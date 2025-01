Soud znovu zamítl stížnost na liberecké volby. Stačilo! chystá reakci

Liberecký krajský soud znovu zamítl návrh koalice Stačilo! na zneplatnění voleb do krajského zastupitelstva. Koalice, která ve volbách získala 4,99 % hlasů, tvrdila, že došlo k pochybením při sčítání, a argumentovala několika čestnými prohlášeními voličů.

Soud však po přepočítání hlasů v několika sporných okrscích neshledal důvody pro zásah do výsledků voleb, protože zjištěné nesrovnalosti neměly vliv na konečný výsledek. Poukázal však na nedůslednou práci volebních komisí, především s neplatnými hlasy. Zjistil v jejich práci chyby.

Z přepočítání vyšlo najevo, že ve třech okrscích při sčítání hlasů komise chybovaly. Ovšem ne v tom, že by nepřičetly preferenční hlasy kandidátce Stačilo!, což byl jeden z hlavních důvodů pro napadení výsledků voleb, informovaly Novinky.

„Ačkoli daná zjištění nevrhají zcela lichotivé světlo na práci okrskových komisí v obci Kacanovy a Křižany, soud neshledal, že by chyby při sčítání hlasů byly zjevně úmyslného či systémového rázu. Soud neměl žádný důvod domnívat se, že pochybení okrskových komisí při sčítání hlasů bylo způsobeno něčím jiným než prostou nepozorností a nedůsledností. Zjištěné odchylky proto považuje za důsledek lidského selhání, nikoliv za systémový problém,“ odůvodnila v rozhodnutí soudu předsedkyně senátu Karolína Tylová.

Koalice Stačilo!, jak ParlamentníListy.cz zjistily, rozsudek analyzuje a vyjádří se k němu v příštích dnech. Podle „prvního dojmu“ má o argumentech soudu pochybnosti.

V podzimních krajských volbách chybělo koalici Stačilo! jen devět hlasů, aby se dostala do libereckého krajského zastupitelstva. Stačilo! tak velmi těsně skončilo bez jediného mandátu v kraji, přičemž při překročení pětiprocentní hranice by mohlo získat až dva mandáty.

Konečná proto ihned podala podnět ke Krajskému soudu v Liberci kvůli údajně chybnému sečtení hlasů minimálně v pěti okrscích, k čemuž koalice získala i čestná prohlášení. Krajský soud ale návrh na zneplatnění voleb v říjnu zamítl.

Stačilo! se ale rozhodnutí nelíbilo a podalo podnět k Ústavnímu soudu, který dal politickému uskupení za pravdu a v úterý rozhodl, že se Krajský soud musí požadavkem zabývat znovu.

Pozitivní rozhodnutí Ústavního soudu Konečná v prosinci komentovala s tím, že to nečekala. „Opravdu jsem nečekala, že nám dá Ústavní soud plně za pravdu, a to ještě tak zdrcujícím a kritickým rozhodnutím vůči Krajskému soudu v Liberci. Přece jen to s touto zemí a s justičním systémem ještě není tak špatné,“ uvedla Konečná na síti X.

Z rozhodnutí ÚS vypíchla zejména pasáž o tom, že Stačilo! předložilo dostatek důkazů, aby se Krajský soud případem zabýval. „Stěžovatelka v řízení před krajským soudem, jakožto soudem volebním, předložila dostatečně závažnou indicii způsobilou vyvrátit presumpci správnosti vyhlášených výsledků voleb. Krajský soud měl tedy přezkoumat volební dokumentaci z oněch pěti okrsků, kterých se tato indicie přímo týkala,“ uvedl v nálezu ÚS.

Podle Konečné tak Krajský soud v Liberci vědomě okradl Stačilo! o možnost přepočítat volby a naplnit vůli voličů, protože přepočet i v jediném okrsku mohl změnit celé volby. „Věc se mu teď vrací se závazným stanoviskem Ústavního soudu. Obávám se však, aby již nebylo pozdě – znáte to, co není zkontrolováno hned, není, neboť důkazy časem degradují. Uvidíme, co bude dál. Každopádně se za své voliče bijeme, co můžeme!“ dodala Konečná.

Proti dnešnímu rozhodnutí libereckého soudu již není možné odvolání. V případě napadnutí výsledku voleb už jen zbývá pouze kasační stížnost, s níž by se Stačilo! muselo obrátit na Nejvyšší správní soud.

