Salvini hřímá: Itálie už není uprchlickým táborem Bruselu, Berlína a Paříže

Dopis Salvini poslal v předvečer schůzky ministrů vnitra zemí EU. Schůzka byla svolána francouzskou vládou, jíž se účastnil i odcházející komisař EU pro migraci Dimitri Avramopoulos. Důvod schůzky byl prostý – pokusit se najít řešení problému připlouvajících migrantů. K tomu napsal Salvini tweet včera: „Vysvětlil jsem to (na jednání Rady) v Helsinkách a dal jsem to na papír svému francouzskému kolegovi Castanerovi. Itálie zvedla hlavu. „Salvini tedy dnes do Paříže na schůzku nepoletí a pošle pouze technickou delegaci, aspoň takové informace poskytl italský list Il Giornale.

Ve středu se právě v Helsinkách konala Rada, která byla zakončena střetem dvou ideologických světů. A to Macrona a Merkelové na jedné straně a těch ostatních, kteří byli zastoupeni právě Itálií a Maltou. Právě Itálie a Malta čelí největšímu náporu migrantů ve Středomoří, jak píše Il Giornale. Právě tyto země navrhly reformu pravidel pro vyloďování migrantů, kdy se již nepředpokládá, že Itálie a Malta jsou „bezpečnými“ přístavy. Obě země usilují o přerozdělení migrantů po zbylé osmadvacítce. To však Berlín i Paříž zamítly. To bylo tím, co spustilo Salviniho hněv, a proto se rozhodl napsat francouzskému protějšku. Zde však nesouhlasí s přerozdělováním migrantů i V4.

Dalším cílem Salviniho je přinutit nevládní organizace, které převážejí migranty ve Středomoří, aby jednaly v plném souladu s mezinárodním právním rámcem a vnitrostátními právními předpisy, které dle Salviniho tyto nevládní organizace porušují. V dopise též Salvini píše, „že je překvapen skutečností, že Macron a Merkelová nechtějí brát v úvahu pokrok dosažený v plodné debatě v Helsinkách“.

