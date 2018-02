Sankce samozřejmě nesrazí Rusko na kolena, tvrdí ministr Stropnický. A promluvil i o EU

Stropnický úvodem rozhovoru řekl, že výrok Babiše ohledně případného českého odchodu z EU je snahou, jak zabránit posilování xenofobních politických stran po celé Evropě. V té souvislosti Stropnický dodal, že on sám by měl problém s tím, pokud by se hnutí nechalo podpořit Tomiem Okamurou a jeho SPD, aby sestavilo vládu. K členství v EU pak podotkl, že znamená náležitost k demokratickému a hodnotovému systému, což je hrozně důležité.

Své stanovisko Stropnický řekl také k vítězství prezidenta Miloše Zemana v prezidentských volbách. „Nečekám žádná překvapení, už je v politice dost dlouho na to, aby si své názory držel. Ale samozřejmě připomínám ten obligátní fakt, že za zahraniční politiku zodpovídá vláda,“ poznamenal jasně Stropnický, jenž je podle svých slov k hlavě státu objednán.

Redaktorovi MF Dnes pak oponoval v otázce, že prezident Zeman několikrát řekl věci, které byly v rozporu se zahraniční politikou EU, což následně vzbudilo diskuzi. Dal příklad protiruských sankcí. „Nesouhlasím s tím, že pokud se pan prezident vyjádřil v neprospěch sankcí, tak to začalo být téma v EU. Tématem to bylo už dřív, protože těch zemí v ní je hodně, úhlů pohledu také, a samozřejmě má vzhledem ke své historické zkušenosti jiný pohled Itálie nebo Litva. Pan prezident vyjádřil svůj názor na sankce a dokládal jejich neúčinnost neúčinností sankcí na Kubě,“ zmínil však Stropnický, jenž sám tvrdí, že sankce nejsou jen ekonomickým nástrojem.

„Sankce tohoto typu samozřejmě Ruskou federaci nesrazí na kolena. Je to gesto nesouhlasu s nějakou politickou událostí. Jakýkoliv demokrat těžko může schvalovat anexi území suverénního státu,“ dodal.

autor: vef