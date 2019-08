Sesazeni Zemana: Skandální a překvapivá slova o Babišovi

Několik senátorů sepsalo ústavní žalobu na prezidenta republiky. Není příliš pravděpodobné, že se tato žaloba opravdu dostane k Ústavnímu soudu, protože se ve Sněmovně nenajde dost poslanců, kteří by to schválili. Ale může se stát, že premiér Andrej Babiš (ANO) se na hlavu státu definitivně naštve a k žalobě se přidá. Pak celá věc opravdu k soudu doputuje. A může nastat katastrofa...

Prezident Miloš Zeman se pravděpodobně nemusí bát ústavní žaloby. V Senátu pro ni sice existuje živná půda, ale v Poslanecké sněmovně je tomu jinak – hnutí ANO, ČSSD, komunisté a SPD Tomia Okamury stojí v celé řadě sporů na straně prezidenta a drží ve Sněmovně ústavní většinu.

Advokátka Čírtková však naznačuje, že by za jistých okolností mohlo prezidentovi být velmi úzko, protože by ústavní žaloba na něj mohla projít. Stačilo by, aby předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) přestalo bavit hrát roli Zemanova otloukánka.

„Hnutí ANO, resp. jejího předsedu, už přestane bavit hrát vedle prezidenta druhé housle. Vzhledem k tomu, že se definitivně ukáže, že prezident neudělí premiérovi milost, dojde Andreji Babišovi trpělivost a k žalobě se se svými poslanci (u nichž předpokládám v tomto směru stranickou disciplínu) připojí. Žaloba rázem získá pohodlnou většinovou podporu,“ nabídla alternativní vývoj advokátka na sociální síti Facebook.

.V takovém případě by se žaloba na prezidenta pro hrubé porušení Ústavy dostala k Ústavnímu soudu ČR a jeho předseda Pavel Rychetský se nijak zvlášť netají tím, že má výhrady k tomu, jak Miloš Zeman úřad prezidenta vykonává. A kdyby soudci nakonec prezidenta opravdu odsoudili, Zeman by po právu přišel o úřad.“

Podle Čírtkové by v tu chvíli nastala katastrofa.

„Patnáct (aktuálně vlastně jen čtrnáct) soudců by rozhodlo proti hlasům 2.853.390 voličů, kteří dali Miloši Zemanovi hlas v posledních volbách. Dopady na společnost by byly strašné. Ztratil by se poslední křehký smír spočívající v tom, že stále ještě respektujeme výsledky voleb. Více než polovina společnosti by dostala nezvratné potvrzení o vládě elit, o soudcokracii, která má přednost před vůlí lidu deklarovanou ve volbách,“ uvedla advokátka.

A to celé by se odehrálo např. kvůli Zemanovu otálení ve věci odvolání dnes již bývalého ministra kultury Antonína Staňka. Čírtková má za to, že jde v porovnání s narušením důvěry v prezidentské volby jen o malichernost a o nezodpovědný pokus senátorů vyslovit nahlas a jasně své politické postoje.

autor: mp