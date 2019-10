Šabatová zděšena: Nenávist na internetu! A páchají ji „slušní lidé“, netrestaní! Akce nutná

V Brně se včera konala konference na téma „Nenávist na internetu“, kterou svolal předseda ÚS Pavel Rychetský spolu s ombudsmankou Šabatovou a nejvyšším státním zástupcem Zemanem. K čemu došli? Že svoboda projevu není absolutní. Právo musí platit i na internetu. Měla by se posílit osvěta. Nenávistí se prohřešují „slušní lidé“. Ale nelze prý zavádět plošnou cenzuru. „Pokud si společnost sama neuvědomí škodlivost nenávistných projevů na internetu a většina jich zůstane bez povšimnutí, lidé přestanou rozlišovat, co je a není správné. Vyroste další generace, pro kterou bude nenávist na internetu normou,“ varovala Šabatová.

Dle Ústavního soudu je obrana proti šíření nenávistných projevů na internetu zatím pomalá a nepříliš efektivní. A tak předseda Ústavního soudu, ombudsmanka a nejvyšší státní zástupce uspořádali odbornou konferenci s cílem najít způsoby, jak tomuto nebezpečnému jevu účinně čelit a předcházet. Byla určena zejména policistům, státním zástupcům a soudcům. Účastníci konference se dle Ústavního soudu, v jehož budově se konference konala, zabývali nejen otázkami definování trestné činnosti z nenávisti na internetu, rozlišení extremismu a nenávistných projevů, ale také problémy praxe v oblasti dokazování, „přechodu" mezi trestným činem a přestupkem, rolí znalců, nebo také odstraňováním závadového obsahu z internetu.

Úvodní slovo měl Pavel Rychetský. Řekl v něm mimo jiné: „Nedávno jedna americká univerzita realizovala exaktní metodou průzkum sociálních sítí, jehož výsledkem je zjištění, že lež se po internetu šíří sedmkrát rychleji než pravda. Svoboda projevu, ať už je realizována ústně, tiskem, nebo na internetu, se nekryje s hledáním pravdy a stát tu není od toho, aby určoval vítěze soutěží o nejsprávnější nebo nejpravdivější výrok. Role státu však není jednoduchá – nemá uloženu povinnost nějaký projev šířit anebo mu tleskat, ale musí nalézt prostředky, jak na jedné straně chránit právo jedince nerušeně vyjádřit své názory a na druhé straně však zabránit šíření názorů, které propagují rasismus, xenofobii, všechny formy nenávisti, nebo dětskou pornografii. Současně je povinen vytvořit právní prostor, ve kterém se každý jednotlivý subjekt může efektivně dovolat ochrany, pokud jej k projevu někdo nutí nebo pokud jej něčí projev poškozuje.“

O konferenci Rychetský hovořil i v ČT: „Dá se, bohužel, konstatovat, že v tom kyberprostoru se šíří ohromné množství nenávisti, podněcování, antisemitismu, xenofobie, někdy naopak děstké pornografie a oplzlostí. Prostě je to fenomén, se kterým, zdá se, není zatím schopna naše společnost se vyrovnat, není schopná mu čelit; a nejde jen o útoky na jednotlivce, kteří jen velmi obtížně mohou civilní cestou dosáhnout nějaké ochrany, ale jde i o útok na základní hodnoty, na kterých vyrostla naše společnost. Ve vztahu k té hrozné mediální internetové válce a útoku na naši společnost ta bezmocnost prochází, zdá se, celou naší civilizací. Která prostě nebyla na něco takového nikdy připravená. Protože naopak za jednu z hodnot, kterou jsme považovali za nejvýznamnější, a to je třeba chránit, je svoboda projevu. Ukazuje se, že ani ta nemůže být absolutní, bezmezná, a za druhé je potřeba prosadit, že právo a spravedlnost platí i na internetu."

Rychetský zmínil kauzu zpěváka Bangy a několik podobných případů. „To, že jich je málo, není tím, že by v kyberprostoru bylo málo takové špíny a zla, ale je to tím, že zatím ještě nejsou orgány trestního řízení s to identifikovat pachatele této trestné činnosti a dostat je až před soud,“ řekl Rychetský, ale dodal: „Nemůžeme připustit zavedení nějaké masivní státem zavedené cenzury, a je jedno, jestli jsou to média v kyberprostoru, nebo média obecně dostupná. Ale současně nemůžeme ponechat úplně volný prostor pro trestnou činnost, která vede k šíření nenávisti, k podněcování rasové nesnášenlivosti, ke xenofobii, a přihlížet tomu, abych tak řekl, s prázdnýma rukama.“ Trestání je ovšem prý až poslední možnost. Hlavní je podle něj rozšířit tezi: „Nevěřte všemu, co se na těch sítích objeví.“

Dle ÚS si autoři nenávistných projevů ani ti, kdo je dál šíří, obvykle neuvědomují svou odpovědnost. Proto je nutné zaměřit se i na prevenci a pochopení odpovědnosti každého jednotlivce za jednání na internetu, stejně tak jako se zaměřit na rychlé postihování.

Na konferenci měla slovo i ombudsmanka Anna Šabatová: „S obavami sleduji, jak se nenávist šíří internetem a jak za tím lidé vidí extremisty. Z naší analýzy soudních rozhodnutí však vyplývá, že se nenávistných projevů téměř vždy dopustili lidé, kteří ještě nikdy nebyli soudně trestáni. Tito jinak ‚slušní' lidé nevnímali své jednání jako protiprávní a vůbec si neuvědomili, že právo platí i na internetu. To, co napsali, by pravděpodobně živému člověku nikdy do očí neřekli, a právě v tomto pocitu anonymity a beztrestnosti vidím velké nebezpečí."

A varovala: „Trestní právo je jen jedním z nástrojů řešení. Pokud si společnost sama neuvědomí škodlivost nenávistných projevů na internetu a většina jich zůstane bez povšimnutí, lidé přestanou rozlišovat, co je a není správné. Vyroste další generace, pro kterou bude nenávist na internetu normou, něčím, co je akceptováno a je běžné.“

„Je málo problémů naší doby, které by mě znepokojovaly tak jako šíření nenávisti na internetu,“ uvedla Šabatová dle serveru Romea.cz.

„Otázka nenávistných útoků, které jsou v současné době šířeny zejména prostřednictvím internetu, je otázkou nejen morálky, ale kulturnosti celé společnosti. Bojím se, že pokud nezasáhneme včas proti těmto projevům, může to skončit podobnými tragickými událostmi, jako byl útok na synagogu v německém Halle minulý týden,“ tvrdil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Dle serveru Romea.cz prohlásil, že nejčastějším terčem předsudečné nenávisti na českém internetu jsou stále Romové, ale přibývá verbálních útoků na muslimy a Židy. Při postihování nezákonných projevů nenávisti na internetu musí policie a žalobci podle Zemana uplatňovat nové metody a přizpůsobit se charakteristikám online prostoru.

Pořádanou konferenci komentoval právník Tomáš Tyl. „To je z mého hlediska velmi alarmující, když nezávislí ústavní soudci, kteří ex lege nejsou ani součástí běžné soudní soustavy, konferují o společenském fenoménu, který – ať chceme, nebo ne – je projevem občanské společnosti a potažmo svobody projevu. Musím říct, že mne toto spolčování nejvyšší moci soudní dost znervózňuje... Smrdí to ‚glajchšaltizací‘ názorů ÚS a s ohledem na účast dle fotky – vidím velký špatný,“ komentoval momentku, kterou zveřejnil zástupce ombudsmanky Šabatové Stanislav Křeček.

