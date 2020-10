Saša Vondra v hospodě naplno: Babiš se vždycky bije v prsa, ale v Bruselu je měkkej. Jádro, prachy. A pak došlo na diktaturu plukovníka Prymuly

reklama

V Chrastavě v restauraci U komína (která je opravdu u velkého komína) se ve středu večer sešli příznivci a členové ODS. Přišli si poslechnout europoslance Alexandra Vondru, který přijel podpořit lídra krajské kandidátky ODS v Libereckém kraji a starostu Frýdlantu Dana Ramzera a dalšího úspěšného starostu Kravař a kandidáta na senátora na Českolipsku Víta Vomáčku. Hned v úvodu se jak jinak mluvilo o současné aktuální covidové situaci, kdy počet případů stoupá a vláda vyhlašuje nouzový stav. „Vláda totálně zaspala,“ domníval se Dan Ramzer.

Hlavní hvězda debaty Alexandr Vondra ve svém úvodním slově upozornil, že přijel podpořit dva výše jmenované. „Jsou dva typy komunálních politiků. Jednak dotační betonáři, o jejichž politických názorech často nic nevíme, ale jsou úspěšní v tom betonářství. A pak jsou komunální politici, jejichž politické názory známe. Velmi si vážím Víta Vomáčku a sleduju ho dlouhodobě, v Kravařích vládne od revoluce. Nejen to. Publikuje do regionálních novin, často velmi ostře. Toho si cením obzvláště, protože potřebujeme dneska politiky mající jasné názory, schopné jít s kůží na trh. Aby si nás někdo vůbec všiml,“ vysvětlil. „Bylo by skvělé mít Víta Vomáčku v Senátu, protože by byl slyšet. Tady je senátor nějaký pan Jiří Vosecký, což je příklad málo úspěšného betonáře, ale jeho politické názory jsem v životě neslyšel,“ konstatoval Vondra.

Selhali zoufalým způsobem

Pak se věnoval covidu-19 a případné vakcíně proti němu. „Bude o ni obrovská bitva. Nebude to lehké. Jestli Evropská unie dodrží to, co slíbila, že ji nakoupí a bude ji podle počtu obyvatel proporcionálně rozdělovat, a jestli ji členské země nebudou nakupovat separátně, pak to smysl dává,“ domníval se. „Jinak si ale myslím, že je důležité, aby si to jednotlivé země rozhodovaly samy, aby se to v této oblasti deintegrovalo. To není věc, která by se měla rozhodovat na tisíce kilometrů daleko. Jde o lidské životy a specifika jednotlivých zemí jsou nesmírně odlišné. Švédský sociální model je po tisíce let úplně diametrálně odlišný od toho, jak žijí Italové, Řekové nebo Španělé. Známe to z dovolených. Jedni se objímají, líbají, druzí jsou na distanc. Každá země si s tím musí poradit v souladu se způsobem svého života,“ upozornil.

Ten hlavní úkol je dle něj na nás. „Problém je, že oni tři měsíce selhali zoufalým způsobem. Nefunguje chytrá karanténa, nefunguje práce s daty, nefunguje testování. V Německu, když se přijedete z auta otestovat, ten den na počkání dostanete výsledek,“ povšiml si Vondra a připomněl, že španělská chřipka měla čtyři vlny. „Ta třetí byla nejhorší,“ uvedl. „Nejde to podceňovat, je nutné ochránit staré a zranitelné lidi, na druhé straně se z toho nepodělat. To je dnes problém západní civilizace, že se neumí některým věcem postavit čelem,“ měl jasno europoslanec z ODS.

Vít Vomáčka si postěžoval, že pohled lékařské veřejnosti na covid není jednotný. Podle něj by se v tom měla odborná veřejnost, kapacity, ke kterým zhlížíme, měly sjednotit nebo se k sobě alespoň přiblížit. „Je to nový virus, nic se o něm neví. Nebude to jinak, dokud se to pořádně nepozná. Je to pochopitelný pohled politika. Jako politici bychom toto potřebovali, ale nedostaneme to,“ skepticky se domníval Vondra.

Ke slovu se pak dostal nejzkušenější přítomný politik Přemysl Sobotka, v současné době náměstek hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví. „Když to začalo, říkal jsem, že musíme hlavně ochránit sociální domy a důchodce. To se postupně podařilo,“ upozornil a dále mluvil o mediální hře, která se kolem covidu dle něj rozpoutala. „Věřte tomu, že pokud nechcete chytit covid, vypněte televizi. Jestli se chcete zbláznit, pusťte si ji,“ konstatoval a doporučil: „Netrasovat, netestovat a intenzivně se starat o nemocné lidi. V tomhle blázinci si uchovejme zdravý selský rozum,“ řekl a kriticky se otřel o současnou vládu. „V červenci přestala něco dělat. Usnula na vavřínech s tím, že jsme nejlepší v Evropě. Teď jsme nejhorší. Ze své pozice se budu starat o zdravotníky, o sociální domy a samozřejmě o vás všechny. Ale nemusí být každý při rýmě okamžitě testován. Je to šílenství,“ vypozoroval. „A ten systém eRoušky? Povede k tomu, že v karanténě budeme všichni. Vždyť se všichni stejně potkáváme,“ podivil se.

Babišovi je bližší dotační košile než kabát České republiky

A otázal se přítomného europoslance na nové návrhy Evropské komise. „Jestli rozumím dobře rozhodnutí soudružky Leyenové, tak se máme postarat o ty migranty a odvést je zpátky do země původu. Ptám se tedy, co je na tom pravdy?“ Vondra se nejdříve věnoval svému výkladu chování premiéra. „Babiš předtím, než jede do Bruselu, tak se bije v prsa, že na toto za žádnou cenu nepřistoupí, a že přiveze toto. Pak tam přijede, je tam velmi měkkej, vrátí se a nemá nic. To se stalo loni v prosinci, kdy sliboval, že přiveze jádro a nebylo z toho nic. Opakovalo se to v létě, kdy šlo o prachy, protože půjčka ve výši jednoho bilionu eur, to jsou první evropské peníze, kde my budeme čistý plátce. Narozdíl od Slovenska i ostatních států východní Evropy. Není pro to jediný důvod. Podrobně jsem to popsal, ale jeho média ho opravdu totálně chrání,“ domníval se.

Co se týče migračního paktu, bude to dle Vondry úplně stejné. „Bojí se totiž o svoje dotace, aby o ně nepřišel. Bližší dotační košile než kabát České republiky. A my pak budeme vysávat následky toho,“ obával se. V migračním paktu jsou podle Vondry dvě nepřijatelné věci. „V době jako je teď, kdy do Itálie či Řecka proudí významné množství migrantů, tak ostatní státy dostanou na vybranou. Buď je přijmou a dostanou na to peníze z Evropské unie. Na jednoho je konkrétní částka. Anebo když je nechtějí, tak na své náklady zařídí jejich repatriaci zpátky,“ vysvětloval Vondra, podle kterého je to nefér. „Oni totiž nesměřují k nám. Ale primárně na Západ, do zemí, kde je štědrý sociální systém, jako je Německo a Švédsko. Anebo tam, kde už mají příbuzné – Francie, Holandsko, Španělsko. V rámci koloniálních vazeb tam mají rodinné příslušníky, a tak jdou za nimi. Není tedy žádný důvod – když sem oni ani nesměřují – platit nebo spolupodílet se na financování jejich štědrého sociálního systému. Nejsem úplně proti kolonialismu, měl svůj civilizační význam. Jsem v tomto konzervativní. Ale měli z něj obrovské výhody, třeba tuny zlata a další věci. Proč bychom my dnes za něj měli splácet účty a nést následky?“ podivil se Vondra.

„Pak je tam druhá věc. V případě krize, tedy kdyby se opakovalo něco jako v roce 2015, si Komise dokonce vyhrazuje právo migranty rozdělit a budeme muset je přijmout. Tím se nucené kvóty vlastně vracejí do hry,“ uvedl s tím, že jsou tam i návrhy, které se snaží uspokojit země, které jsou k tomu ostražité. Což nejsme jen my či Maďarsko, ale i Rakousko nebo Dánsko. „Je tam větší akcentace na návratovou politiku, na ochranu hranic. To se podpořit dá,“ doplnil europoslanec.

Na konci více než hodinové debaty si Přemysl Sobotka, který už v nadcházejících volbách nekandiduje, pochvaloval: „Je dobře, že se nás tu při povídání o demokracii sešlo poměrně dost a že se nestydíme za to, že jsme v ODS. A že lidé, kteří nejsou v ODS, si to sem přijdou poslechnout. Přeji naší kandidátce do kraje takový výsledek, aby s námi ostatní museli počítat. Věřme, že až se sejdeme příště, bude to vítězné setkání. Držme si palce. Pěkně prosím, obvolejte všechny své známe a řekněte jim – podívejte se jak vypadá diktatura, která u nás začíná pod vedením plukovníka Prymuly. Já ji nechci,“ zakončil.



