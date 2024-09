Schillerová nad Stanjurovým rozpočtem: Pojďme se podívat na ten trik

Vláda pětikoalice představila návrh státního rozpočtu na rok 2025. Výdaje státu se budou pohybovat na hladině 2316 miliard. To je o 124 miliard víc než letos. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tvrdí, že to bude rozpočet proinvestiční. Kupříkladu ministerstvo dopravy má dostat 140 miliard.

„Jde jednoznačně o prorůstový rozpočet, který přináší rekordní investice – a to v mnohem větší míře, než kolik investovaly předchozí vlády v době vyššího ekonomického růstu. Zároveň ale návrh zohledňuje úsilí vlády konsolidovat veřejné finance,“ uvedl Stanjura. „Půjčujeme si tak převážně na investice,“ dodal.

Předložený návrh státního rozpočtu na rok 2025 je sestaven s celkovými výdaji státu ve výši 2316,1 mld. Kč a příjmy 2086,1 mld. Kč. Výsledný deficit 230 mld. Kč je meziročně o 22 mld. Kč nižší.

Předložený návrh státního rozpočtu na rok 2025 je sestaven s celkovými výdaji státu ve výši 2316,1 mld. Kč a příjmy 2086,1 mld. Kč. Výsledný deficit 230 mld. Kč je meziročně o 22 mld. Kč nižší.

vládního manévrovacího prostoru ukrajují rostoucí mandatorní a kvazimandatorní výdaje, které tvoří přes 93 % celkových výdajů rozpočtu, podařilo se nám dodržet všechny klíčové priority a zákonné závazky vlády. Ať už jsou to rostoucí sociální výdaje, dodržení 2 % HDP na obranu, platy učitelů v regionálním školství na úrovni 130 % průměrné mzdy nebo navýšení peněz pro vysoké školy a pro vědu a výzkum. Ačkoliv jsme se jako vláda zavázali ke snižování rozpočtových deficitů, našli jsme v kabinetu rozumný kompromis a navýšíme meziročně rozpočty většině kapitol. Navržený rozpočet tak dle mého názoru zachovává i sociální smír," doplnil ministr.

Naproti tomu exministryně financí Alena Schillerová (ANO) nenechává na návrhu státního rozpočtu pro příští rok, tj. 2025, nit suchou.

„Vážení přátelé, Fialova vláda postavila vedle učitele minomet a pak prohlásila, že do nich obou ‚rekordně investuje‘. Pojďme se podívat na ten její trik. Pan Stanjura minulý víkend zveřejnil svůj návrh státního rozpočtu. Když se do něj kouknete, okamžitě vám dojde, že ho nedělal člověk s empatií nebo alespoň se schopností rozlišit, co je a co není podstatné,“ napsala Schillerová na svém facebooku.

„Na tom dokumentu je divný nejen jeho obsah. Nikdo normální by přece nejdůležitější zákon roku nezveřejnil v poslední den prázdnin o víkendu, minutu před půlnocí. ‚Asi perverzní smysl pro humor pana ministra,‘ krčil komentátor rameny, když se debatovalo o státním rozpočtu ve studiu. Já ale vím, že je problém vážnější. Pan ministr tím datem otevřeně přiznal, že si nechtěl kazit prázdniny a obhajovat svá čísla před učiteli, policisty, úředníky, hasiči, kuchařkami nebo seniory. Nikdo z nich pro něj není lidsky důležitý, a už to mi připadá jako duševní porucha,“ pokračovala Schillerová

Lidé, kteří si budou chtít sehnat granát, náboje či rakety, na to v návrhu státního rozpočtu z jejích pohledu je prostor. Jiní zaměstnanci státu ale na tom budou podle Schillerové tak špatně, že by mohli začít shánět sociální dávky.

„Stanjurův návrh rozpočtu je nemocný a podobně působí oslavné řeči premiéra Fialy,“ vypálila Schillerová s tím, že i předseda vlády mluví o investicích do infrastruktury a do školství, ale ve skutečnosti se investuje jen do armády a ve všech ostatních oblastech jsou investice nižší než za časů, kdy byl premiérem šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Tak to vidí Schillerová.

„Fialova vláda chce dát na zbrojení 62 miliard. Právě tahle obrovská částka nafoukla položku ‚investice‘ na 250 miliard. To znamená, že čtvrtina z tolik oslavovaných investic jsou zbraně. Proto ať už Stanjura nebo Fiala mluví o dálnicích, nemocnicích, školách, vždycky k tomu přidají ‚ČI OBRANA‘,“ upozornila Schillerová s tím, že bez výdajů na obranu kabinet Petra Fialy investuje 2,2 % HDP, zatímco za Babiše se investovalo 2,7 % HDP. „A to je brutální pokles,“ zdůraznila exministryně.

Jedním dechem dodala, že Petr Fiala investuje do dopravy méně, než investoval Babiš, a stejně tak investuje méně do vědy a výzkumu, takže Schillerové se zdá nepochopitelné, na co tato vláda vůbec potřebovala dříve ministryni a dnes ministra pro vědu a výzkum.

„Možná si teď řeknete, že je sice smutné dávat peníze na zbraně, ale aspoň to posílí český průmysl, který pak zaplatí víc daní. I to je omyl. Velká část těch peněz půjde na zahraniční stíhačky. Daň do české kasy nula. Nezlepší se Stanjurovo manko, nezvýší se produktivita práce, naše populace nebude vzdělanější ani zdravější,“ nešetřila ostrými slovy místopředsedkyně hnutí ANO.

Jenže tady Stanjura nabídl zcela jiný pohled. Konkrétně v pořadu Události, komentáře České televize.

„Já mám čísla, která jsem si vyžádal narychlo z ministerstva obrany. V tomto volebním období bylo uzavřeno 33.723 smluv ministerstva obrany. Z toho 32.405 s českými subjekty. V posledních letech šlo pro české subjekty 120 miliard korun. A pro příští rok, jenom výčtově, nákup kontejneru na pitnou vodu 235 milionů konkrétní česká společnost. Nákup nákladních automobilů 1,5 miliardy. Jsou tam všude české společnosti,“ zdůraznil před kamerami Stanjura.

A že i na projektech, kde z podstaty věci nemůžeme být soběstační, podle ministra participuje český průmysl.

