Šéf protimafiánské centrály Mazánek odchází do civilu. Není to dobrá zpráva, říká senátor Bublan

Podle informací České televize čeká českou policii další změna. Na konci června odchází do civilu šéf Národní centrály boje proti organizovanému zločinu (NCOZ) Michal Mazánek. Prý to není dobrá zpráva.

Michal Mazánek, který NCOZ vedl od jejího vzniku v roce 2016, končí ve funkci. Podle informací veřejnoprávní televize se na tom dohodl s policejním prezidiem. Senátor zvolený za ČSSD František Bublan z toho není nijak nadšen.

„Nevím, jestli jsou to jeho osobní důvody, nebo důsledek politických tlaků. Každopádně by to bylo špatně. Ten útvar se rodil ve velkých bolestech. Víte, jaké kolem toho byly diskuse. Jakmile se začne měnit vedení, tak to určitě není dobře a nemá to kladný dopad na práci těch detektivů,“ okomentoval čerstvou zprávu.

Mgr. František Bublan ČSSD



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když v roce 2016 centrála vznikala, Mazánek byl jediným uchazečem o funkci jejího šéfa. Do civilu se rozhodl odejít po 33 letech služby v řadách policie. Jako strážce zákona se podílel například na vyšetřování tzv. orlických vražd, v nichž usmrcené osoby končily na dně Orlické přehrady v sudech zalité louhem.

Psali jsme: Policejní razie na pražských nemocnicích. Strážci zákona navštívili Vrbovskou, kterou vyhodil ministr Vojtěch "Nemůžeme do Česka pustit migranty." Babiš po slovech z Německa a Rakouska svolává Bezpečnostní radu státu Za převoz nelegálních migrantů policie navrhla obžalovat pět lidí Firma odložená v premiérově fondu souhlasila, že vrátí desítky milionů za Čapí hnízdo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp