Šílená Hana, Pospíšilův flek v Bruselu. Jedovatá slova po volbách v Praze

Volby skončily, začaly námluvy. V Praze je unikátní situace. Koalici mohou sestavit tři strany. Jakékoliv tři strany. Nyní se rozhoduje, které z nich to budou. V rozhovoru pro Novinky.cz se za ODS vyjadřuje Alexandra Udženija, místopředsedkyně strany. „Jsem jednoznačně přesvědčena o tom, že nejlepší koalice pro Pražany by byla jednoznačně ODS, Spojené síly pro Prahu, což jsou naši přirození partneři, a Praha sobě,“ řekla o preferované skladbě koalice. A spekulace pokračují. Na Facebooku je obsáhle komentoval Jaroslav Plesl, šéfredaktor Mladé fronty Dnes. Šílená Hana, rotující primátor a Žít Brno, bavil se šéfredaktor Mladé fronty.

Podle Udženiji chce ODS jako vítěz voleb být v radě. „Atmosféra, kterou někteří vyvolávají, že už jsme v opozici, je zcela mylná. Jednání teprve začínají,“ řekla pro Novinky. Podle ní hrozící koalice Piráti, Spojené síly pro Prahu a Praha sobě už mají mezi sebou rozpory, protože Piráti jsou proti kumulaci funkcí, zatímco starostové jsou na ní téměř založení.

„Jsem jednoznačně přesvědčena o tom, že nejlepší koalice pro Pražany by byla jednoznačně ODS, Spojené síly pro Prahu, což jsou naši přirození partneři, a Praha sobě,“ vyslovila preferenci místopředsedkyně ODS. Prý by se proti nim neměl Čižinský vymezovat. Pro koalici s ODS se prý vyslovil také Jiří Pospíšil, se kterým chce Udženija jednat po jeho návratu. Hnutí ANO podle ní prý nemá koaliční potenciál, přesto s ním chce prý jednat, údajně kvůli důležitým, blíže nespecifikovaným věcem, které je v Praze nutno schválit se shodou napříč politickým spektrem.

Jaroslav Plesl měl na Facebooku z těchto voleb doslova komentářové žně. Začal už v sobotu. „V těchto volbách v Praze jednoznačně zvítězila Strana chatařů a chalupářů,“ komentoval Plesl účast na volbách a dodal: „Tyhle volby v Praze budou evidentně rozhodovat desetiny procenta.“

„Vlastně už je jedno, jak to přesně dopadne. Letošní volby v Praze vyhrál Čižinský,“ zkonstatoval šéfredaktor Mladé fronty ještě v průběhu voleb. A kopl si do hnutí, které v Brně skončilo pod prahem vstupu na magistrát: „Žít Brno by mělo radši kandidovat v Praze.“

„Piráti preferují koalici s Čižinským a TOP 09. To musí mít Jirka radost,“ smál se dál šéfredaktor Mladé fronty. „Já to chci, já to strašně moc chci,“ doplnil pak v komentářích o TOP 09 spolu s jinými špičkami na předsedu TOP 09.

Plesl se Pospíšilovi smál i dál: „Tohle je příšerná situace a nikdo z jeho bývalých kolegů mu ji určitě nepřeje. Pospíšil buď kývne ODS a Babišovi, nebo se bude muset rozloučit s europenzičkou a koalici udělá s komunistama.“ A přidal k lepšímu další možnost: „Vykašle se na to a pustí na Piráty šílenou Hanu. To bych na jeho místě udělal já,“ sdělil s odkazem na jednu z lídryň bloku Spojené síly pro Prahu Hanu Marvanovou.

Ani Piráti neušli Pleslově pozornosti. „Ten kluk se pro politiku vyloženě narodil,“ napsal známý novinář k předvolebnímu článku na Novinkách, kde lídr Pirátů odmítal spolupráci se třemi ze čtyř možných koaličních partnerů. „Je povinností každého umělce pomoci s realizací performance Hřib primátorem,“ dodal ještě k tomuto lídrovi.

Pirátům se Plesl smál dál a přidal i ODS. „Tady z toho grafu jasně vyplývá, že ODS a Piráti v Praze udělali mimořádně slabou kampaň a přišli o veliké vítezství. Piráty o ně připravil Čižinský a ODS to zas odevzdala Marvanový s Pospíšilem. No, ale zkuste to vysvětlit Udženiji nebo Hřibovi, že,“ odkázal Plesl na článek o průzkumech z iRozhlasu. „Je to chytrej tah zaměstnat zpovykaný Pražáčky koalicí Čižinský–Bartoš–Marvanová,“ dodal ještě.

