že Rusko by mířilo k hranicím Turkuského míru z roku 1743. V takovém případě by ruské invazní síly zamířily až ke Kymijoki. Dále na sever by cílem útoku bylo Puumalansalmi,“ píše server Iltalehti. Skupina Anonymous tak zaměnila slovo „nacvičovalo“ za slovo „připravuje“. Přičemž bulvární server Iltalehti svůj zdroj v NATO nejmenoval a ani na žádné vyjádření oficiálních mluvčí NATO neodkázal.

Server následně dodává varování před slovy ruského prezidenta Vladimira Putina. „Putin již dříve prohlásil, že jeho ideálem je Ruské impérium 18. století. Zdroje říkají, že Putinova slova je třeba brát doslova. V ohrožení by bylo Estonsko, Lotyšsko a Litva, ale také jihovýchodní Finsko,“ píše bulvární deník.

Finsko-ruské vztahy se přiostřují i bez přímého vojenského střetu. Finsko převzalo dohled nad ruským tankerem, který je v podezření, že stojí za přerušením podmořských energetických a datových kabelů mezi Finskem a Estonskem. „Z naší strany vyšetřujeme závažnou sabotáž,“ řekl ředitel finského Národního úřadu pro vyšetřování Robin Lardot. „Podle našich informací způsobila škodu kotva plavidla, které je předmětem vyšetřování,“ dodal.

Podle finské celní služby patří tanker se jménem Eagle S do takzvané stínové flotily. Ve stínové flotile jsou plavidla, která se neregistrují jako ruská, ale přesto spadají pod ruskou správu. Ve stínové flotile jsou plavidla, která přepravují ropu a vyhýbají se tak protiruským sankcím.

Země kolem Baltského moře jsou nyní ve stavu zvýšené pohotovosti. A to kvůli možnosti sabotáží jak na podmořské elektrické kabely, tak i telekomunikační spoje. A v roce 2022 i po poškození plynovodu Nord Stream, jehož viník dosud nebyl oficiálně oznámen.

K poškození podmořských kabelů došlo ve středu přesně v 17.26. Přesně v tu dobu podle údajů systému sledování lodí MarineTraffic, proplul místem tanker Eagle S, informuje CNN.

Oprava poškozených kabelů může podle vyjádření finských úřadů trvat i řadu měsíců.

„Poškození podmořských zařízení v Baltském moři je nyní tak časté, že je těžké uvěřit, že to bylo způsobeno pouze nehodou nebo špatným námořnickým uměním,“ zmínil v prohlášení estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna. „Musíme pochopit, že poškození podmořské infrastruktury se stalo systematičtějším, a proto musí být považováno za útoky proti našim životně důležitým strukturám,“ dodal.

