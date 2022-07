Senátoři zavětřili možnost sesadit demokraticky zvoleného prezidenta... Kauza „sabotáž“ a Zemanovy další kroky

reklama

Úvodem se Zeman vyjádřil k tomu, že v posledních rozhovorech se vyjadřoval kriticky k vládě a pozitivně k panu premiérovi. Snaží se vládní strany rozklížit?

„Co je to vládní strana? Je jich pět. A pochopitelně mají rozdílné názory. Ale představa, že by je měl prezident rozkližovat, je poněkud naivní, protože svým způsobem se tou rozdílností názorů v dobrém smyslu rozklíží samy. A je to tak v pořádku, protože kdyby těch pět stran mělo na všechno stejný názor, tak tady máme jednu vládnoucí stranu a pak už nezbývá nic jiného než její vedoucí roli zakotvit v ústavě,“ poznamenal. Piráti jsou podle jeho slov se svými čtyřmi poslanci poněkud zbyteční.

„Pan Rakušan je dobrý ministr vnitra, protože zvládl migrační krizi; a je špatný předseda hnutí STAN, protože toto hnutí mělo už šest skandálů za sebou. A protože jsem pamětník, jsem v politice už 32 let, tak v tom případě vím, že mít šest skandálů v tak krátké době za sebou žádná jiná politická strana neměla. Na rozdíl od jiných politických stran, hnutí STAN má poměrně zúžený program. Když to řeknu poněkud cynicky a přehnaně, tak hlavním programovým bodem je rozpočtové určení daní. Toto hnutí zcela logicky zajímalo, jak převést peníze z celostátní úrovně a přenést ji na komunální úroveň,“ domnívá se Zeman v souvislosti s hnutím STAN.

Prozradil také to, že zvažoval, že kvůli svým výhradám nejmenuje poslance Vladimíra Balaše ministrem školství. Nerozhodl se tak kvůli premiérovi Petru Fialovi (ODS).

„Kdyby hnutí STAN odstoupilo z vlády, tak by vláda byla menšinová, a to by vedlo k politické nestabilitě,“ obával se prezident – a zdůvodnil, proč tedy nakonec Balaše jmenoval. Bral ohled i na české předsednictví Radě EU.

A kdo podle Zemana pracuje ve vládě Petra Fialy dobře?

„Dám polibek smrti, ale myslím si, že Jana Černochová a Pavel Blažek,“ zmínil. „Jan Lipavský teď udělal ostudu v našich vztazích s Izraelem. Všiml jsem si, že proti tomu protestují i koaliční politici. Celou svoji politickou kariéru mimo jiné prosazuji strategické partnerství, nebo spíše přátelství s Izraelem. A teď přijde takový ... (tři tečky – opravdu to tak prezident řekl, pozn. red.) a udělá krok, který to přátelství narušuje,“ řekl prezident Zeman, který se chce svému protějšku z Izraele za Lipavského omluvit. „Má-li pan Lipavský držet politiku vlády, nemá činit to, co činil. Pro ty, kteří nevědí: Česká republika se nepřipojila k 20 zemím v čele se Spojenými státy, které odsoudily propalestinskou a protiizraelskou rezoluci Rady nebo spíše Komise rady pro lidská práva. A to samozřejmě vyvolalo údiv. A to, že to pan Bartoš v Izraeli nepoznal, může být dáno i jeho poznávacími schopnostmi,“ dodal.

„Úvaha vlády o zestátnění nebo znárodnění ČEZu mně připadá jako rozporná s pravicovou ideologií, protože jistě víte, že pravice chce privatizovat a levice chce znárodňovat. A tady najednou zní jakýsi návrh na znárodnění ČEZu, přičemž se nebere v úvahu, že by nás to stálo 200 miliard korun na vytěsnění minoritních akcionářů,“ sdělil k problematice ČEZu Zeman.

„Vláda by měla pomoci tam, kde je to zapotřebí. Inflace je pro běžné obyvatelstvo nejtěžší v cenách potravin a v cenách energií,“ podotkl. Věří, že guvernér ČNB Aleš Michl stabilizuje úrokové sazby. Předchozí politika ČNB byla podle něj neúspěšná, důsledkem je inflace 16 %.

O tom, že by mohlo dojít k předčasným volbám, prezident republiky pochybuje. „Když má vláda většinu v Poslanecké sněmovně, tak sama nebude předčasné volby iniciovat. Opozice nebude dostatečně silná, aby je iniciovala. Může však dojít k rozsáhlé demonstraci, a nikoliv k jediné, a případně generální stávka. A to by byla škoda, protože to odstraní důvěru k vládě. A já jako prezident nechci zatápět pod kotlem, protože předčasné volby by nic podstatného nevyřešily. Jediné pozitivum by mohlo přijít v tom, že některé ministrany by nebyly v parlamentu a tam by zůstaly jen silné strany. Ale zase to lze obejít tím, že několik trpaslíků se spojí do koalice s velkou stranou a vytvoří koalici,“ zmínil, že mluví zejména o lidovcích a TOP 09, hovoří ale i o Starostech a Pirátech.

Green Deal je podle prezidenta ideologie. „Náboženství. Lidí, kteří podle mého názoru příliš nemyslí a zejména nezvažují rizika svého náboženství. U náboženství bylo takovým rizikem upalování, v tomto případě takovým rizikem je energetická chudoba. Příklad: Jestliže vypnete uhelné elektrárny a dokonce jako Německo jaderné elektrárny, klesne nabídka elektřiny, poptávka zůstane zhruba stejná a ‚díky‘ tomu vzroste, což už se ostatně stalo, výrazným způsobem cena elektřiny. A pak budete mluvit o energetické chudobě, pak tady budou stávky a demonstrace, případně i evropské volby,“ zmínil Zeman, že v tomto ohledu jedná Evropská unie nezodpovědně.

Prezident Zeman také prozradil to, že by souhlasil s dalšími dodávkami zbraní na Ukrajinu i se zapojením Česka do výcviku ukrajinských vojáků. „Všichni jsme změnili svůj postoj; nezapomeňte, že v dokumentu NATO z roku 2010 je Rusko označováno jako strategický partner, tedy v podstatě jako přítel. A teprve teď se stává protivníkem,“ připomněl Zeman, že ke změně názoru přiměla jeho i mnohé ostatní ruská agrese na Ukrajinu. „Vše to postavila na hlavu,“ podotkl.

Nakonec zmínil i kauzu „sabotáž“, ve které se skupina senátorů pokoušela aplikovat článek 66 Ústavy, který prezidenta zbavuje jeho pravomocí. Prezident připomněl, že na rozdíl od Ludvíka Svobody, kvůli kterému bylo toto ustanovení di Ústavy vkládáno a který byl v nemocnici více než rok, u něj se jednalo o hospitalizaci na několik dní. Tu doplnil informací o svém zdravotním stavu, byla mu prý zavedena výživa sondou, protože trpěl nechutenstvím, a kvůli tomu u něj nastal metabolický rozvrat.

Po úpravě životosprávy se mu ale prý chuť k jídlu vrátila. Dokonce redaktorce vyprávěl, jak se na chodbách lánského zámku snaží trénovat chůzi.

Jeho krátkodobá indispozice se ale hodila skupině „aktivistických senátorů“, kteří přišli s konstrukcí, že by prezident měl být zbaven pravomocí. A nepřestali s tím ani poté, co Ústřední vojenská nemocnice odpověděla na jejich dotazy velmi opatrně a rozhodně z informací od lékařů nevyplývaly skutečnosti, které by ospravedlňovaly aplikaci článku 66.

Psali jsme: Kauza "sabotáž". Jak senátoři chystali prohlášení Zemana za neschopného. Dávno před odvozem do nemocnice

„Senátoři zavětřili možnost sesadit demokraticky zvoleného prezidenta,“ uvedl Zeman. A takové jednání podle něj skutečně naplňuje znaky sabotáže ústavního systému.

S ministrem Blažkem věci chtěl řešit i proto, aby se v budoucnu žádnému z jeho nástupců nemohlo stát, že se jej „nějaký nechci říci blázen“ pokusí prostřednictvím tohoto článku Ústavy zbavit pravomocí také.

