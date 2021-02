Šaškárna pokračuje: Babiš řval, náměstek musel vypadnout. Na cestu si odnesl roční plat. Teď ho Metnar zaměstnal znovu

reklama

Pojďme si zrekapitulovat poněkud komplikované působení Říhy na uvedeném resortu. Jeho jméno se začalo v médiích objevovat téměř před rokem a bylo spojeno se zakázkou na nákup armádních radarů Vera NG a mobilních rušiček. Vláda tehdy počítala s cenou, kterou jí obrana předložila. Velmi brzy se však ukázalo, že částky, se kterými vláda pracovala, nebyly aktuální, ale v jednom případě dokonce o jeden a půl miliardy vyšší. Ze židle tato aféra zvedla i premiéra Andreje Babiše.

„V únoru 2019 v souladu s vládními pravidly předložil ministr Lubomír Metnar nesprávnou informaci o této zakázce na vládu, v dubnu se začalo jednat s výrobcem a ukázalo se, že to, co armáda požaduje a fakt potřebuje, stojí o hodně víc. O 1,5 miliardy. To stejné s mobilními rušičkami, které byly odhadované před pěti lety na 960 milionů, a realita je 1,45 miliardy. Vlastně je to ještě horší případ, protože rušičky vyrábí naše státní firma a tam měli vědět skutečnou cenu. Stačilo si to u ní jen ověřit!“ napsal premiér na svém facebooku 9. února.

„Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích, a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji z médií?“ dodal vládní předseda.

Situace se tehdy řešila i na Výboru pro obranu, který vede Jana Černochová z ODS. Poslanci tehdy byli jednoznačně nespokojení. Pavel Růžička z ANO na adresu Říhy dokonce uvedl: „Potíž je v tom, že nevím, kdy lžete a kdy nelžete… víte, co je nejhorší? To, že opoziční poslanci mají pravdu – kdybyste byli seriózní, tak byste nám o té zakázce řekli.“ Pozadu nezůstal ani poslanec Karel Krejza z ODS: „Pane náměstku, vy mi svým vyjádřením připomínáte satirický seriál Jistě, pane ministře. Kdy Sir Humphrey řekl, ať mu politici řeknou, co chtějí slyšet, a on jim to řekne.“ Ani bývalé ministryni Šlechtové obhajoba ceny nepřipadala v pořádku: „Ze všech dostupných informací vyplývá, že vláda vzala 7. února 2019 na vědomí cenu 780 milionů korun a 14. listopadu 2019 to ministr obrany dostal na stůl s navýšenou částkou na 1,5 miliardy. Tedy během tři čtvrtě roku došlo ke zdvojnásobení ceny. Taková jsou fakta.“

Jako náměstek skončil neslavně, na ministerstvu ale zůstal, teď má znovu povýšit. Babiš o ničem neví

Náměstek Říha po těchto peripetiích odstoupil a díky podpisu konkurenční doložky si jako odstupné odnesl 12 měsíčních platů, což podle Deníku N činilo více než milion korun. Mimo resort však nevydržel dlouho a od dubna loňského roku začal na ministerstvu obrany působit znovu; na pozici právníka.

Netrvalo dlouho a o Říhovi se začalo opět spekulovat. Již v prosinci minulého roku se objevily informace, že se na obraně pro Říhu chystá nový náměstkovský post. Ministerstvo tuto informaci nepotvrdilo. Spíše naopak. „Navržené změny v systemizaci musí nejprve projednat a schválit vláda, aby bylo možné k nim přistoupit. A blíže je komentovat. Systemizaci vládě nepředkládá MO, ale MV za celou státní správu… systemizace řeší úpravy organizační struktury, nikoliv konkrétní osoby. Vznikne-li na MO nová sekce, v souladu se zákonem o státní službě bude na místo představeného (v případě sekce náměstka) vyhlášené výběrové řízení. Spekulace o jakýchkoliv jménech jsou proto nyní zcela předčasné,“ odpověděl ParlamentnímListům.cz tiskový mluvčí obrany Pejšek.

Těžko soudit, z jakého důvodu takto Pejšek reagoval, jelikož podle našich zjištění bylo lidem okolo ministra Metnara jasné, že „musí Říhu vrátit někam výš,“ uvedl jeden z našich armádních zdrojů.

Jaké tedy bylo překvapení, když nová sekce opravdu vznikla a nevede ji nikdo jiný než Filip Říha. Server Novinky v této souvislosti mimo jiné citovaly svůj zdroj, který se nad výběrem nového náměstka podivoval i z hlediska podmínek výběrového řízení. „Nechápu, jak mohl Říha, který momentálně není ve služebním poměru a je na pozici koncového pracovníka, nikoliv vedoucí, splnit tyto podmínky,“ uvedl pro portál. Uchazeč totiž podle Novinek.cz měl mít prověrku na stupeň přísně tajné, být ve služebním poměru nebo působit na vedoucí funkci.

Podle neoficiálních informací se působnost nově vzniklé sekce v podstatě překrývá se sekcí, ve které Říha působil do února minulého roku. „Pokud mám být zcela upřímný, už vloni jsem vám říkal, že Říha se vrátí, že se mu připravuje místo, a že s tím nikdo nic neudělá. Rád bych Vám řekl, kdo za tím stojí, ale to by byly čisté spekulace. U nás na baráku se o tom vedou diskuze neustále. Každý máme nějaký tip. Některé jsou častější. Ale samo sebou to rozhodně není, na to vezměte jed,” uvedl pro ParlamentniListy.cz zaměstnanec ministerstva.

Obrana momentálně řeší další i problém.

V době, kdy se resortu seškrtaly příjmy, a ekonomika České republiky není v dobré kondici, dostal půl miliardovou pokutu. Za co? Za nákup amerických vrtulníků. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím zde dne 2. února 2021 Ministerstvu obrany České republiky pokutu ve výši 550 000 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Přestupku se ministerstvo dopustilo tím, že v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s vládou Spojených států amerických dříve, než rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo S.p.A., která je výrobcem mj. armádních vrtulníků,” píše se ve zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

A jsme zpátky u náměstka Říhy. Ten totiž v době, kdy se smlouva řešila, vedl sekci pro vyzbrojování.

„Byť se jedná o nepravomocné rozhodnutí, více než půlmiliardová pokuta za zpackaný nákup víceúčelových vrtulníků je totální blamáž vedení resortu Ministerstva obrany a zejména pana náměstka Říhy, který ještě jako náměstek ministra pro akvizice měl management této zakázky na starosti. Je zcela absurdní, že tato zpráva přichází ve stejném týdnu, kdy jsme se dozvěděli, že pan Říha byl usazen do zcela nové, uměle vytvořené náměstkovské židle,” uvedla k tématu poslankyně Černochová. V dalším příspěvku pak s lítostivým smajlíkem dopsala: „Pan náměstek Říha se rezortu Ministerstva obrany opravdu vyplatil.”

Sněmovní Výbor pro obranu se proto Říhovi věnoval znovu.

„V rámci procesního modelu řízení je optimální pod sebou mít 5-7 podřízených. Takto jich má ministr pod sebou deset. Podle mého názoru je těch škatulek asi třikrát více, než by bylo rozumné. Některé sekce by měly být podle mého názoru sloučené, některé jsou na úrovni samostatných odborů, a nikoliv sekcí, například i nová sekce investiční a právní,” konstatoval podle serveru Security magazín na Výboru Radovan Vích z SPD. „Co mě pobavilo, je, že jako důvod uvádíte užší propojení právního a věcného pohledu na veřejné zakázky v oblasti nemovité infrastruktury a nabývání movitého majetku, což je absolutní nesmysl vzhledem k tomu, že existuje akviziční sekce,” uvedla Černochová.

Aktuálně pod ministra Metnara spadá osm náměstků, jeden státní tajemník a náčelník generálního štábu. Pro příklad na Ministerstvu školství jsou čtyři specializovaní náměstci, dva náměstci člena vlády a státní tajemník. Na ministerstvu dopravy pak působí celkem čtyři náměstci a jeden státní tajemník. Na ministerstvu školství působí dva náměstci člena vlády, náměstkyně sekce podpory seniorů, náměstkyně sekce zaměstnanosti, náměstkyně sekce legislativy, náměstek pro IT a ekonomiku, náměstkyně podpory rodiny, náměstkyně sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce a státní tajemník.

