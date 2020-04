Ševčík a jeho ekonomové mají plán pro Česko. Pozor na zelený plán z EU! padlo. Věty, nad kterými bude Babiš přemýšlet

reklama

Podle týmu ekonomů je velmi nezodpovědné přijímat v krizovém režimu zákon, který umožní střednědobě porušování pravidel rozpočtové odpovědnosti. „Jsme si vědomi, že v roce 2020 musíme očekávat podstatně vyšší deficit státního, resp. veřejného rozpočtu, který bude činit i více než 4 % nominálního HDP. Nepovažujeme však za správné, aby zákonem byla upravena i možnost porušovat pravidla rozpočtové odpovědnosti v obdobné výši pro rok 2021, a za nepřípustné považujeme prolongování této situace až do roku 2027,“ upozorňují. Velikost propadu nominálního HDP bude záviset zejména i na rychlosti a rozsahu obnovy ekonomické aktivity.



Upozorňují i na nebezpečí plynoucí z insolvenčního zákona. Ten dle nich může vést k situaci, že se velký počet firem dostane do úpadku již v srpnu či v září letošního roku. Navrhují proto, aby se prodloužila lhůta pro splatnost plnění peněžitých závazků dlužníka a lhůta pro situace, kdy se dlužník dostává do úpadku. Lhůtu by chtěli prodloužit z 30 na 60-90 dnů. Chtějí taktéž, aby tyto pohledávky po lhůtě splatnosti byly zahrnovány formou opravných položek ze 100 % nedobytných pohledávek do daňového základu. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Tým Katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE dále doporučuje, aby přinejmenším na přechodnou dobu do konce roku byla pro podnikatele zrušena povinnost platit DPH až do doby, kdy jim byla faktura uhrazena. „DPH by bylo splatné do 15 dnů po uhrazení faktury. Tímto opatřením se zamezí placení DPH z neuhrazených faktur a lze tímto pomoci všem podnikatelským subjektům, které se dostaly do složité finanční situace ne vlastním zaviněním,“ komentují.



Upozorňují rovněž na své předchozí doporučení, aby byla zrušena bez jakýchkoliv dalších podmínek daň z nabytí nemovitosti. „Další nejistota ohledně daně z nabytí nemovitosti je nežádoucí pro všechny účastníky těchto transakcí. Vyvolaná nenaplněná očekávání jsou horší než konkrétní rozhodnutí o tom, zda daň bude podle slibu zrušena, či nebude,“ upozorňují znovu.



Došlo i na tzv. „Zelenou dohodu pro Evropu“. České republice ekonomové radí z ní urychleně vystoupit. „Tento mimořádně nákladný a neefektivní program nelze uskutečnit bez vážných negativních sociálně-ekonomických důsledků pro naprostou většinu obyvatelstva ČR,“ poznamenávají. Fotogalerie: - Zeman na VŠE

A díky příznivému vývoji pandemické situace v Česku je dle nich též nutné urychlit proces obnovy ekonomické aktivity. Opatření, která by se měla uvolňovat až 11. května, doporučují přesunout již na 27. duben. Jedná se o činnosti související s poskytováním služeb, jako jsou například holičství, kadeřnictví, pedikúry či maséři.



Otevření restaurací, barů, vinoték, letních zahrádek, taxislužeb a vnitřních i vnějších prostor zoologických zahrad pak navrhují taktéž urychlit, a to na 11. květen.



Sportovní akce by do sta osob akademici povolili od 18. května, a také by od tohoto data chtěli realizovat zkouškové období na vysokých školách.



Sportovní akce by do sta osob akademici povolili od 18. května, a také by od tohoto data chtěli realizovat zkouškové období na vysokých školách.



Na konci května (25. 5.) by se pak podle nich měla otevřít divadla a kina, mělo by začít pořádání akcí v uzavřených prostorách až do 100 osob a otevřít by se mohly i hotely, ubytovny a obchodní centra.

