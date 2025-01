Síkela pojede prezentovat plány EU mocným do Davosu

„Příští týden budu mít tu čest poprvé představit naši strategii EU Global Gateway na Světovém ekonomickém fóru v Davosu,“ napsal na síti X bývalý český ministr průmyslu a obchodu a současný evropský komisař pro mezinárodní partnerství.

Co to je strategie Global Gateway? „Strategie se týká udržitelných a spolehlivých spojení, která fungují ve prospěch lidí a planety. Pomáhá řešit nejnaléhavější globální výzvy, od boje proti změně klimatu přes zdokonalení systémů zdravotní péče až po zvýšení konkurenceschopnosti a bezpečnosti globálních dodavatelských řetězců,“ píše se na webu Evropské komise.

Jozef Síkela si pochvaluje, že bude moci do světové diskuse vnést i evropská témata a pohled na vývoj. „Tato významná událost mi umožní předvést naši strategii mezinárodnímu publiku tvůrců politik, obchodních lídrů a zástupců finančních institucí,“ pochvaluje si Síkela na síti X.

Přičemž za politikou Evropské komise stojí neochvějně. „Snažím se pevně prosadit naši strategii na globální scéně jako klíčový nástroj pro podporu udržitelného rozvoje jak pro Evropu, tak pro její partnery,“ popsal Síkela svou misi na Světovém ekonomickém fóru.

