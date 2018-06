Slavná žižkovská starostka Hujová končí, vystřídá ji politik z ODS

Vladislava Hujová, která se nedávno ve zlém rozešla s domovskou TOP 09, skončila ve funkci starostky Prahy 3. Odvolalo ji dnes zastupitelstvo městské části, které místo ní zvolilo do čela radnice dosavadního místostarostu Alexandra Bellu z ODS.

Odvolána byla také radní Jaroslava Suková (dříve TOP 09) a sami v radě skončili Lucie Vítkovská a Michal Papež (oba ODS). Krize v koalici vznikla poté, co Hujová vystoupila z TOP 09, což se nelíbilo části jejích koaličních partnerů.

Hujová, která řídila radnici obvodu od roku 2010, se proslavila především svými extravagantními výdaji, kdy pořádala opulentní pracovní obědy v luxusní restauraci Obecního domu. Později se zjistilo, že to nebyly jediné problematické výdaje žižkovské starostky. Zjistilo se, že si za veřejné peníze nakupovala i věci spíše osobní spotřeby, například obuv či luxusní parfémy.

V nedávné minulosti, těsně před svým vystoupením z TOP 09, na sebe upoutala pozornost i bizarní kauzou, ve které se rozhořčovala nad tím, že si Žižkované dovolují na obecní chodníky sázet květiny a nazvala to „privatizací veřejného prostoru“.

O odvolání starostky se hlasovalo tajně, stejně jako o volbě jejího nástupce. V prvním případě zastupitelé dostali možnost napsat na lístek jména radních, kteří by podle nich měli skončit. Pro odvolání starostky a radní Sukové, která spolu s Hujovou rovněž vystoupila z TOP 09, hlasovalo 32 zastupitelů z 35.

Postup hlasování kritizovali koaliční zastupitelé ŽnS, zejména pak fakt, že volbě nepředcházela rozprava. „To je neuvěřitelná šaškárna,“ uvedl Matěj Stropnický (Zelení/ŽnS/Trojkoalice) a následně navrhl odvolání celé rady. Ondřej Rut (Zelení/ŽnS) postup označil za „procedurální improvizaci“. Svoje odvolání s pobavením komentovala i Hujová, která ho označila za frašku.

Podle starosty Bellua už má nová koalice ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Svobodných a Volby pro město (VPM-NK) podepsanou koaliční smlouvu. V zastupitelstvu mají zajištěno 23 hlasů z 35. V období do voleb se chtějí zaměřit na bezpečnost, územní rozvoj a hospodaření.

Občanští demokraté v čele s Belluem před časem v Praze 3 vytvořili předvolební koalici s KDU-ČSL a Svobodnými. V současném zastupitelstvu mají tyto tři strany dohromady deset zastupitelů. Jsou tak nejsilnějším klubem, což je také důvodem, proč se stal starostou právě Bellu, i když ODS byla v posledních volbách až třetí.

Osobu nového starosty i celou výměnu v radě kritizuje hnutí ŽnS. „Bellu je fanfarón a manipulátor s mizivými politickými výsledky,“ uvedl předseda jeho klubu Rut. „Takováto politická turbulence před volbami je nešťastná a zbytečná,“ dodal. Podle opozice by lepším řešením bylo na období do voleb starostu vůbec nevolit, radnici by v takovém případě řídila rada. Bellu nyní může novou roli využít ke zviditelnění před volbami, což je podle Ruta také hlavním důvodem změn v radě.

Odvolaná starostka Hujová koncem května vystoupila z TOP 09, strana se podle ní pod vedením nového předsedy a kandidáta na primátora Jiřího Pospíšila přesunula od konzervativní k „liberálně aktivistické“ politice. Pospíšil to odmítl jako zástupný důvod, podle něj šlo spíše o reakci na to, že stranická organizace v Praze 3 Hujovou nepodpořila jako kandidátku na starostku do podzimních voleb. Hujová uvedla, že kandidaturu odmítla sama.

V reakci na vystoupení Hujové z TOP 09 tři zastupitelé za VPM-NK vypověděli koaliční smlouvu a vyzvali k řešení podle nich nestabilní situace v Praze 3. Při následujících jednáních se členové dosavadní koalice a části opozice dohodli na odvolání Hujové a nakonec i na jejím nahrazení místostarostou Belluem. Hujová byla v době, kdy se většina jednání odehrávala, na dovolené.

autor: mp