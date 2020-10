S*re mě, že si nemůžu dát pivo ve výčepu. Vnuk Jaroslava Haška, který má hospodu, si pustil pusu na špacír

reklama

Opozice se sevřenou prdelí

Mezidomovec mezi Prahou a Lipnicí nad Sázavou. To o sobě vždy říkal Richard Hašek, vnuk světoznámého českého spisovatele. Nyní prý drží pozice v hlavním městě, ale do postele a na záchod si roušku nebere. Jen ven. Nedávno si prošel prázdné pražské ulice a dost si to užil. "Vím, je to hrozné, když se to takhle řekne, ale je to tak. Nicméně bych nechtěl být pražským podnikatelem v pohostinství. To je průšvih," dodává.

Ohledně chování vlády v dobách krize hovoří smířlivě: "Já být miliardářem jako Babiš, tak bych se na tu politiku vyprdl. Kdybych byl zvolený politik, tak bych se ale asi choval stejně jako ti současní. Nikdo tuhle situaci nevyřeší úplně dobře. I když říká opozice to a to, tak si myslím, že by se jí sevřela prdel, kdyby měla začít vládnout. Žádný génius na koronakrizi mezi námi není. Vždyť je celý svět ve stejném průseru. Nacházíme se na hranici našich možností. Prachy by byly, ale co s nima, když se mezi námi pohybuje ta hrozná neviditelná chlupatá koule jménem Covid-19."

Přestože je naše zdravotnictví velmi vyspělé, nachází se v současnosti pod velkým tlakem, takže zanedlouho podle Haška "nebudeme moci chodit si do nemocnic nechat odoperovat koleno nebo něco jiného, protože už nebudou kapacity." V televizi proto stále sleduje, jak se koronakrize vyvíjí. "Ostatně nic jiného tam ani nedávají," doplňuje s tím, že mezi jeho blízkými zatím nikdo virem Covid-19 nakažen nebyl.

Na platy nesaháme

Penzion a hostinec U České koruny v podhradí Lipnice nad Sázavou je rodinným podnikem. Vlastní ho společně manželé Haškovi a jejich dva potomci. Stará se o ně však Richardův syn, takže spisovatelův pravnuk, Martin Hašek. "Šli jsme s cenami dolů a nyní se snažíme provozovat výdejní okénko. V okolí rozvážíme jídla a chceme osedlat až tři auta, abychom naše pole působnosti rozšířili," podotýká provozní.

Ve zmíněném pohostinství pracuje sedm lidí. "Obával jsme se, že přijde nějaká krize, takže jsem do ničeho neinvestoval a něco našetřil. Proto nemusíme přistupovat k nějakým drastickým opatřením. Propouštět jsme nemuseli, na plat jsme nikomu nesáhli. Ostatně zaměstnanci budou v dalších sezónách potřeba a moc je finančně nerozmazlujeme. Navíc jsme výletní restaurace, která v létě vydělávala, takže máme rezervy, abychom přežili do dalšího jara. Oproti loňskému roku máme na tržbách o třicet procent méně a jestli bude mrtvý i listopad a prosinec, tak se ztráty přiblíží čtyřiceti procentům," vysvětluje Martin Hašek s tím, že výtoč Haškova ležáku, který jim vaří v humpoleckém rodinném pivovaru Bernard, je stále nulová a o PET lahve velký zájem není.

Jeho otec Richard si nyní hlavně stěžuje na "hospody v karanténě". "Projít Prahou a nedat si někde točené, to je na hovno. Jedině jít do vlastní hospody a tam se uchlastat k trvalému zdraví. Jak to je ve Švejkovi: 'Člověk si myslí, že je gigant, ale je hovno, kamaráde.' Teď v pandemii je to pravda dvojnásob," glosuje vnuk Jaroslava Haška a nakonec promýšlí, co by na to asi řekl jeho děda. Nejspíš by řekl: "Dáme si jedno a jeden srk a pak se uvidí." Tajemná zkratka znamená v hantýrce Strany mírného pokroku v mezích zákona slivovici, rum a kontušovku.

