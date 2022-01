Špatně, Babiš, špatně. Green Deal? Je pozdě, Zemane! Premiér Fiala měl studio pro sebe. Nikdo ho nezastavil

Exkluzivním hostem Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byl premiér Petr Fiala (ODS). Hned na úvod prozradil, že ho manželka pochválila za jeho novoroční projev. Rázně odmítl povinné očkování pro všechny. A pak přišel s ostrou palbou do Andreje Babiše (ANO). Vyjádřil naději, že Babiš nebude blokovat zmražení platů politiků, pořádně mu vynadal za zdražování prakticky všeho a prezidentovi Zemanovi vzkázal, že pokud chtěl odejít z Green Dealu, měl to chtít po Babišovi. Teď už je prý pozdě.

„Moje paní mě za ten projev pochválila, tak to je pro mě velké ocenění. Já nejsem rád, že jsme v takové situaci, že jsem musel říct lidem pravdu, že ten letošní rok nebude pro ně jednoduchý, ať už jde o ceny energií i inflaci,“ upozornil Fiala.

Pár slovy se vrátil i k dopisu expremiéra Andreje Babiše, který šéf hnutí ANO zanechal šéfovi ODS na Úřadu vlády ČR. „Ten dopis byl výčtem úspěchů vlády Andreje Babiše. Nemluvilo se tam o těch problematických věcech. A byl tam také příslib, že v těch důležitých věcech bude Babiš a jeho hnutí ANO s vládou spolupracovat,“ uvedl Fiala.

To, že ho Babiš zkritizoval za jeho novoroční projev, se mu zdá v pořádku, protože nikdo rád neslýchá nepříjemné pravdy.

Po novoročním projevu přehodil Fiala výhybku ke koronaviru. Jeho vláda prý bude v boji s covidem především testovat a testovat a testovat, aby měl kabinet dost informací o tom, jak se covidová varianta omikron bude šířit Českem a aby na to patřičně mohla reagovat.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

„Bavíme se v tuto chvíli o zkrácení izolace a karantény, ale já tady teď nechci předjímat, jak to bude vypadat. Je to určitě racionální, aby ten náraz na společnost nebyl tak velký. Těch testů bude dost. My jsme oznámili, že od 17. ledna se bude testovat ve všech firmách, teď ještě musíme projednat, jak to bude vypadat. Ale to, co je důležité, těch testů i těch testovacích míst bude dost, aby to všichni zvládli,“ zmínil Fiala.

„Byly tady obavy, co se bude dít o Vánocích a co se bude dít o silvestru, ale já tady chci lidem poděkovat, že se chovali zodpovědně. Když budeme dodržovat roušky, rozestupy, rozum, tak to společně zvládneme. Ukazuje se, že to jde,“ pokračoval předseda vlády.

Poté popsal, jak to bude s povinným testováním ve firmách.

„Pokud řekneme, že se mají všichni testovat dvakrát týdně, tak to samozřejmě bude hrazeno. Myslím, že toto je důležité, že když vláda něco nařizuje, tak to musí nějakým způsobem kompenzovat,“ upozornil Fiala s tím, že toto vláda předchozího premiéra Andreje Babiše (ANO) ne vždy dělala.

Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 13% Ne 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 40691 lidí

„Není žádný jiný nástroj, jak si poradit s covidem, než je očkování. Ale za sebe říkám, že já nejsem stoupencem povinného očkování. To povinné očkování je velmi výjimečné a nejsou pro to u nás ani sociální, ani jiné podmínky. Když se podíváme do Evropy, tak tou cestou nejde skoro nikdo. Mnohem lepší, než přesvědčovat ty, kteří se přesvědčit nedají, je přesvědčovat ty, kteří se ještě přesvědčit dají. Proočkovat všechny rizikové skupiny třetí dávkou, to je úkol, před kterým stojí všechny vlády, i ta naše, ale nemyslím si, že povinné očkování podle věku je cesta,“ zdůraznil Fiala.

Naproti tomu povinné očkování u některých profesních skupin je podle Fialy něco, o čem je třeba diskutovat.

Premiér také požádal všechny spoluobčany o trpělivost. „Tady prosím o pochopení, pracujeme s lidmi z té minulé éry, kde ten zmatek byl obrovský a my se to snažíme napravovat,“ zaznělo z úst předsedy ODS.

Pozornost věnoval také Green Dealu EU, neboli Zelenému údělu. Prezidentovi Miloši Zemanovi, který volal po vystoupení Česka z Green Dealu, Fiala vzkázal, že to měl požadovat po dnes již bývalém premiérovi Andreji Babišovi. Teď už z Green Dealu vystoupit nelze.

„Ze Zeleného údělu prostě nejde vystoupit. Pokud se to nelíbilo panu prezidentovi, tak měl žádat předchozího premiéra, aby s tím nesouhlasil,“ připomněl Fiala.

Teď je podle Fialy Green Deal rámcem, ve kterém se musíme pohybovat a je na Česku, aby v tomto prostoru dokázalo prosadit své zájmy, prosadit jádro mezi ekologické zdroje a postavit nové jaderné bloky pro výrobu elektřiny. „To, co se má postavit, je náhrada za bloky, jejichž činnost bude muset být ukončena,“ upozornil Fiala.

Pokud to ANO nebude blokovat, zmrazíme platy politiků rychle

Dotkl se také platů politiků, jejichž platy se od ledna navyšují o 6 %. Fiala přislíbil, že se platy ústavních činitelů zmrazí, jak to požaduje jeho vláda, co nejdříve, a to na prosincové úrovni. Předseda kabinetu doufá, že se to podaří již od 1. února. „Když hnutí ANO nebude dělat obstrukce a nebude to blokovat, tak to určitě půjde,“ konstatoval Fiala.

Zdůraznil, že české ekonomice se teď nedaří zrovna nejlépe, takže je povinností politiků utáhnout si opasky.

„Musíme si všichni uvědomit, že ten rozpočet je v tragickém stavu. Podívejte se, že ten deficit je nějakých 400 miliard. A podívejme se i na inflaci. Já jsem před volbami použil termín ‚Babišova drahota‘. A tehdejší premiér mi řekl: ‚Strašíte lidi, inflace bude maximálně tři procenta.‘ Ale podívejte se, kde je dnes,“ pravil Fiala s tím, že inflace je dnes výrazně nad třemi procenty. Sama exministryně financí za hnutí ANO předpovídá, že inflace v roce 2022 vystoupá k šesti procentům.

„Ekonomové se shodují v tom, že inflace je z poloviny dána mezinárodními vlivy, ale z poloviny je dána těmi špatnými kroky minulé vlády,“ připomněl Fiala.

Tuto inflaci je podle předsedy vlády třeba zbrzdit. Z hlediska vlády to znamená šetřit na provozu státu. Pokud by se nedařilo inflaci zbrzdit, bylo by jedno, jak moc se lidem navýší platy. Po vyšším růstu platů volá opoziční ANO. Podle Fialy by ale toto navýšení jen spolkla ona inflace a v konečném důsledku by to nepomohlo.

Pár slov premiér věnoval také jazykové vybavenosti svých kolegů ve vládě. Ze strany médií je kvůli své slabší angličtině kritizován např. ministr financí Zbyněk Stanjura. Fiala doufá, že nejen on si svou angličtinu ještě vylepší, aby obstál při neformálních jednáních v rámci EU.

„Kolegové, kteří s tím mají problémy, na tom pracují. Já to pokládám za věc, kterou musíme zlepšovat. Ta schopnost domluvit se cizími jazyky je v Evropě potřebná,“ řekl Fiala.

S prezidentem mluvím na rovinu, stejně jako s veřejností, zdůraznil Fiala

Ve druhé polovině rozhovoru věnoval pozornost blížícímu se českému předsednictví v EU. Na dálku vyčinil předchozí vládě Andreje Babiše za to, jak blížící se předsednictví připravila, či spíše nepřipravila. Z toho, co Fiala zatím ví, prý není připravena celá řada věcí a zůstalo jen u politických proklamací. Vláda proto má před sebou ještě nemalý kus práce.

Zatím prý není jisté ani to, zda se v době českého předsednictví bude na Hradě konat celý summit prezidentů a premiérů. „Já budu i s panem prezidentem mluvit tak, jak mluvím s veřejnosti. To znamená otevřeně,“ řekl k tomu Fiala.

