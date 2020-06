Soukup: Zlé věci přijdou. A já to říkal. Vysvětlím...

„Já říkám, že nás čeká horký podzim,“ varoval z obrazovky TV Barrandov Jaromír Soukup. Vláda podle něj nic nedělá pro podporu ekonomiky, respektive dělá věci, které jsou úplně k ničemu. A kvůli tomu nás čeká „ekonomický Armagedon“. V pořadu Jasně a stručně se Soukup pustil do vlády, která prý neposlouchá ekonomy a nedochází jí věci, na které on z Barrandova upozorňoval už v březnu.

Když vulkanolog řekne, že ve vašem okolí vybuchne sopka, začnou se úřady smekat a řešit výjimečnou situaci. A řeší ji často i výjimečnými kroky. „Ale co se stane, když takovou situaci předpoví ekonom?“ zeptal se řečnicky ve svém pořadu Jasně a stručně ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. „Nic. Alespoň tedy v České republice,“ zněla odpověď.

Úplné nic to tedy nebude. Vláda podle něj představí řadu zmatených podpůrných programů, které jdou úplně jiným směrem, než je potřeba, a k tomu mnoha slovy vysvětlí, že jsme nejlepší na světě a nikdo to tak jako my neumí.

„Problém neřeší a katastrofu odloží. A čekají, že na podzim se stane zázrak. Že se ekonomika sama vzpamatuje, že začne světový růst a my se z toho dostaneme tak nějak sami,“ popisoval Soukup představu vlády. Ta prý jen čeká, jak to dopadne. „A to je strašně špatně. Já vám to vysvětlím,“ obrátil se na diváky.

Už v březnu prý společně s ekonomy říkal, že se pro boj s koronavirem nesmí zapomínat na ekonomiku. „Pokud vám nefunguje ekonomika, nefunguje nic. Ani zdravotnictví, ani žádné jiné obory, které stát financuje, třeba školství,“ vysvětloval divákům barrandovský ředitel se slovy, že to na obrazovce říkal už v březnu a vysloužil si za to kritiku, že prý začal být nepřítelem Andreje Babiše a Miloše Zemana.

Je prý ale přesvědčen, že vláda ekonomiku podcenila a už se to začíná projevovat. A pak vytáhl „tvrdá data“ z Českého statistického úřadu, která mu do jeho předchozího pořadu Duel přinesl ekonom Kovanda.

„Průmyslová produkce v dubnu klesla meziročně o hrozivých 33,7 procenta,“ recitoval a šermoval přitom rukou. A přidával další a další hrozivá čísla, z nichž každé pro lepší zapamatování zopakoval. „Automobilový průmysl, ta naše výkladní skříň, poklesl o osmdesát procent,“ zaznělo nakonec.

„To není jen nějaký úpadek, to je absolutní kolaps ekonomiky,“ vykládal Soukup dramaticky. A na úplný závěr si nechal: „A to jsou data za duben, v květnu budou ještě horší.“ A to prý jsou data Českého statistického úřadu, žádná poplašná zpráva.

Takže Soukup nechápe, co by vláda ještě chtěla více, aby pochopila, že prožíváme „ekonomický Armagedon“. A v něm opravdu nebudou stačit mediálně vděčná slova, která vláda předvádí doposud.

„Strategie, kterou vláda zvolila, nám příliš důvodů k optimismu nedává,“ obává se moderátor. Základem této strategie je program Antivirus, kde jde jen o to, že zaměstnavatelé dostanou od státu příspěvek na mzdu zaměstnance, aby ho nemuseli propustit. Ministryně Maláčová velkolepě plánuje, že v tomto programu bude 800 tisíc lidí.

Jenže program běží do konce srpna. A až to skončí, a podnikatelé nebudou mít zakázky, protože to nikdo neřešil, tak jim nezbude, než ty zaměstnance stejně propustit. Takže se nám tu během podzimu může objevit 800 tisíc nových nezaměstnaných.

Takže to nakonec bude k ničemu, a jenom za to vyletí do vzduchu mnoho miliard. Jak Soukup spočítal, tak lidé podporovaní z programu antivirus tvoří společně s lidmi, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů, celkem polovinu všech zaměstnanců v ČR. Takže každý další zaměstnanec musí kromě sebe vydělat ještě na jednoho zaměstnance, podporovaného či placeného z veřejných peněz.

„A ministři vykládají do médií, jak se všechno náramně daří, jací jsme premianti. Přání je tady otcem myšlenky,“ obává se Jaromír Soukup.

„Já říkám, že nás čeká horký podzim,“ dodal barrandovský šéf prorocky.

