Samoudavač Jurečka, Prymulův konec a Babišova „rohožka“ Hamáček. I takový byl konec roku

POLITICKÉ STŘETY ROKU 2020, ČÁST TŘETÍ Ani poslední část roku nebyla skoupá na mnoho událostí v rámci politické scény. Ti, co měli přijít, totiž nepřišli a někteří naopak přišli tam, kam neměli. Své o tom ví i letošní druhý ministr zdravotnictví Roman Prymula, který jen „dostal adresu“ a „nevěděl“, že vešel do uzavřené restaurace, kde si prostě jen „sedl do salonku“, či šéf lidovců Marian Jurečka, jenž vše vyšperkoval tím, že udal sám sebe. Nechybělo ani tradiční odcházení ze strany sociálních demokratů, kteří nadnesli výhružku, že odejdou z vlády. „Ať si jdou,“ vzkázal jim premiér Babiš (ANO). Jenže oni jít nechtěli a předseda ČSSD Jan Hamáček raději vše stáhl. „Rohožka,“ bavila se nad počínáním sociálních demokratů Adamová. Nebyla jediná.

Brzy na to však za vládu vyhlásil nouzový stav, a jelikož „ti, co měli přijít, nepřišli“, tak se situace začala zhoršovat. Říjen tak na obrazovky zpravodajských relací navrátil vládní činitele, kteří každým dnem vyhlašovali nejrůznější restrikce, a také přišly dotazy novinářů. Na otázku ohledně zodpovědnosti, v době, kdy premiér Babiš naznačil, že by mohly dojít kapacity v nemocnicích, od něj zazněla tato zpráva: „Já nevím, jaké chyby se staly, já nevím, kde je nějaký zásadní problém, my jsme teď přijali nějaké rozhodnutí a samozřejmě ano, my jsme hygieny, odevzdala armáda na ministerstvo zdravotnictví 1. 6. a potom jsem dospěl k názoru, že je potřeba znovu vrátit armádu do hry s panem Dzurillou, to bylo 27. července, kdy sem viděl, že na odběrném místě na Bulovce, že to nefunguje. Takže já si myslím, že se v tom angažuju od rána do večera, nemám žádný pocit, že bych pochybil. My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, který měli přijít, nepřišli. Takže to je podle mě v této fázi zbytečná debata. Já nemám pocit, že bysme dělali něco špatně, nikdo pořádně ten vir, můžeme se bavit, tady je odborník, můžete se zeptat primářů, jak ten vir se chová a samozřejmě jak umíraj lidi, umíraj lidi s covidem, ano, a mně je to líto. Pravděpodobně ten covid urychluje, nebo zkracuje ten život a mně je to taky strašně líto. Takže já úplně teď jako nevím, co by teď nefungovalo.“

Po internetu se na to začalo šířit několik verzí zhudebnění projevu, jednu z nich si můžete poslechnout zde:

Později bylo rozluštěno, že onen muž přicházející na jaře, byl exředitel České spořitelny a nynější ředitel pojišťovny Direct Pavel Řehák, jenž přišel za vládou s jednoduchou excelovou tabulkou. Vláda tehdy zřejmě nedisponovala žádnými odhady situace a tak pouze na základě jeho jednoduché tabulky s naznačeným vývojem z okolních zemí rozhodla o nástupu silných opatření a lockdownu. Kdo byl tím, kdo nepřišel, však již známo není. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška Babiš lhal, jelikož on mu dle svého tvrzení informace o vývoji epidemie a nástupu druhé vlny poskytl.



Nástup druhého lockdownu, o němž Babiš sebevědomě tvrdil, že nikdy nenastane a odmítal se s opozicí na téma příprav na druhou vlnu bavit, pak někteří politici šéfovi vlády značně připomenuli. Rovněž mu vytkli i jeho komunikaci s občany, které důrazně žádal, ať se zavřou doma. „Ani slovo omluvy, ani slovo přiznání vlastní chyby. Zmetek...“ pustil se do Babiše Kalousek. „Premiér nemá hrozit, ale pokorně požádat o totéž. Lidé nemohou za současný stav, je to selhání vlády,“ dodal zase lídr ODS Fiala. Psali jsme: Buďte doma, vzkázal Babiš z tiskovky. Důrazně vás žádám...

A vzkaz Babišovi dorazil i od prezidenta Václava Klause. „Nestrašte a nevyhrožujte,“ upozorňoval premiéra. Varoval jej též, že znovuuzavření ekonomiky bude mít silné dopady. Psali jsme: Prezident Klaus se neudržel po Babišově tiskovce. Neznáte matematiku. Přestaňte vyhrožovat Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Co druhá vlna covidu a vládních restrikcí přinesla nového, byl i druhý ministr zdravotnictví. Nestal se jím nikdo neznámý, jelikož po rezignaci Adama Vojtěcha nastoupil do funkce epidemiolog Roman Prymula. Dlouho se však ve funkci neohřál.



Osudnou se pro Prymulu ve funkci stala schůzka v uzavřené restauraci, před níž se navíc producíroval bez roušky a zachytil jej přitom fotograf Blesku. Po zveřejnění fotografií se aktéři nočního setkání zamotávali do různých zdůvodnění, kde to vlastně v noci jednal. Přestože předseda Poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek potvrdil, že seděli v salonku uzavřené restaurace, Prymula přišel s verzí, že jednali v prostorách Vyšehradské kapituly (vzdálené od místa vyfocení asi 300 metrů), což kapitula důrazně odmítla.



„Dostal jsem jen adresu, sedli jsme si do salonku, nevěděl jsem, že je to restaurace,“ hájil se při rozhovoru s týdeníkem Respekt.

Premiér po uveřejnění snímků ze setkání dal najevo, že pokud ministr Prymula odmítne rezignovat, sám ho odvolá.



„Ministr Prymula zatloukl poslední hřebíček do rakve důvěry veřejnosti ve vládu Andreje Babiše. Je to výsměch občanům, zdravotníkům, živnostníkům, kteří museli zavřít. Okamžitá demise ministra Prymuly je nutná. Podle mne má odejít celá vláda,“ uvedla tehdy pro PL.cz senátorka Miroslava Němcová.



Nakonec Prymula rezignoval a tento rok se již třetím ministrem zdravotnictví stal Jan Blatný (za ANO), ten chvíli po svém jmenování hned odstartoval s popíráním svého podpisu pod peticí Milionu chvilek, která vyzývala šéfa vlády Babiše k rezignaci, poté, co vyšlo najevo, že je jeho podpis pravý, se však doznal. Odmítl už však říci, jestli stále trvá na tom, aby ministerský předseda rezignoval.



A kde že Prymula skončil? Příliš dlouho bez práce nebyl. Přestože se Babiš krátce po kauze zaklínal, nakolik byl jeho skutek strašný a že je Prymulovo odvolání nezbytné, již po měsíci se spolu udobřili natolik, že premiér Prymulu jmenoval svým poradcem. plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



Druhý ministr zdravotnictví v roce 2020 se stával častým terčem vtipů. Ty zažehl například jedním z projevů:

Nutno říci, že plukovník Prymula nebyl jediným letošním vrcholným politikem, který byl nachytán. Krátce po něm byl přichycen Miroslav Kalousek. Reportéři Radiožurnálu jej tehdy našli v restauraci na pivu, kde podle tehdejších opatření neměl co dělat.



Nachytán byl i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Respektive nachytal sám sebe, když se vyfotil, jak porušuje vládní nařízení a snímek pak vyslal na své sociální sítě. Přiznal, že šel na ulici s pivem, ačkoli je pití alkoholu na veřejnosti zakázáno, i že mu pivo „skvěle chutnalo“. Už tak skvělý však zřejmě nebyl pocit, když mu přišla pokuta z Magistrátu. Tu obdržel i Kalousek a činila 3 tisíce korun.



Velkou pozornost též vzbudil rozhovor prezidenta Zemana pro MF DNES. Prezident prohlásil, že je naše země „ve válce“ a „jsou potřeba drakonická opatření“. Ing. Miloš Zeman BPP

V souvislosti se zavíráním podnikům vzkázal, že když se Praze zavřou noční kluby, bude „pražská smetánka sedět, číst knihy a zvyšovat tím svou beztak nízkou vzdělanostní úroveň“.



Velmi nadzvedl i podnikatele tím, když pravil, že zkrachují jen ti neschopní: „Jsem zastáncem toho, čemu se říká COVID III. To znamená dlouhodobé, státem garantované úvěry s nízkou úrokovou sazbou a odloženou dobou splatnosti. A když podnikatelé nedokážou tento úvěr využít a zkrachují, nu, tak se pročistí trh. Protože jejich firma, když tuto pomoc nedokázala využít, je zřejmě neschopná, nebo jsou přesněji řečeno neschopní ti podnikatelé.“



A neopomněl zmínit ani umělce. Těm pro změnu vzkázal, že: „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví.”



Neklid dorazil rovněž v rámci záměru zrušit superhrubou mzdu a snížit daně. Krok tvrdě prosazovalo především vládní ANO spolu s opoziční ODS a obě partaje za to z mnoha stran slízly ostrou kritiku. Primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) tak například obvinil opoziční zastupitele z „ožebračení“ Prahy. A z ODS se ozval i nesouhlasný hlas jednoho z komunálních politiků. Ten by zřejmě zapadl, kdyby tím komunálním politikem nebyl Pavel Novotný. Ministryni financí Alenu Schillerovou posléze nazval „ubohou estábákovo kurvičkou“. Novotného právě po těchto slovech vyzvala jeho strana ke změně v chování, nebo odchodu ze strany. Nebylo to přitom poprvé, již v létě udeřil s tím, že je „v zájmu České republiky“, aby Babiš a Zeman umřeli.



Uplynulý rok také vstupuje do historie jako ten, kdy se vytváří základ pro rekordní zadlužení a poznamenaný tím je i náš rozpočet. U toho hrozilo, že se vládě nepodaří najít dostatek hlasů pro jeho schválení. Vládní koalice podporovaná komunisty totiž byla tentokrát zahnána do kouta a KSČM Babišovi dala jasně najevo, že pokud nesplní jejich požadavky na odebrání 10 miliard korun armádě, tak se s jejich podporou může rozloučit. Babiš opět opakoval, že na nic takového nekývne a ČSSD v čele s Hamáčkem trvala na tom, že poté dá od rozpočtu ruce pryč ona, přesto stačilo pár dní a nakonec obě vládní strany komunistům ustoupily, což vedlo k tomu, že ti tak prosadili odebrání 10 miliard korun armádě a převedení této částky do rozpočtové rezervy.



„Není překvapením, že soudruzi z KSČM jsou silnějším koaličním partnerem (a nehrajme už po dnešku dále hru, že ji jen podporují) než ČSSD. Zrada armády socanům nevadí, nejspíš jim bylo něco slíbeno. Hrdá strana by teď vypověděla koaliční smlouvu. Toho ale není rohožka schopna,“ pobavila se nad postoje sociálních demokratů šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Není překvapením, že soudruzi z KSČM jsou silnějším koaličním partnerem (a nehrajme už po dnešku dále hru, že ji jen podporují) než ČSSD.



Zrada armády socanům nevadí, nejspíš jim bylo něco slíbeno. Hrdá strana by teď vypověděla koaliční smlouvu. Toho ale není rohožka schopna. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) December 18, 2020

Právě před odchodem z vlády ČSSD velmi důrazně varovala. Sociální demokraté skrze svého předsedu Hamáčka vzkázali, že z vlády odejdou v půli prosince. Opět to však tradičně nemysleli vážně a poté, co jim Babiš vzkázal „ať jdou“, Hamáček svá slova rychle stáhl.

Sociální demokraté tak sklidili další dávku posměšků. „Až budu shánět kolegy ochotné spolknout ropuchu, zajdu do klubu ČSSD,“ napsal po krocích sociální demokracie pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. A v souvislosti s rozpočtem ještě celou situaci završil glosou předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Tak dlouho a zásadně byla ČSSD proti odebrání deseti miliard armádě, až hlasovala pro,“ zaznělo.



Také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má o svých koaličních spolupracovnících jasno. Takto naopak ona hovoří o premiérovi:

