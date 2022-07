Schillerové chybělo v projevu Fialy v EP řešení dopadů krize, Konečné chyběl sociální rozměr

„Slyšeli jsme, jakou by si přál profesor politologie Petr Fiala Evropu. Nevíme však, jaké kroky bude prosazovat Česká republika a ani to, co má být cílem našeho předsednictví. Slyšeli jsme projev, který od něj slýcháme stále dokola,“ uvedla Schillerová. Poukázala na to, že Česko bude vyjednávat rozpočet EU, což se týká všech členských států, ale pro premiéra to podle ní nebylo dost důležité.

„Za zcela zásadní považuji fakt, že téměř vůbec, snad kromě jedné věty na konci, neřešil sociální dopady krize na občany. Uvědomuje si vůbec, že celá EU nyní řeší především velkou inflaci, ceny a nedostatek surovin a snižující se životní úroveň svých občanů. Asi ne, protože jinak by se tomu ve svém projevu věnoval. Ale on toto téma přešel a nevěnoval se mu,“ tvrdí Schillerová. Fiala ve svém projevu řekl, že unie nesmí zapomínat na „chudé a potřebné“.

Místopředseda Sněmovny a bývalý ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO) ČTK sdělil, že premiér nevnímá realitu EU. „Projev názorně ukázal, že stejně jako je premiér odtržený od reálného života českých občanů, tak nevnímá ani realitu Evropské unie,“ napsal ČTK v textové zprávě Havlíček. Fiala podle něj nesdělil žádné konkrétní kroky, které by alespoň částečně vedly k naplnění jeho přání. „Mluvit o konkurenceschopnosti v této době je hezké na přednáškách, ale Evropou hýbe inflace, nedostatek a ceny surovin, velká obava z potravinové krize a obavy z dalšího zdražování. A to jsou věci, které premiér zmínil jen tak na okraj na závěr svého projevu jednou větou,“ uvedl Havlíček.

Havlíček pokládá za naivní spoléhat se v současné době na solidaritu v EU. „Všichni občané i EU politici si moc dobře pamatují, jak ona solidarita v době covidu vypadala – každá země jela tvrdě na sebe,“ dodal. Fiala řekl mimo jiné, když hovořil o energetice, že může nastat situace, kdy bude potřeba solidarity.

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová (za ANO) v debatě českých europoslanců v CNN Prima News uvedla, že premiér zopakoval to, co říkal už dříve. Ocenila, že Fiala kladl důraz na podporu Ukrajiny.

Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra popsal Fialův projev jako dobře strukturovaný, který zohledňoval to hlavní. Premiér podle něj zdůrazňoval jednotu. „Soustřeďme se na to, co nás spojuje, řešme to a neztrácejme čas tím, co nás rozděluje a kde ta dohoda stejně není možná,“ popsal Vondra.

Europoslankyni a předsedkyni KSČM Kateřině Konečné chyběl v projevu sociální rozměr. Uvedla, že Česko má obrovské sociální problémy, které jsou podle ní neřešené.

Představitel SPD Ivan David uvedl, že podle názoru jeho hnutí nemá být poválečná obnova Ukrajiny hlavní prioritou. Zdůvodnil to tím, že není známo, jak se konflikt vyvine, kam dospěje a jaké pomoci bude zapotřebí.

Europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová naopak zdůraznila, že v ukončení konfliktu a v boji za svobodu Ukrajiny i její rekonstrukci je zapotřebí vidět prioritu.

Europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová zdůraznila, že Česko je v bezprecedentní situaci z hlediska toho, v jaké době vede EU. Priority české strany považuje za ambiciózní, dodala ale, že bez toho by se EU neposunula.