Ševčík: Nedej bože, aby z nás byla další provincie Ukrajiny

19.08.2025 16:22 | Monitoring

K summitu Trump – Putin se ve vysílání CNN Prima NEWS vyjadřoval poslanec ODS Pavel Žáček a také ekonom a pedagog Miroslav Ševčík, který kandiduje za SPD. Tomu vadilo stíhání SPD za plakát, které označil za politický proces, státního zástupce v něm srovnal s Urválkem. „Nedej bože, abychom se stali další provincií Ukrajiny třeba, no tak to teda ne,“ zaznělo od něho také.

K bitcoinové kauze a zatčení Jiřikovského Ševčík odtušil, že si myslel, že kauza bude již dávno vyřešená a bude se vědět, ke komu šly další peníze v kauze. „To je samozřejmě zájem občanů, kteří jsou slušní, ale není to asi zájem SPOLUbitcoinistů a není to zájem dozimetrických STANkařů,“ řekl. Doplnil, že je smutný z postupu policie, protože to podle něho mohlo proběhnout slušně.

Moderátor se pak zeptal na další kauzy, např. hrozby ze strany Margity Balaštíkové z ANO nebo vyšetřování SPD za plakát. Ševčík připomenul, že je nezávislým kandidátem a za SPD kandiduje, protože se jedná o jedinou stranu schopnou vrátit selský rozum do české politiky. Smál se také tomu, že „dozimetráci“ používají kauzu bitcoin, aby byla odpoutána pozornost od jejich kauz.

Kauzu stíhání SPD a Tomia Okamury naopak označil za politický proces. „Je to úplně neuvěřitelné. A ten prokurátor, který to udělal, ten se může srovnat jedině s Urválkem. Protože na druhou stranu se tady vyzývá k zabíjení lidí, a to nikdo nestíhá, a tady za plakát, který navíc je pravdivý a jednoznačně ukazuje, jaké je nebezpečí migrace, podívejte se do Německa, co se tam děje, do no-go zón v Paříži, podívejte se do no-go zón ve Švédsku, a my tady budeme někoho stíhat a očerňovat stranu, která má na prvním místě vlastence, české občany?“ vymezil se. A pokračoval, že zájmem SPD jsou čeští občané, nikoliv zájmy „darebáků a korupčníků“ a bruselských elit. „Nedej bože, abychom se stali další provincií Ukrajiny třeba, no tak to teda ne,“ vymezoval se Ševčík.

Ve vysílání byl také poslanec ODS Pavel Žáček, který mluvil o „ruském führeru“ Putinovi. Ševčík pak v reakci hovořil o „führeru“ Merzovi a von der Leyenové. K summitu Trump a Putin poznamenal, že je rád, že se už i váleční štváči začínají probírat a že jsme na cestě k míru. Na konci pak moderátor prosil Ševčíka, aby příště výrazy jako „führer“ nepoužíval. „Počkejte, počkejte, to řekl první pan Žáček. On řekl führer,“ nenechal si výtku líbit Ševčík. Žáček pak začal mluvit o appeasementu v roce 2014, ale moderátor diskusi raději už ukončil.

