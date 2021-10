Šéf zdravotně postižených Krása varuje: Nové technologie jsou diskriminační. Jen kvůli Tečce jsem si musel kupovat drahý telefon

reklama

Krása v rozhovoru pro server Svobodné universum lamentoval nad novými technologiemi, které mnohdy ztěžují život více, než ulehčují. „Obecně platí, že jsou technologie ku pomoci. Například existují biotechnické protézy a podobně, což jsou všechno velmi dobrá zařízení. Elektrický vozík, ten před padesáti lety prakticky neexistoval, nebo ne v takovém komfortu jako dnes. To vše jsou velmi potřebné věci. A nakonec i ty mobily, víme všichni, že je to výhodné, a máme je dneska všichni,“ spustil Krása.

„Jenže technologie jdou pořád dál a bohužel se dostáváme do situace, kdy někteří nositelé nějakých práv, to znamená úřady, podniky nebo služby, vyžadují, že si musíte instalovat nějakou aplikaci, a jinak se k jejich službě, pomoci a podobně nedostanete. A to už začíná být problém,“ upozorňuje Krása s tím, že technologie jdou rychle dopředu, ale nepamatují na lidi s poruchou motoriky.

„Letos jsem si pořídil iPhone, mně to nic moc neříká, protože jsem musel kvůli Tečce. Jsem očkovaný a někam jsem jel, a oni už dneska pomalu nechtějí vidět nic jiného, jen Tečku. Tak to tam mám, někdo mi tu aplikaci nahrál. Já sám bych si ji nahrát neuměl. Teď už některé aplikace fungují jenom na dotykovém mobilu, a já sám, a to mám jednu ruku poměrně dobrou, mám problém se trefit na jednotlivá ta písmenka. A když má někdo větší poruchu motoriky, tak to nezvládne,“ říká Krása.

Technologičtí vývojáři by tak podle něj měli na tyto věci pamatovat, jinak budou brzy určité skupiny obyvatel diskriminovány. „Pokud se bude tento trend dále rozvíjet, to znamená, že stále více komunikace mezi státem nebo nějakým poskytovatelem služeb, prodejcem bude možný pouze přes mobilní aplikace, tak někteří lidé začnou být vystrčeni ze společnosti, protože to nezvládnou. To jsou i senioři a podobně, kteří už nejsou schopni některé tyto věci pojmout. A to je velké nebezpečí,“ varuje Krása.

Ten považuje za absolutně největší neštěstí moderních technologií elektroauta, respektive jejich prosazování v rámci zelené politiky Evropské unie. „Pokud by se však přešlo na elektromobily, tak nejen že na to lidé se zdravotním postižením nebudou mít, protože to bude příliš drahé, ale nebudou na to mít, a to je závažnější, lidé minimálně do střední třídy, možná do vyšší střední třídy, celá populace. A myslím, že to je s tímto záměrem děláno. Já vůbec nevěřím na CO2, vůbec, a že ho produkujeme strašně moc. Vždyť i když tady nebudeme produkovat nic, tak Čína, Amerika a další země, Indie, Rusko toho vychrlí o to víc, protože převezmou řadu našich výrob,“ spustil tvrdou kritiku Krása.

„Vůbec nechápu, jak je možné, že se taková věc prosazuje. Přece baterie v těchto autech spotřebují obrovské množství kovů, které se těží třeba v Africe, a Čína hodně tyto doly skupuje. Dokonce jsem věrohodně slyšel, že se na takové těžbě podílí i dětská práce – to nikomu nevadí? Existuje výpočet, který jsem viděl, že výroba jednoho elektroauta vyloučí více CO2 než výroba automobilu na naftu a benzín, a že aby se tento poměr vyrovnal, tak by auto muselo ujet 170 tisíc km, jinak je to vždy větší znečištění při výrobě elektromobilu. Mám podezření, že to má sloužit k tomu, že řada lidí bude muset požádat o nějakou dávku, a tím budou lidé zase ovládáni,“ prohlásil Krása s tím, že je to zločin.

Zločinem je podle Krásy prosazování elektroaut proto, že by se sama jinak na trhu neprosadila. „Považuji to i za zločin v tom směru, že u lidstva to zatím bylo tak, že když se měla prosadit nějaká nová technologie, tak musela uspět na trhu, a ne že ji někdo nařídil. To, že někdo nařídí, že budou elektromobily, je klasické bolševické chování, které nevychází z potřeb, taková potřeba není, je to rozhodnutí někoho a kdoví proč,“ zahřímal Krása.

„Ať se přecházelo z páry na elektriku nebo z páry na benzín, na naftu a tak dále, tak tyto technologie se musely prosadit, a ne že to někdo nařídil. Oni jsou přesvědčeni, že to dělají dobře, jak je to dobře pro nás ostatní, ale vůbec u toho nepřemýšlejí,a nepřipustí jiný názor. A to je to důležité. Vůbec nejsou racionální, protože jestliže jsem racionální člověk, tak musím napřed zvažovat, co to přinese jednotlivci,“ zkritizoval tvrdě Krása všechny, kteří zelené myšlenky prosazují.

Kritice se nevyhnuli ani pražští Piráti, kteří právě zelenější dopravu také prosazují. Krásovi vadí zejména protežování jízdy na kole a v MHD na úkor automobilové dopravy. „Jezdím v Praze autem denně, takže to samozřejmě vidím. Vidím, jak je Veletržní ulicí udělaná metr a půl široká cyklostezka do kopce, kde jsem potkal možná tak starostu z Prahy 7, který tam skutečně jezdí na kole, ale jinak tak dva lidi za dobu, co jezdím nahoru Veletržní. Je to prostě nesmysl,“ má jasno Krása.

„Chápu, že cyklisté ve městě, v Praze, to nemají jednoduché. Na druhé straně, Praha není město, kde by cyklisté mohli opravdu jezdit místo aut. Praha je terén, který má kopce, z kopce do kopce, je hodně členitá. Není to úplně město, kde bychom měli preferovat jízdu na kolech jako třeba v Nizozemsku,“ srovnává Krása.

„Vždyť je to úplně neuvěřitelné, a to malování stojí velké peníze, místo aby se spíše dávaly na opravy a tak dále, tak se barevně vymalovávají tyto stezky. Nemám nic proti cyklistům, na druhou stranu si myslím, že to, co dneska děláme, je příliš velký komfort pro zahuštěnou pražskou dopravu a že to stojí zbytečné peníze. To, co se dneska děje, je nepřijatelné,“ dodal Krása s tím, že příští pražská vláda všechna tato zelená opatření stejně zase bude rušit.

