Šikana u Pirátů? Zlý Michálek? Ivan Bartoš překvapivě promluvil

O dění v České pirátské straně informovala včera moderátorka Nora Fridrichová ve svém pořadu 168 hodin na ČT24. Jeden z jejích nejvýraznějších členů, místopředseda Jakub Michálek, čelí návrhu na odvolání. Piráti o něm budou hlasovat na začátku listopadu. Vedoucí personálního odboru, neúspěšná kandidátka do europarlamentu Jana Koláříková, ho obvinila ze šikany. Michálek to popírá. Zastal se jí naopak jiný z místopředsedů, europoslanec Mikuláš Peksa. Ten dokonce prohlásil, že když Michálek v předsednictvu zůstane, odejde na protest on. Takzvané špinavé prádlo si přitom Piráti perou zcela veřejně. Jejich hádky si můžou lidé číst na otevřeném internetovém fóru.

Situaci u Pirátů popsal mimo jiné autor volební kampaně strany v roce 2017 Jakub Horák. „V tuhle chvíli se pirátský straně děje to, že se mění z té party kamarádů, kterou byla před těmi volbami v roce 2017, na nějakou manažersky řízenou organizaci, nutně tam dochází k vytváření hierarchií,“ poznamenal Horák v pořadu 168 hodin.

„Absolutně vylučuji, že by to bylo jakékoliv šikanování nebo bossing. Absolutně tohleto odmítám. Já na sobě budu samozřejmě pracovat jako na sobě pracuju už 10 let, co jsem v politice a i v té oblasti komunikace s lidmi na sobě chci dále pracovat a rozvíjet se,“ řekl rázně k celé věci předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Že v tom má mezery, připouštějí i jeho kolegové z poslaneckého klubu. „Skutečně Jakubu Michálkovi ten rozměr těch sociálních vazeb, i ta empatie, která je často potřebná při rozhodování některých věcí, chybí, a proto je to předsednictvo kolektivní orgán, kdy prostě konflikty v libovolné organizaci vždycky je potřeba řešit z těch více úrovní,“ poznamenal k tomu předseda strany Ivan Bartoš. Obdobně o chybějící empatii hovoří poslanec za Piráty Petr Třešňák.

Návrh na Michálkovo odvolání přichází jen dva a půl měsíce před volbami nového vedení. Michálek přitom oznámil, že na místopředsedu už kandidovat nebude. Přesto Piráti neváhají a do hádek na veřejném internetovém fóru se pouštějí dál.



„Překvapivé na tom je nebo překvapivé spíše šokující, že to o sobě dokážou takhle psát na internetové stránky, na který maj všichni přístup,“ podotkl k tomu redaktor serveru Seznam Zprávy Václav Dolejší. „Lidem, kteří nejsou fandy takovéhle formy vnitrostranického řízení, tak jim přijde legrační, že se to tam vlastně probírá na veřejnosti. Řeknou si, že špinavé prádlo se nepere na veřejnosti, ale to patří k té transparenci,“ podotkl k tomu Horák.

A tak se stalo i to, že asistent europoslance Peksy minulý týden na fóru zveřejnil dokonce e-mail, který v září adresovala Michálkovi jeho partnerka, pirátka Michaela Krausová. Psala v něm vulgárně právě o Janě Koláříkové, která teď místopředsedu viní ze šikany.

„Ať si políbí pr..l za...ná pí.a. (..) Ve straně plné kr...nů, kteří mají větší slovo než normální lidi pracovat nebudu,“ uvedla v e-mailu Krausová. „Já si myslím, že samozřejmě posílání takovýchto emailů je nevhodné, moji partnerku vůbec neomlouvá to, že reagovala na nějaká lživá obvinění,“ nechal se k tomu slyšet Michálek.

Krausová minulý týden rezignovala na post předsedkyně pirátských pražských zastupitelů. Důvodem ale nebyl vulgární e-mail, nýbrž její schůzky s manažerem reklamní firmy JCDecaux, Tomášem Tenzerem, který čelí obžalobě za korupci a manipulaci veřejných zakázek. Krausová schůzky nezanesla do pirátské databáze. Později tvrdila, že byly soukromé. „Spousta politiků dělá daleko horší věci, myslím, že v tomhletom případě se neprokázalo naprosto žádné pochybení,“ zastával se Krausové Michálek.

Že by od nich příznivci odešli kvůli hádkám, se Piráti nebojí. Zakladatel České pirátské strany Jiří Kadeřávek, kterého Piráti familiárně titulují „otec zakladatel“, dokonce tvrdí, že je na tuto pirátskou otevřenost hrdý. „Já si myslím, že prostě to je něco, čím se můžeme chlubit. Že v podstatě to je daň té otevřenosti, to, že se každý může podívat, jak mezi sebou komunikujeme, jakou to má formu a jako za mě můžu říct, že já tu daň odvádím rád a s pýchou v podstatě,“ sdělil Kadeřávek.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kecy! Zavřít ji! Generál Blaško drsně o ženě, kterou mají ráda média. Svědectví z Bruselu Kladno: Přihlaste se do pilotního projektu komunitní kompostování Růžena Chrasteková: Když falešní bojovnící za demokracii cupují demokracii na padrť Lachnit: Praha 5 schválila Akční plán rozvoje sociálních služeb rok na rok 2020

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.