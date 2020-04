Skuhráte, skučíte? Syn Bolka Polívky překvapivě o hercích. A takto mluví o běžných lidech

"Pracuji v Dejvickém divadle, kde to je taková skupina lidí, kteří si navzájem chybí primárně jako lidi a to divadlo je strašně pro všechny důležité, ale musím na jednu stranu říct, že za posledních 11 let jsem toho udělal docela dost a vlastně si i užívám, že ležím na zahraddě a mám taková ta drobná zranění ze záhonků. Vlastně si to trošku užívám, že dělám něco jiného, ale to už nebude určitě trvat dlouho," sdělil Polívka.

"Někteří lidé tak jako skuhrají, nebo skučí, mezi těmi herci se to občas i nosí a to já jsem odmítl. Že vlastně OSVČ, a že si musí utáhnout... Všichni to mají těžké. Všichni mají roušky. Je to takové, že vystupovat z toho tím, že si jako stěžuji, skučím, to mi přijde takové jako... Takže já se vlastně snažím tohle nedělat a využít čas nějakým způsobem vlastně pro sebe produktivně," podotkl.

Zdůraznil, že neříká, že problémy nejsou. "Já je taky mám, ale třeba lidé, kteří jsou v bytové jednotce se třemi dětmi a jeden o svoji práci přišel právě primárně kvůli tomu, stejně jako my, tím samým způsobem, ale ty úspory třeba nemá vůbec žádné... A když se dívá na rozhovor s někým, koho vídá denně v televizi, tak tomu rozhodně nepomůže tím, když bude říkat: A já jsem teďka to... Naopak spíš se snažit, nebo já jsem toho názoru, že se k tomu má jít víc - z mojí strany - jako spíš ty lidi ubezpečit nebo pomoct. Přiblížit se jim, než se jim oddalovat tím, že jsme na tom nějak hůř, nedej bože, což si myslím, že zdaleka tak není, v mnoha případech," dodal.

Následně se hovořilo o bulváru. Podle svých slov nedává nic navíc, protože by ničil vlastní rodinu a hlavně matku Chantal Poullain. "Bulvár v naší rodině zapůsobil mnohokrát jako strašně destruktivní věc. Na moji mámu zcela, například kvůli její havárii. Ale to, co se stalo, ten hon..." vyprávěl Polívka s tím, že jeho matku to doslova položilo. Vyprávěl i o svém dětství s otcem Bolkem Polívkou. "Dneska už se to trošku uklidnilo, protože přece jenom spektrum těch lidí... Toho pozná každý člověk v zemi. Teď je to jinak, mně je třicet, ale když mi bylo 14 let, tak jsem s ním nemohl ujít sto metrů, to se nedalo. Takže to bylo takové, že jsme spolu nemohli..." dodal.

Závěrem pak Polívka hovořil i o současné vládě, k níž je kritický. Vystoupil v minulosti i na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Toho nyní trochu lituje, říká, že mu vadí rozdělení lidí - například na pražskou elitu a venkov. Uznává, že výstupy umělců k politice můžou být kontraproduktivní, vyjádřit názor ale podle něj je třeba.