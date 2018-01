Šéf České pravice vyzývá delegáty kongresu ODS: Jděte do koalice všech proti Babišovi a komunistům i s Okamurou

Vedení Občanské demokratické strany, která se v čele s předsedou Petrem Fialou odrazila ode dna a ve sněmovních volbách byla na druhém místě za hnutím ANO, i když s velkým rozdílem, dosud kategoricky odmítá vstoupit do vlády s vítězem voleb Andrejem Babišem. Tento postoj, který byl i slibem voličům před sněmovními volbami, jednomyslně schválila výkonná rada, poslanecký i senátorský klub. A v sobotu i kongres ODS znovuzvolením Petra Fialy do čela strany.

Přesto se hlasy volající po spolupráci s Babišem v ODS objevují. Ale stejně nepřijatelná by nejspíš byla pro ODS a další parlamentní strany i spolupráce s Okamurovou SPD, kterou navrhuje Michal Simkanič. Ostatně SPD zatím odmítá vzít do vlády sám Andrej Babiš, i když spolupráce ve Sněmovně mezi oběma stranami, zejména v mandátovém a imunitním výboru, který bude doporučovat vydání či nevydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, je zřejmá.

Michal Simkanič ve své zdravici delegátům kongresu ODS vysvětluje, že tentokrát se nemůže, jako obvykle, účastnit přímo jednání sjezdu, proto posílá delegátům kongresu alespoň pozdrav. Uvádí, že „není vinou ODS, že ale po těchto volbách vznikl stav, který ji v pozici druhého vítěze staví do zdánlivě neřešitelné situace, kdy v jednom extrému může ‚bránit nejhoršímu‘ sebevražedným vstupem do vlády s Kápem di tutti čápi a v opačném extrému zdánlivě takticky vyčkávat a doufat, že ji nezničí stále méně demokratické procesy a postupy, které nevyhnutně hrozí ze strany bezcharakterního sociopata, který nechce své zemi sloužit, ale řídit ji jako firmu – a to firmu jím bezvýhradně vlastněnou. Toto riziko se navíc zvyšuje obřím tlakem, který si vytvořil sám na sebe vlastním přiznáním trestné činnosti a zkompletováním důkazů proti sobě i svým blízkým přímo v Poslanecké sněmovně.“

Myšlenka, která stojí za zvážení

A protože šéf České pravice není přítelem prázdných formulací a bezobsažných zdravic plných frází, které podle něj jen „kradou“ čas delegátům, nabízí jim myšlenku, na kterou by podle něj leckterý delegát asi přišel sám, ale možná by se ji v aktuální atmosféře bál veřejně vyslovit a jiné by zase třeba nemusela napadnout. „V každém případě jsem si ale jist, že za zvážení stojí – i když její případná realizace by nebyla nijak jednoduchá. Je to ale určitě lepší než schizofrenní pat,“ dodal Michal Simkanič.

„Před pár dny náš současný pan prezident pronášel ve Sněmovně slavnostně tajemná čísla, která ale všechna mají společného jmenovatele a tím je bezvýhradný prospěch již zde zmíněného samospasitele, kterému momentálně – a věřím, že ne zcela dobrovolně – náš pan prezident až lokajsky slouží. Mnozí z nás s delší politickou zkušeností ale moc dobře vědí, že někdy je mnohem důležitější to, co nezazní. A on nám nějak zapomněl na číslo 107,“ uvedl Simkanič a poukázal tak na fakt, že všechny parlamentní strany, kdyby se postavily proti ANO a komunistům, by daly dohromady většinu, a to právě 107 hlasů. Tato varianta zřejmě nenapadla nejen prezidenta, ale ani většinu parlamentních stran, protože SPD je pro ně ještě nepřijatelnější než spolupráce s hnutím ANO, kdyby na místo premiéra nastoupil někdo jiný než Andrej Babiš.

ODS má podle Simkaniče nejen právo, ale i povinnost usilovat o vůdčí roli v koalici stran bez ANO a komunistů

Podle šéfa České pravice je jediným subjektem, který má na základě legitimního výsledku voleb nejen právo, ale snad skoro až povinnost o dosažení tohoto čísla, usilovat – včetně nárokování vůdčí role – je právě jen a pouze ODS. „Pokud skutečně nastává situace, kdy začne v naší zemi být ohrožena sama podstata svobody a demokracie – a tato teze jistě zazní v celé řadě delegátských vystoupení – pak je možná právě těch magických 107 jedinou možnou odpovědí. Jinak by také třeba jakékoli další volby už nemusely být tak úplně svobodné. Nikdy v minulosti jsem netrpěl pocitem křivdy, když kdokoli, kdo k tomu má lepší podmínky, převezme jakoukoli myšlenku. Pokud jsem zcela přesvědčen o její správnosti a prospěšnosti, tak je přece důležité především to, aby byla uvedena v život a nikoli její původ,“ vyzývá delegáty kongresu Michal Simkanič. Je přesvědčen, že tak by ODS neporušila svůj slib voličům, že nebude spolupracovat s Andrejem Babišem a zabránila by tak současně komunistům účastnit se díky podpoře hnutí ANO na řízení státu.

Pozdrav delegátům 28. kongresu ODS v Ostravě

autor: Libuše Frantová