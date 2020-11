Spiknutí proti Fridrichové. U Xavera zbořili ČT i divadlo Hrušínského

reklama

Hned zkraje se řešila veřejně otevřená hospoda v areálu Šeberák, ve které zasahovali policisté. Plesl poznamenal, že takových otevřených hospod bude více. „Lidi mají žízeň a chtěj se družit, je to pro ně dlouhý,“ konstatoval. Xaver se zeptal, proč to pak někdo vyčítá Miroslavu Kalouskovi nebo Romanu Prymulovi a Plesl dodal, že to většinou bývá tak, že kdo nejvíc vyčítá, také nejvíce pije. „To jsme viděli u pana Kalouska. Ten měl hysterický záchvat z pana Prymuly a pak si zašel na pivko do hospody na Vinohradech. Xaver namítl, že to Kalousek vysvětlil. „Jo, on to umí vysvětlit. Ale to pivko bylo,“ namítl lakonicky Plesl. Anketa Důvěřujete Pavlu Rychetskému? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 3433 lidí

Podle něj za pomalu klesající číslo identifikovaných případů může to, že lidé zkrátka rádi pijí pospolu. Nejen v hospodách. „Já teď žiju na vesnici a vidím, že se lidi hodně navštěvují, hodně jdou na odbyt domácí pípy a patnáctilitrové sudy a já si myslím, že se chlastá jak o život,“ prozradil šéfredaktor Mladé fronty.

Co se týče trestu, na blokové pokuty podle něho žádná amnestie nebude a ani provozovatelé se dle Plesla nevykroutí. Zvlášť, když epidemie nekončí a o Vánocích se lidé budou stýkat ještě víc. „Já se bojím, že to bude dlouhé jaro. Dlouhá zima, dlouhé jaro.“

Fotogalerie: - Žerty z prezidenta

Dále se Xaver ptal na let prezidentova poradce Nejedlého do Moskvy, kde ministr Petříček požadoval po Hradu vysvětlení. Plesl se divil, co chce Petříček vysvětlit, když je známo, že Nejedlý létá řešit svou agendu do Moskvy často a rád. Dodal, že je všeobecně známo, že Hrad nemá Tomáše Petříčka rád a on nemá rád Hrad. „Je to vzájemné, jak pan Petříček tak Hrad si dělají, co chtějí, pan Nejedlý létá do Moskvy, pan Petříček nadává, všechno je tak, jak má být,“ soudil.

I v tomto díle se řešila Česká televize, tentokrát v souvislosti s koronavirem, který poslal do karantény jednak produkční tým 168 hodin a také sužuje moderátora Tomáše Drahoňovského. „Já tam byl předevčírem na Radě ČT,“ strachoval se moderátor. „Doufám, že ten pořad není v ohrožení,“ dodal ještě na adresu 168 hodin.

Psali jsme: V ČT se šíří covid. Zasažena Fridrichová

Prý je. „Konečně se tím vysvětluje to čínské spiknutí. Po necelém roce je jasné, že čínské laboratoře vyvíjely covid, aby zlikvidovaly 168 hodin,“ nadhodil šéfredaktor. „Je to prostě spiknutí proti Noře,“ trval si na svém, i když Xaver uvedl jinou teorii, od Jana Hrušínského, že covid je Babišovo dílo, aby mohl zavřít divadlo Na Jezerce. „Možná divadlo Na Jezerce fungovalo jako testovací králík a teď to naostro pustili do 168 hodin,“ spojil teorie dohromady Plesl.

Xaver se divil, že v celé ČT není nikdo, kdo by za tým zaskočil a jeho host suše konstatoval, že v ČT „není nikdo tak dobrý“, aby to dokázal. „Tam je důležité know-how a odbornost, a to samozřejmě nikdo nemá takovou odbornost,“ pravil a navrhoval, aby si na Radě ČT pozval na kobereček šéfa zpravodajství, proč nemá náhradníky. Ale Xaver, k Pleslovu pobavení, navrhl něco jiného: „Až teď dovysíláme, já tam zavolám, že jim na neděli půjčím Bobošíkovou, tady z XTV.“

Na závěr popřáli týmu brzké uzdravení a mírný průběh. „Víme, že je to loterie, na každém se to podepisuje trošku jinak, já doufám, že přežijí a budou moci vysílat, protože o čem bychom se tady bavili,“ uzavřel Plesl.

I na ODS a hlasování o snížení daně z příjmu došlo. Konkrétně na Petra Fialu a jeho výrok, že nikoliv že by ODS hlasovala s ANO, ale Babiš hlasoval s nimi. „On bojuje jako politiolog, ne jako politik,“ myslel si Plesl. Pobavilo ho, že se skoro okamžitě po vytvoření koalice s lidovci a TOP 09 Fiala dostal do sporu s Miroslavem Kalouskem o snížení daní. Podle něj je jedna věc se na snížení daní podílet, druhá je vysvětlit, a to Fiala dle něho evidentně neumí.

Že se předseda ODS nechal Kalouskem zatlačit do kouta, považuje Plesl za ostudné. „Kalousek je v podstatě politická mrtvola,“ řekl Plesl a Xaver lehce nadskočil. „Fiala o sobě už 6–7 let tvrdí, že je budoucí český premiér, tak nemá vůbec na Kalouska reagovat, já nevím, proč to dělá,“ podivoval se.

V souvislosti s ODS se řešil i starosta Pavel Novotný, který prohlásil mimo jiné, že ho strana potřebuje. Plesl prohlásil, že si Novotný dělá z ostatních straníků legraci a dělá ji výborně. „Takhle je tahat za fusekli, to je neuvěřitelná věc,“ vysekl starostovi poklonu. Ale strana podle něho Pavla Novotného určitě nepotřebuje, její hodnoty nereprezentuje a je to „Pirát v dresu ODS“, který dělá vše, aby ho ze strany vyloučili a on se mohl dát k Pirátům. ODS za něho platí krutou cenu, prohlásil.

Mladé voliče podle Plesla ODS nepřitáhne, ti budou volit Piráty. „Budou ho volit u Pirátů, tam patří. Ale v ODS... To je jako kdyby se starostou Řeporyjí za ODS stal Vojtěch Filip. Budou starý komunisti volit ODS jen proto, že Vojta Filip bude někde v dresu ODS?“ zdůvodnil svou myšlenku. A výrok o „kurvičce“ Schillerové dle Plesla není konec. Protože Novotný podle něho potřebuje, aby byl z ODS vyloučen. A tak bude provokovat dál.

