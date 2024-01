Růžový Rakušan si vás poslechne bez cenzury? Bobošíková připomněla, jak dopadly jeho dřívější sliby

Občané, nenechte se nachytat! Jana Bobošíková z Aby bylo jasno varuje před kampaní Víta Rakušana, v níž jde pouze o to, očistit jeho i hnutí STAN od totalitních praktik a od nekompetentního vládnutí. Varuje také ty, kteří s ním chtějí diskutovat v jeho debatě Bez cenzury, s níž vyráží do českých měst: „Rozumný člověk, který nechce skončit ve vězeňské cele, mu na lep neskočí,“ dodává moderátorka.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v nedávném klipu ze sportovní šatny hovořil o tom, že si je vědom, že jeho strana zklamala občany, protože kvůli soudržnosti vlády musela učinit řadu kompromisů. A oznámil, že udělá vše pro to, aby získal důvěru občanů zpět. Za nimi se vydal v rámci debat Bez cenzury do českých měst, kde jsou s jeho hnutím nejvíce nespokojení. První zastávka byla toto pondělí v Karviné, kde se vedla skutečně velmi emotivní diskuse.

Za Rakušanovým klipem stojí slovenský mediální stratég Michal Repa, který má za sebou například úspěšnou kampaň slovenské prezidentky Čaputové i prezidenta Petra Pavla. „V této souvislosti bychom neměli zapomínat, že se Petr Pavel na Pražský hrad doslova prolhal, jak už téměř rok dokazují jeho činy, které jsou zcela v rozporu s tím, co sliboval,“ upozorňuje Jana Bobošíková.

Cílem takových kampaní je dát do veřejnosti slogan, o kterém se následně povede diskuse, a to se povedlo s klipem Víta Rakušana, u kterého občané horlivě diskutují nad sloganem debaty „Bez cenzury“. Lidé na sociálních sítích především připomínají, že sám Rakušan je považován za největšího cenzora.

„Málokomu dochází, že o to právě jde,“ upozorňuje moderátorka Aby bylo jasno. „Jde o to, očistit vicepremiéra Rakušana a STAN od oprávněných nálepek cenzorů. A samozřejmě i od faktu, že Rakušan je spolutvůrcem současné politiky strachu, ve které policie vyslýchá za to, co lajkovali na sociálních sítích, kde soudy odnímají svobodu za vyřčená slova,“ uvádí Bobošíková.

„Slogan bez cenzury spojený s relativně mladým politikem, sportovcem s klukovským výrazem má patrně odpoutat pozornost od toho, co všechno bylo v okolí politika, v jeho straně, na jeho ministerstvu a v organizacích, za které zodpovídá, což je například Policie ČR, v posledních dvou letech napácháno,“ pokračuje moderátorka v rozboru Rakušanova klipu.

Změny jsou také na sociálních sítích Starostů a nezávislých, které marketéři přebarvili na růžovou a žlutou a pověsili na ně slogan „staráme se o lidi“. Bobošíková zmiňuje, co o těchto barvách říká psychologie barev: „Růžová má celkově velmi uklidňující účinky, snižuje agresivitu lidí a používá se ve věznicích ke zklidnění vězňů. Žlutá je veselá a hřejivá a přináší s sebou energii, zároveň nejvíce zatěžuje oko a unavuje, je dokonce jedovatá, pokud je dětský pokojíček vymalován žlutě, jsou děti více náchylné k pláči, bývá také spojována s laciností, slevou a výprodejem.

Růžová barva, se kterou se nyní hnutí STAN prezentuje a se kterou vyjíždí Vít Rakušan za občany v rámci debat Bez cenzury, má zřejmě otupit oprávněné výtky občanů směrem k této straně i otupit případnou agresivitu ze strany občanů. „Žijeme v době, kdy si rozhodování o tom, co je a není agresivita, plně usurpovala tato vláda,“ podotýká Bobošíková.

„Uvidíme, zda se lidé odváží tzv. bez cenzury říci Rakušanovi do očí, co si myslí. Rozumný člověk, který nechce skončit ve vězeňské cele, mu na lep neskočí. Trestní stíhání za vyřčená slova, vězení za vyřčená slova i návštěvy policistů v bydlišti za slova na sítích mu to prostě nedovolí. A také doufáme, že pro ty, kteří žijí každodenní realitu v naší zemi, nebudou růžové slogany ‚bez cenzury‘ a ‚staráme se o lidi‘ znamenat očistění Víta Rakušana a jeho strany od odporných totalitních praktik a od nekompetentního vládnutí.

Co myslíte, dá žluto-růžový slogan zapomenout na skandály typu Dozimetr, šifrované telefony, pokus o poslancování ze Spojených států, výhrůžky občanům, cenzuru a absolutní neschopnost vládnout? Pokud ano, máme se na co těšit,“ uzavírá Jana Bobošíková.

