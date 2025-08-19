Ševčík: Nedej bože, aby z nás byla další provincie Ukrajiny

K bitcoinové kauze a zatčení Jiřikovského Ševčík odtušil, že si myslel, že kauza bude již dávno vyřešená a bude se vědět, ke komu šly další peníze v kauze. „To je samozřejmě zájem občanů, kteří jsou slušní, ale není to asi zájem SPOLUbitcoinistů a není to zájem dozimetrických STANkařů,“ řekl. Doplnil, že je smutný z postupu policie, protože to podle něho mohlo proběhnout slušně.
Moderátor se pak zeptal na další kauzy, např. hrozby ze strany Margity Balaštíkové z ANO nebo vyšetřování SPD za plakát. Ševčík připomenul, že je nezávislým kandidátem a za SPD kandiduje, protože se jedná o jedinou stranu schopnou vrátit selský rozum do české politiky. Smál se také tomu, že „dozimetráci“ používají kauzu bitcoin, aby byla odpoutána pozornost od jejich kauz.
Ve vysílání byl také poslanec ODS Pavel Žáček, který mluvil o „ruském führeru“ Putinovi. Ševčík pak v reakci hovořil o „führeru“ Merzovi a von der Leyenové. K summitu Trump a Putin poznamenal, že je rád, že se už i váleční štváči začínají probírat a že jsme na cestě k míru. Na konci pak moderátor prosil Ševčíka, aby příště výrazy jako „führer“ nepoužíval. „Počkejte, počkejte, to řekl první pan Žáček. On řekl führer,“ nenechal si výtku líbit Ševčík. Žáček pak začal mluvit o appeasementu v roce 2014, ale moderátor diskusi raději už ukončil.
autor: Karel Šebesta