Sabina Slonková prozradila na kameru, jak to bylo s mladým Babišem: Přesně věděl, s kým mluví. Byl nemocný, odvezli ho na Krym, volal o pomoc

Sabina Slonková zavítala do internetové televize DVTV a vyjádřila se k reportáži, kterou natočila spolu s Jiřím Kubíkem kamerou v brýlích. Ve Švýcarsku natáčeli Andreje Babiše mladšího. Hned na úvod prohlásila, že teď může asi jen policie říct, zda byl Babiš mladší skutečně unesen na Krym. „Existuje tady e-mail, který přišel do České republiky z ukrajinského Krymu. Tento rozhovor byl poslán z telefonu, který používal Andrej Babiš junior. V tomto e-mailu byly obsaženy informace, které nám poté zopakoval Andrej Babiš junior,“ prozradila Slonková.

Babiše juniora vnímá jako vyděšeného člověka, který má obavy. „My jako laici jsme nenašli žádné projevy toho, že by si nebyl vědom reality, že by si nebyl vědom toho, že mluví s novináři. Andrej Babiš přesně věděl, s kým mluví,“ zdůraznila novinářka.

O zdravotním stavu Andreje Babiše juniora se Slonková odmítala bavit. Jednu věc však prozradila. „Kdybych já měla nemocného syna, tak bych ho asi neodvezla na Krym, a on tam byl, to potvrdila i jeho matka. Mladý Andrej Babiš junior, říkám, že on tam byl nedobrovolně. A jeho matka do toho rozhovoru s ním nezasáhla,“ podotkla novinářka s tím, že policie se spokojila s tvrzením, že unesen nebyl. Andrej Babiš mladší přitom podle ní volal o pomoc a policie tomu prý nevěnovala dostatečnou pozornost.

„Ale v reportáži ani jednou nezaznělo, že by Andrej Babiš starší nechal unést svého syna,“ doplnila ještě Slonková. Ona jako novinářka má informace o tom, že Dita Protopopová vystavovala lékařský posudek na Andreje Babiše mladšího, přičemž měla blízko k Andreji Babišovi staršímu a navíc se stala zastupitelkou za hnutí ANO v Praze. V úterý 13. listopadu svůj mandát složila.

Andreje Babiše mladšího měl na Krym odvézt manžel této lékařky Petr Protopopov, který pochází z Ruska, ale už delší čas žije v Česku. Není prý jasné, zda Protopopov jednal sám, nebo na něčí přání.

Důrazně odmítla, že by tvořila nějakou kampaň proti Babišovi, kterou by záměrně načasovala před 17. listopad, jak to tvrdí premiér Andrej Babiš starší. Navíc dala jasně najevo, že Andrej Babiš mladší byl srozuměn s tím, že vznikne reportáž, která se včera objevila na veřejnosti, a jeho reakce byla prý taková, že nic nebránilo zveřejnění reportáže.

Andrej Babiš mladší je podle policie klíčovým aktérem celé kauzy Čapí hnízdo a policie by měla mít zájem na tom si s ním promluvit. Slonkové se však nezdá, že by strážci zákona vyvíjeli v tomto směru dostatečnou aktivitu. „Je to skutečně tak, že policie chce Andreje Babiše juniora vyslechnout, nebo Andreje Babiše juniora vyslechnout nechce?“ ptala se před kamerou dáma. Jedním dechem však uznala, že Andrej Babiš junior je švýcarský občan, takže česká policie má do značné míry svázané ruce. Očekává také, že se na ni a její kolegy obrátí se žádostí o předání informací.

V závěru rozhovoru poznamenala, že vláda Andreje Babiše ani po tomto skandálu nepadne, protože ČSSD a komunisté nedají od premiéra ruce pryč. Otázkou však ještě zůstává, co udělá sám Andrej Babiš, který je často velmi impulzivní.

autor: mp