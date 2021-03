Smutek a rodina! Klaus ml. utekl z politiky. Konec v Trikolóře, všude

To nikdo nečekal. Současný poslanec a zakladatel pravicového konzervativního hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší se rozhodl ukončit své veřejné působení. Důvody podrobně vysvětluje.

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že nepovedu Trikolóru do sněmovních voleb 2021, nebudu sám nikam kandidovat a ukončím veřejné aktivity. Důvody jsou z drtivé většiny osobní. V tom, co jsem hájil, jsem si jist, že šlo o věci nezbytné pro úspěšnou budoucnost republiky. Neměnil bych na tom ani čárku. Zeštíhlit stát, nechat lidi pracovat a žít. Bohatství vzniká z práce, ne z dávek a dotací. Hájení národní svrchovanosti, aby o této zemi rozhodovali lidé, kteří zde žijí. Obrana tradičních konzervativních hodnot, protože z nových ideologií často přichází jen teror, chudoba a vlády nových vyvolených. Snaha nežít v covidovém koncentráku. To vše je pravda a silný a zásadový politický program a v naší zemi ho komplexně nikdo jiný přesvědčeně nehájí,“ uvádí.

Anketa Je dobře, že mají být na covid testováni všichni zaměstnanci i OSVČ? Ano 47% Ne 53% hlasovalo: 1632 lidí

Takový program ovšem podle něho musí hájit někdo s politickým talentem a zejména obrovskou energií. „V létě 2017, těsně před volbami se mi rozpadla (ne mojí vinou) rodina a pozitivní energii víceméně od té doby prostě nemám. Dostal jsem mraky hlasů, ale z pozice naštvanosti, smutku či rozzlobenosti se politika dělat nedá, člověk musí vyvolávat naději a mít zcela pozitivní myšlení. Myslím, že to bylo vidět. Jasně, nějak jsem s tím bojoval – podpora lidí zavazovala. Podpora vycházející z toho, že hodnoty, které jsem hájil – jsou latentně většinové. Ale ztratil jsem vtip, někdy rozvahu, někdy se rozhodoval radikálně, kde byl na místě nadhled. Někdy naopak. A jste v tvrdém prostředí, kde vám nikdo nic nedaruje,“ konstatuje Klaus mladší.

„Do politiky jsem se dostal (sám trochu překvapeně) na základě obrovské podpory lidí, kdy jich statisíce čítávalo v pondělí můj pravidelný sloupek na Novinkách. Neměl jsem žádný plán, ani mecenáše. Povolební útěk ODS do levého proevropského středu – jsem považoval za chybu, respektive jiný politický směr a snažil se něco udělat. Objezdil jsem republiku dodávkou, setkával se s lidmi. Trikolóra dosáhla v krajských volbách cca 3,4 % hlasů celostátně, má strukturu ve všech krajích, máme nějaké peníze na kampaň, ale něco nám chybí. Jasně, covid a nemožnost se setkávat nám hodně uškodil jako mladé straně a tyhle okolnosti a tamhlety a v některých krajích nám místní kmotři posílali členy, aby nám tam škodili, a média nás nemají ráda, a málo vlivných lidí se stejnými názory se přidalo a blablabla – to je všechno pravda, ale to je vždy řešitelné. V tom není problém. Chyba je ve mně. Nemám energii a prostě nemůžu teď svolávat ostatní na zteč, když vím, že bych sám šel bez chuti. Všechno na světě je práce,“ zdůrazňuje v prohlášení.

Zásadní je prý pozitivní program a nikoli se jen vymezovat vůči ostatním. „Kandidovat jen jakoby ‚proti Pirátům‘ je stejně jako ‚proti Babišovi‘ – politický nesmysl. Když chcete někoho porazit či ho oslabit – musíte sám posílit a strhávat lidi pod svůj pozitivní program. Že je někdo druhý takový nebo makový – to je program pro komentátory, ne pro lidi, co jsou na hřišti. Svoláme co nejrychleji celostátní sněm, abych se mohl i formálně vzdát funkce předsedy. Ale toto není politický status, co se má stát a kdo má co dělat. Tohle je osobní rozhodnutí,“ dodává Václav Klaus mladší ve svém vyjádření, které zveřejnil na facebooku.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klaus dostal dopis o Pirátech. Vybalil ho na Xavera. Okamura i syn se mohou těšit Piráti? Agresivní nová levice, varuje Klaus junior. Michálkova železná ruka. Tihle lidé se s tím párat nebudou Trikolóra: Jsme otevřeni spolupráci s lidmi i stranami, které hájí stejné hodnoty Klaus ml.: SPD spolupráci s námi odmítla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.