Senátor Goláň řekl v ČT vážná slova o Zemanovi a naznačil, co by Senát mohl „zaříznout“

„Tohle byl politický obchod hlavně,“ vypálil jasně na úvod rozhovoru Goláň reagující na otázku, zda to byla spíše ekonomická, nebo ideoligická snaha, že komunisté uspěli za podpory hnutí ANO, SPD a sociálních demokratů a podařilo se jim prosadit zdanění finančních náhrad. „Tohle se dalo čekat. Bez podpory komunistů a slibu od hnutí ANO by v životě nepodpořili vládu a nikdy by nevznikla,“ dodal Goláň.

Střet komunistů s církvemi je podle Goláně už historické pravidlo. Když prý sám poslouchal argumenty typu, že ten majetek je nadhodnocený, tak by podle jeho mínění měl alespoň někdo doložit, jakým způsobem nadhodnocený byl a kolik to nadhodnocení přesně dělá. „A když už tedy nadhodnocený, tak zdaňme to nadhodnocení, protože já to celé vidím akorát jako velkou nespravedlnost! Představte si, že vám někdo zničí dům, dá vám za to náhradu a vy ji zdaníte,“ kroutil Goláň hlavou s tím, že jde přece o náhradu za to, co jim bylo předtím ukradeno.

„Tady se prostě o všem mluví jenom obecně jako u toho nadhodnocení. Vždyť nemáme žádná konkrétní čísla a s těmi já jsem zvyklý pracovat. Takže tomuhle já nevěřím,“ napružil se senátor, který zde nevidí žádný argument typu: Tolik bylo majetku, dali jsme vám o tolik víc, tak vám to zdaníme. „Opakuji, zdaňoval bych pouze rozdíl, to je celé,“ doplnil.

Jsou zde však poslanci, kteří by se chtěli obrátit na Ústavní soud. Goláň se proto zamyslel nad tím, zda by to mělo vůbec smysl. „Já myslím, že by to mohlo uspět v Senátu. I ten může dát návrh na Ústavní soud o zrušení toho zákona. Ústavní soud by to měl zrušit, je to totiž bezprecedentní zásah do práva, do vlastnického práva, do něčeho schváleného,“ podotkl Goláň.

Znovu připomněl, že to celé vnímá jako náhradu za to, co církev jednoduše vlastnila. „Někdo jí to odebral, a když jí to někdo odebral, tak jim náleží vrácení té věci, a pokud se nevrací věc, měly by se jí vrátit peníze,“ shrnul senátor.

Jak se tedy k této věci postaví v Senátu, už Goláň naznačil, jaká ale podle něj bude politická síla pro případné navracení? „Já opravdu nejsem Senát, s kolegy jsem se o tom nebavil. Senát ale ctí to právo na prvním místě. Pokud všichni odborníci říkají, že jde o zásah do právního systému, tak si myslím, že Senát bude proti, Sněmovně to zamítne a vrátí,“ předpokládá Goláň.

Prozradil také, jak jako senátor vnímá současné vzepření se některých soudců proti praktikám prezidenta a jeho okolí. Podle dostupných informací zatím vše vypovídá o tom, že nejen Zeman, ale i jeho okolí mělo přímé kontakty se soudci. Sám prezident však říká, že soudce nikdy neovlivňovali, pouze jim dávali doporučení. „Soudcovská unie řekla, že pouhé doporučení je ovlivňování soudu,“ připomněl Goláň, který také z tohoto vyjádření vychází.

Jeho pozornosti prý v médiích neušel rozhovor s bývalým předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou, jeho vyjádřením prý věří. „Já si tohoto člověk vážím, znám ho z různých odborných debat. Myslím, že ten už musel zažít velké tlaky, když už s tím šel ven...,“ říká Goláň a zdůrazňuje, že Baxa je jinak velmi klidný.

„Taky mě ale zarazilo, co vlastně ty ostatní soudy. Když to pan Baxa, odvážný člověk, řekl, tak co ty ostatní soudy, jsou ovlivňovány? Způsob, jakým jsou ovlivňovány, prostřednictvím kancléře, dnes zhodnotil náš klub a prostřednictvím pana Lásky podal trestní oznámení na pana Mynáře, a to pro trestný čin ovlivňování soudu,“ uvedl senátor.

autor: nab