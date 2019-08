Slováci si připomněli výročí povstání. Předseda parlamentu ocenil Husáka a varoval před liberálním extremismem

Bez Slovenského národního povstání (SNP) by Slovensko nebylo státem s protifašistickou a demokratickou tradicí. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová to dnes řekla v projevu na oslavách 75. výročí zahájení SNP, což bylo ozbrojené protifašistické vystoupení Slováků za druhé světové války, uvedla ČTK.

Válečná Slovenská republika byla spjata s nacistickým Německem. Česko na vzpomínkové akci zastupovali premiér Andrej Babiš, předsedové obou komor Parlamentu ČR a ministr obrany ČR.

Povstání, do kterého se zapojili bojovníci řady zemí včetně Česka, sice skončilo porážkou povstalců, pomohlo ale Slovensku zařadit se mezi členy vítězné protinacistické koalice. Povstáním byly položeny základy k poválečné obnově společného státu Čechů a Slováků, v současnosti si Slovensko tento den připomíná státním svátkem.

„Ve Slovenském národním povstání šlo o vše, co je nám drahé a vzácné - o právo na život, právo na svobodu, právo na národní a státní existenci. Bez povstání bychom byli poraženi a historicky pokořeni. Masovým ozbrojeným vystoupením jsme opět nabyli téměř již ztracenou čest,“ řekla Čaputová, během jejíhož projevu se z davu lidí ozval i pískot. Dodala, že účastníci povstání se nejvyšší mírou zasloužili o vlast.

Hlava slovenského státu připomněla, že do SNP se zapojili konzervativní Čechoslováci i slovenští nacionalisté, stoupenci parlamentní demokracie, sovětské moci, obdivovatelé Západu či Východu, katolíci, evangelíci, Romové i Židé. „V rozhodující historické chvíli se všichni dokázali povznést nad to, co je rozdělovalo, dokázali se dohodnout, aby se mohli podílet na odstranění hlavní hrozby tehdejší doby – nacismu a jeho říše zla,“ uvedla Čaputová.

S cílem uchovat odkaz SNP by Slováci v současnosti měli podle Čaputové mít v sobě dostatek odvahy i odhodlání k obraně hodnot demokratického právního státu, svobody, spravedlnosti a lidské důstojnosti.

Předseda českého Senátu Jaroslav Kubera v projevu řekl, že Slovensko se prostřednictvím SNP přihlásilo k protifašistické koalici.

„Slovenské národní povstání i následná partyzánská válka zatížily třetí říši zcela mimořádně, a umožnily tak Rudé armádě pokračovat na západ přes Slovensko do Čech a dál do Německa. Demokratickému světu byl dán jasný signál – My Slováci za cenu nejvyšších obětí stojíme na straně spojenců, jsme součástí koalice, která drtí nacistickou moc,“ řekl Kubera. Dodal, že na straně osvobozenecké armády Slovenska bojovaly i dvě tisícovky Čechů.

Ceremonie v Banské Bystrici, která byla za války centrem povstání, se zúčastnil i podplukovník ve výslužbě Josef Svoboda. „Nejtěžší boje byly u Liptovského Mikuláše, kde padlo z mé roty několik mladých kluků. Válku bych si (již) nikdy nepřál, protože jsem jí pocítil na vlastní kůži,“ řekl novinářům Svoboda, jenž se za války ve věku 18 let zapojil do bojů na území Slovenska.

Předseda slovenského parlamentu Andrej Danko ocenil Gustáva Husáka, který se zapojil do SNP a který se později v období komunismu stal prezidentem Československa. Danko také varoval nejen před extremismem fašistickým, ale i liberálním.

Český premiér Babiš odpoledne novinářům řekl, že je důležité si SNP připomínat. Zároveň vyjádřil překvapení nad tím, že šéf slovenského parlamentu Danko v projevu ocenil Husáka. „Husák byl vězněn v 50. letech, ale samozřejmě po invazi (vojsk Varšavské smlouvy do Československa) se stal symbolem normalizace. Pravděpodobně pan předseda (Danko) hodnotil tu první část jeho života až do pražského jara,“ uvedl Babiš. Danka označil za svérázného člověka, jehož projevy jsou legendární.

Danko je známý svými proruskými postoji, kvůli přeřekům se zase stal oblíbeným terčem satirických webů.

