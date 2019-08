Schillerová počítá pro rok 2020 s miliardou korun navíc pro nové učitele

Do školství by v příštím roce měla jít oproti původnímu návrhu rozpočtu miliarda korun navíc na zajištění nových učitelů. O 30 milionů korun by se měl navýšit dotační program ministerstva na školní obědy zdarma pro děti z chudých rodin. Celkově by ministerstvo školství mělo v roce 2020 hospodařit s 213 miliardami korun, což je o zhruba 17 miliard korun více než letos, uvedla ČTK.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) se na tom dnes dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

„Musím říct, že jsme našli shodu velmi pragmaticky na všech oblastech, o kterých jsme mluvili,“ uvedl Plaga po jednání se Schillerovou. Ministerstvo financí tak v rozpočtu zohlední i miliardu korun navíc pro zajištění nových učitelů v regionálním školství, kam je třeba nalákat více pedagogů kvůli nástupu populačně silnějších ročníků dětí, řekl.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Návrh rozpočtu počítá také s navyšováním výdělků vyučujících o deset procent v roce 2020 a o devět procent v roce 2021. Platy nepedagogů by měly růst v obou letech pokaždé o sedm procent. Celkem má Plagův resort na zvyšování platů ve školách v příštích dvou letech dostat 18,7 miliardy korun víc než letos. Vláda tak chce dodržet svůj slib navýšit příjmy ve školství do roku 2021 na 150 procent jejich výše z roku 2017.

Odbory s navrhovaným růstem nesouhlasí. Už dříve oznámily, že budou požadovat v příštím roce navýšení platů učitelů o 15 procent a nepedagogických pracovníků ve školství o deset procent. Dlouhodobě usilují, aby do roku 2020 narostly učitelské platy na 130 procent průměrné mzdy. Chtějí o tom ještě vyjednávat s vládou.

Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 36.224 korun měsíčně, meziročně to bylo o 10,3 procenta více. Výdělky nepedagogů ve školách, tedy třeba školníků, uklízeček či hospodářek, byly letos v prvním čtvrtletí v průměru 19.359 korun. Průměrná mzda v ČR vzrostla ve stejném období o 7,4 procenta na 32.466 korun.

Jak by se peníze navíc měly rozdělit do tarifů a na odměny, dnes Schillerová neupřesnila. Podle ní o tom bude jednat tripartita pravděpodobně koncem srpna. Plaga už dříve uvedl, že by chtěl peníze rozdělit půl na půl, zatímco zástupci odborů chtěli co nejvíc peněz do pevné složky platů.

Plaga se dnes se Schillerovou dohodl také na navýšení dotací na školní obědy pro děti z chudých rodin. Program funguje od roku 2015 a resort z něj poskytuje peníze školám prostřednictvím neziskových organizací. „Navýšení je o 30 milionů (korun) z 30 (milionů) původních,“ řekl Plaga.

Ministerstvo financí dále počítá s přidáním peněz pro vysoké školy, jejichž rozpočet letos činí zhruba 26,5 miliardy korun. V příštím roce by měl narůst meziročně o přibližně 900 milionů korun.

Rozpočet na sport v kapitole ministerstva školství má příští rok klesnout o půl miliardy Kč proti letošku. Nyní jde na jeho výdaje sedm miliard. Podle Schillerové pokles souvisí se vznikem Národní sportovní agentury a tím, že ministerstvo školství nyní utlumuje své dotační programy. Část peněz z letošního rozpočtu na sport se podle ní nyní zřejmě nevyčerpá a měly by se pak převést do příštího roku. Ve výsledku by tedy mělo jít na sport příští rok podobné množství peněz jako letos, dodala ministryně.

Psali jsme: Středula se v rozhlase rozjel: Netrestejte státní zaměstnance! Ministryně Schillerová nechala poradcům a advokátům vyplatit desítky milionů Odbory veřejného sektoru vyzvaly vládu k jednání o růstu platů Ministr Vojtěch odborářům vrátil úder: Vaše požadavky nejsou reálné!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp