Sólo pro topkaře Válka: Zlo přišlo z Kremlu, a vraždilo. Jak by to dopadlo, kdyby to nebyli „matlalové“

„Ruští agenti zde provádějí ty nejodpornější a nejhnusnější akce, o kterých jsem četl jenom v knihách. Teď je zažívám!“ řekl v obavách. Apeloval na to, aby se dala stranou politika a nezpochybňovala se zjištění bezpečnostních služeb, které odvedly vynikající práci. „Ukažme, že se nebojíme, postavme se proti zlu z Kremlu,“ burcoval profesor.

Poslanec Válek na úvod své řeči připomněl, že zahraniční politika tehdejšího Sovětského svazu se nijak výrazně neliší od té, kterou dnes razí Ruská federace. „Kreml zůstal Kremlem. Plány této země jsou teroristické útoky na území jiných zemí,“ zdůraznil na plénu Sněmovny, že jsme neustále vystavováni těmto útokům.

Pozastavoval se nad některými vyjádřeními předsedy vlády ke kauze Vrbětice. „Jsem zděšen z toho, že pan premiér ví, že útok podnikli méně zkušení agenti, padl termín „matlalové“. To znamená, že kdyby přišli agenti zkušení, kteří operují mimo uzemí Ruska, byla by situace daleko tragičtější,“ nechtěl poslanec TOP 09 ani domýšlet případné následky, pokud by operace byla v rukou skutečných profesionálů.

Vzpomněl i jiné události z uplynulých let. Například likvidaci informačního systému Fakultní nemocnice Brno. „Napadení a útok na tuto nemocnici se stále vyšetřuje. Pokud se ukáže, že za to mohly stejné síly, bude to jen další krok k popisu celé situace,“ zmínil opět možný vliv ruské strany v tomto kybernetickém útoku.

Jasně odsoudil Rusko, že může za výbuch muničního skladu ve Vrběticích, který označil za teroristický útok na našem území. „I když mám sám mnoho přátel v Rusku i v Číně, tak to neznamená, že připustím, aby se jakákoliv země chovala velkopansky vůči mému národu, vůči mé vlasti. Aby zde zabíjela a dělala tu teroristické útoky. Aby zde ničila majetek spoluobčanů a vysílala sem své vyškolené agenty, aby zde prováděli diverzní nejodpornější a nejhnusnější akce, o kterých jsem četl jenom v knihách! Teď je i zažívám,“ uvedl zhrozeně profesor.

Vyčítá vládě, že tuto informaci o operaci ruských agentů ve Vrběticích věděla s dostatečným předstihem, a i přesto v té době dělala personální změny na postu ministra zahraničí. „Pan ministr kultury Lubomír Zaorálek asi dobře věděl, proč do toho nešel, jestli to spravně chápu... já se mu ani nedivím. Zítra bude nový ministr zahraničí, zatím ale prakticky nemluví,“ dodal s tím, že pevně doufá, že nový šéf české diplomacie brzy představí jasné plány pro další kroky.

Připojil výzvu směrem ke kabinetu, abychom vystupovali jednotně a jako suverénní stát, který se postaví zlu, jež přišlo z Kremlu. „Situace je velmi vážná. Máme vynikající bezpečnostní služby, které odhalily, co se stalo, a informovaly vládu. A já prosím vládu: zapomeňme na spory, na politiku, a mysleme na to, že jsme Češi a že chráníme naše spoluobčany a naši vlast. Pojďme se chovat sebevědomě. Pojďme se chovat tak, jako dokázali někteří Češi v historii našeho národa. Pojďme ukázat, že se nebojíme, když se objeví zlo! To zlo přišlo z Kremlu a vraždilo,“ burcoval Válek závěrem.

