Sestřička z USA se nechala naočkovat. Pak sebou sekla přímo před kamerou

Tiffany Doverová, která pracuje jako vrchní sestra, podstoupila očkování proti covidu mezi prvními. Bezprostředně po vpichu vakcíny šla Doverová před kamery, kde v živém vysílání pro stanici ABC News mluvila o důležitosti vakcíny pro zdravotníky. „Omlouvám se, přepadla mě závrať,“ řekla znenadání a krátce na to se složila.

Sestřička se ale rychle vzchopila a pokračovala. „Najednou mě to zasáhlo, cítila jsem, jak se to blíží. Byla jsem lehce dezorientovaná, ale už jsem v pořádku a nebolí mě ani ruka,“ uvedla Doverová s tím, že když cítí bolest, bývá často malátná.

Lékaři z nemocnice, kde Doverová pracuje, se také domnívají, že zhroucení ženy nemělo co do činění s obsahem vakcíny. „Je to reakce, která se může stát po podání jakékoliv vakcíny. Není absolutně žádný důvod se domnívat, že za to může ta vakcína,“ uvedl doktor Jasse Tucker, který očkování rovněž podstoupil. Několik komplikací se ale již ukázalo. Během prvního dne očkování v Británii prodělali dva zdravotníci po aplikaci vakcíny anafylaktický šok, což je v podstatě silná alergická reakce.

Vakcína od americké firmy Pfizer byla v USA schválena po klinickém testování, kterého se zúčastnily desítky tisíc lidí. Účinnost vakcíny by měla být nejméně 95 procent. Pfizer rovněž uvádí, že lidé ve valné většině případů vakcínu „velice dobře“ snášejí a „neexistují zde vážné obavy o bezpečnost“. Tuto vakcínu objednala i Česká republika.

