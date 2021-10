Sódruzi z opozice, tak nic. Břitké shrnutí „Babišova zámku“

reklama

Klára Samková má za to, že opozice sice začala poukazovat na Babišovu kauzu v rámci Panodora Papers, ale efekt to podle ní bude mít zhruba ten samý, jaký mělo za druhé světové války bombardování Londýna. Zpočátku německé bomby opravdu ničily britské hlavní město, ale jak šel čas, bomby už dopadaly jen do sutin a nové škody už nebyly nijak výrazné.

„Tohle přesně je i Babišův případ. Včerejší velký výstřel hlavního opozičního kalibru sice udělal obrovský rámus, ale má špatné zaměření. Zasáhl totiž to nejrozstřílenější Babišovo místo. Trefilo se to přesně tam, kde je už kráter po Čapím hnízdu, kam už udeřil Lex Babiš, kde se střílelo na svěřenecké fondy, korunové dluhopisy, je to přesně to místo, kam poslední čtyři roky stříleli Piráti svým žalováním do Brusele a kam střílela i evropská komise a všichni čeští novináři. Je to to místo, do kterého se už osm let trefuje Kmenta a jeho Fórum 24, kam střílí Julius Šuman, kam dopadají střely z Bakalonovin a kam střílel těžké granáty i Milion chvilek,“ napsala Samková.

Babiš podle ní pracuje na volebním vítězství, protože opozice nepředvedla nic jiného, co by šéfa hnutí ANO ohrozilo.

V kauze Pandora Papers vyšlo najevo, že Andrej Babiš přes síť firem v daňovém ráji půjčil 380 milionů korun sám sobě a za tyto peníze koupil několik nemovitostí ve Francii, včetně jednoho zámečku.

„Sódruzi z opozice nějak nemaj žádnou invenci a kreativitu, aneb, co tam máte na skladě dalšího? Aha - nic? No tak nic... Zajímavý bude, až premiéra bude jmenovat... předseda Poslanecké sněmovny (viz čl. 66 Ústavy),“ prohlásila Samková.

