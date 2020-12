Skoro na jeden nádech sjel Babiš před národem Piráty. Ukázal i fotku jejich sponzora, zmínil podivnosti jeho podnikání

Na vše upozornil na Twitteru jistý Jan Bárta. „Volali mi vyplašení rodiče, že Babiš ve Sněmovně křičí, že jsem nepřítel státu a mává tam nějakým článkem, nemáte někdo náhodou video nebo neumíte ho najit?“ ptal se Bárta. Údajný podnikatel na sebe upozornil v polovině září, kdy přišel s tím, že rozdá třicet milionů korun těm, kteří půjdou proti premiérovi Andreji Babišovi.

„Vy jste extrémní levice. Vy jste ti neomarxisti, kteří zjišťovali v Praze, jestli náhodou někdo nemá nějaký velký byt. Když má velký, tak ho zdaníme. A potom co přijde? Sharování? To se tak kdysi za starých časů říkalo znárodnění. A váš problém je, že váš stínový ministr financí tomu vůbec nerozumí,“ zaútočil Babiš při interpelaci pirátského poslance Tomáše Martínka.

Následně ukázal fotografii Jana Bárty. „Tohle je váš sponzor. Víte, kdo to je? To je pan Bárta. Ten nabízí každé straně proti Babišovi pět milionů. A on řekl na Twitteru, že to vymyslel. On, který vycashoval dvě miliardy bez daně. Tak teď to navrhuje, abyste zkrátka vyhnali všechny investory z České republiky. A co bylo zajímavé, že jste dostali strašnou nakládačku. Ale od všech,“ pokračoval Andrej Babiš.

A přečetl i titulky z médií, které to prý dokazují. „Pirátské choutky míří na nezdaněné příjmy z prodeje akcií, hrozí odliv investorů či arbitráže - píšou. Dokonce tady i bakalovci vám naložili, kteří vás stále podporují. Střílíme se do nohy. Investoři, ekonomové kritizují zdanění prodeje akcií, podílů. Viděl jste ty titulky všechny, co byly? Nečetl jste to?“ dodal předseda kabinetu.

„Tady. Bakalovci. Pirátská pravidla prodeje cenných papírů jsou opravdu pirátská. Četl jste to? Unisono. Já neříkám nic. Pirátské zdanění kapitálu odradí lidi od podnikání – tvrdí zakladatel Socialbakers Jan Jeřáb. Takže ten, který vám poradil, protože váš stínový ministr financí samozřejmě tomu nerozumí, nemá na to ani vzdělání a pak se na to ještě přiznal, takže to je absolutně útok, útok na podnikání," dodal rozčílený premiér.

A ještě přečetl názory z facebooku.

„Co návrh Pirátů bude znamenat v praxi? Budete se celý život dřít ve vlastní firmě, kterou často vybudujete od nuly. Nemáte nástupce nebo děti se chtějí živit něčím jiným. Nebo prostě jste něco dokázal a chcete si odpočinout nebo zkusit něco jiného. Tedy rozhodnete se firmu prodat. Dosud platí, že prodej není zdaňován. Ale proč by si Piráti neuloupili z cizího? Tak majiteli, zaplať. Ještě někdo pochybuje, že tento spolek je levičácký a bude jen z lidí ždímat jejich peníze, jakmile se pohnou? Podle známého pravidla, když se to hýbe, tak je to třeba zdanit. A když se to ještě hýbe, tak se má daň zvýšit. Tak to je váš přístup pro podnikatele. A když se to přestane hýbat, budeme to dotovat,“ četl Babiš.

„Takže takový dotaz na Piráty. Jak jste se zasloužili o to, že někdo budoval svojí prací a znalostí firmu, že teď chcete na prodeji parazitovat? Tady píše ten pán: Moje odpověď je, že nijak!“ uzavřel Babiš.