Schwarzenberg drží Feriho. Víme proč

Po svých vyjádřeních zastávajících se končícího poslance Dominika Feriho prožívá perné chvíle kvůli nátlaku od svých spolustraníků kromě samotného poslance i další člen TOP 09. Nejde přitom o nikoho menšího než o čestného předsedu strany Karla Schwarzenberga, k němuž se v jeho výrocích obrací zády už i současné vedení TOP 09. Nabízí se tak paralela, že přestože jednomu z hlavních lídrů prezidentských voleb roku 2013 zřejmě v souboji s Milošem Zemanem zlomily vaz jeho výroky směrem k Sudetům, ve světle aktuálního dění kolem Feriho by Schwarzenbergovi zcela určitě nepomohlo ani jeho vlastní zalíbení v ženách o dost mladších. To roku 2013 ukázal, když se tehdy v jeho 75 letech po jeho boku objevila teprve 23letá dívka s dosti peprnou historií.

Právě spojení Feriho s kampaní koalice přináší mediálním a marketingovým oddělením SPOLU bezesné noci, neboť v uplynulém týdnu začínají mizet celé projekty s Ferim úzce spojené.



Ještě větší vrásky však mnohým členům strany naskočily po přečtení vyjádření čestného předsedy TOP 09 a poslance Karla Schwarzenberga; ten se totiž svého mladého kolegy zastal a prohlásil, že každý mladý kluk přemýšlí nad tím, jak by tu či onu dívku dostal do postele. „Nikdy jsem nic takového neslyšel. A co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že se 25letý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ řekl kníže serveru iDnes.cz. JUDr. Dominik Feri



Do voleb s úsměvem

Dodal navíc, že za náhlým otevřením této nové kauzy prý cítí Piráty. „Přijde mi, že za tím jsou Piráti. Je před volbami a on byl jejich největší konkurent,“ poznamenal kníže pro deník Právo s tím, že z této kauzy cítí i „pokrytecké orgie“ a všichni, kteří se ke kauze vyjadřují, by podle jeho názoru udělali lépe, kdyby už mlčeli.



Koalice Spolu tak má kromě extrémně nepříjemné aféry Dominika Feriho (TOP 09) před volbami problém i s vyjádřeními některých členů TOP 09, Schwarzenberg totiž nebyl sám a pro některé spolustraníky nestravitelné ohodnocení kauzy přinesl i senátor Tomáš Czernin. „Je to celé zvláštní, děvčata určitě, pokud k něčemu takovému došlo, měla jít hned na policii. Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami,“ připojil se senátor v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Dle něj se celá věc měla řešit hned, a nyní načasování vyvrcholení kauzy považuje za „zvláštní“.



Pod tíhou Schwarzenbergových a Czerninových slov se již téměř začíná otřásat i členská základna TOP 09. Kandidát do Poslanecké sněmovny a úspěšný podnikatel Ondřej Kania oznámil, že pokud do konce týdne nepřijde omluva od čestného předsedy, případně místopředsedy Czernina, tak vystoupí z TOP 09. Czernin se sice následně omluvil, Schwarzenberg však avizoval, že se k omluvě rozhodně nechystá. Psali jsme: Kníže šlápl do hnědého. Je to vážné. Straníci s ním nechtějí mít nic společného, pokládají se legitimace Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



Od Schwarzenberga se odvrací vedení koalice SPOLU i vedení „jeho“ TOP 09, ve které to po jeho slovech značně vře.



Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se k Feriho kauze pro Český rozhlas vyjádřila, že ji to šokovalo. Tvrdí, že Schwarzenberg před svým vyjádřením nečetl články mající obsahovat výpovědi obětí sexuálního obtěžování. „Ta slova by dnes takto neřekl, jsem si tím jistá,“ myslí si šéfka TOP 09.



Schwarzenbergova slova pak značně strhala. „Myslím si, že je opravdu nevhodné se takovým způsobem vyjádřit. Jakékoli zlehčení je za mě i za celou TOP 09 nepřípustné. Dnes (v pátek) jsme k tomu přijali stanovisko, kterým podporujeme možné oběti jednání, které je Ferimu připisováno,“ uvedla.

Je to přitom podivný obrat, protože ještě v roce 2013 se TOP 09 sexuálním apetitem svého čestného předsedy chlubila. A nešlo jen o chuť na děvčata, Schwarzenberg si dopřál, jak se sám pochlubil pro web TOP 09, i „chlast“, použijeme-li rozverný knížecí slovník. Tato slova Schwarzenberg v předvolebním boji utrousil pro rádio Frekvence 1, o čemž TOP 09 dobrovolně informovala své voliče. Nuže, punk a číro, to byl tehdejší Schwarzenberg. A tak se konzervativní voliči dočetli, že jejich prezidentskému kandidátovi chybějí kvalitní i méně kvalitní nápoje s příměsí etanolu. „Já také chlastám. Všechno,“ uvedl kníže doslova. Tehdy 75letý šlechtic také pochválil Miloše Zemana za řečnické schopnosti, které se mu v kampani staly osudnými. Nebo to byl možná nedostatečný přísun sexu, na což si Schwarzenberg v rádiu stěžoval také. „Během volební kampaně na to není čas, to je strašný, žiju jako mnich,“ litoval. Sex si prý ale jinak rád dopřeje, rozhodně k němu má vřelejší vztah než k Miroslavu Kalouskovi. Toho v tom samém rozhovoru označil za člověka, kterého si sice váží, ale vyká mu a na pivo by asi šel dříve s jinými kandidáty.



V návaznosti na Schwarzenbergova dnešní i starší vyjádření by pak asi vedení TOP 09 rádo zapomnělo i na jeho zalíbení ve společnosti mladých dívek. To Schwarzenberg ve svých 75 letech veřejně prezentoval, když si jako doprovod na předávání Českých slavíků vzal třiadvacetiletou slečnu Janu Vopěnkovou. Fotogalerie: - Karel Schwarzenberg sedící, spící

Schwarzenbergův doprovod vzbudil značné pozdvižení i bez současné kauzy uvnitř TOP 09 a mladé slečně se po uveřejnění záběrů z akce, po které se oba dva společně odebrali na byt, začalo hovořit jako o „Schwarzenbergově ramlici“, což sám politik příliš nevítal.



Nepříjemná pak byla i dohra v podobě vyplutí detailů o Vopěnkové, původem z nenápadné vesnice Nepomyšl; na internetu je totiž dohledatelné nemálo jejích dosti odhalených fotek v nejrůznějších pózách včetně momentů z lesbických hrátek ve vesnické hospodě.



Dívka zpětně o vztahu se Schwarzenbergem řekla, že pro ni je Schwarzenberg „nejdůležitějším člověkem na světě“. „Karel je pro mě více než rodina. Karla si moc vážím a jsem ráda, že jsem ho ve svém životě potkala, i když jsem ho pak opustila,“ vylíčila webu eXtra.cz. Zároveň odmítla, že by měla sexuální zkušenost i s dalším Schwarzenbergovým stranickým kolegou, kterým není nikdo jiný než Miroslav Kalousek. Ten ji měl pouze pomoci po rozchodu s čestným předsedou strany. „Nikdy jsem s ním nespala,“ zaznělo od ní jasně ke Kalouskovi. Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



