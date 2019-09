Soukup se vrátil z dovolené a začalo to práskat: Průvod blbosti s pány na vodítku! Pak přišel krutý vtip s Halíkem a peticí a nakonec Kalousek s padáky

„Všechno se točilo okolo Andreje Babiše, ale tentokrát to nebyly průsery, takže on je nyní usměváček,“ podotkl Soukup a o Babišovi hovořil mimo jiné jako o chodci kolem horké kaše. A to v souvislosti se vtipem, kdy se Babiše novinář ptá, zda sportuje.

Následně se hovořilo o církvi, kde podle jeho slov to v ní graduje. „Na jedné straně kardinál Duka, a na druhé straně velekněz dobra, nejsluníčkářštější kněz Tomáš Halík. Duka je celkem normální,“ podotkl Soukup a přešel k tématu Prague Pride. „Knězové a katolíci nemají ty homosexuály rádi. Duka tento pochod nemá rád, Halík říkal, že Duka je přízemní. V tomto sporu fandím Dukovi. Halík je politický aktivista,“ míní.

A pak začal vyprávět vtip, který se o veleknězi českých sluníčkářů vypráví. Tomáš Halík si sedne do restaurace a číšník mu předloží jídelní lístek. Načež kazatel sáhne pro pero a zjihlým hlasem praví: Moc mě těší, že jste poznal, že jsem Tomáš Halík. Samozřejmě vám tu petici rád podepíšu.