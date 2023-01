Spisovatel Wiener: Putinovo Rusko je skutečně „říše zla“. Toho zločince se bojí každý soused

„Když Reagan použil před řadou let sousloví, že Rusko je ‚říší zla‘, tak já ho tak vidím dneska. Putinovské Rusko je říší zla, přešlo přes určitou mez a jako by opravdu mráz přicházel odtamtud a každý ze sousedů Ruska by se měl bát toho, že se stane cílem ambiciózních přání nebezpečného zločince Putina a jeho vedení,“ říká pro ParlamentníListy.cz Egon Wiener, spisovatel a sběratel. Naši vládu při řešení energetické krize hodnotí nejhorší známkou, za prezidenta bude volit Babiše a Miloše Zemana hodnotí velmi kladně.

Zásadní událostí roku 2022 bylo, když Rusové 24. února vpadli na Ukrajinu? Překvapilo vás, že se tak stalo?

Jednoznačně. To na to budeme všichni stejně. Překvapilo. Jen málokdo si mohl dát dohromady, že by si dva slovanští sousedé šli po krku. Myslím si, že to, co provedl pan Putin, je něco nesmírně překvapujícího. Tady popřel snad všechno, mají stejnou církev pravoslavnou. Znal jsem některé z těch lidí osobně, mnozí měli k sobě často blízko jako my se Slováky. Řada rodin je provázaných. Myslím, že se Putin zbláznil. Popřel úplně všechno, od toho slovanství až po tu pravoslavnou církev.

Je současné Rusko nebezpečné i pro ostatní svět?

Když Reagan použil před řadou let sousloví, že Rusko je „říší zla“, tak já ho tak vidím dneska. Putinovské Rusko je říší zla, přešlo přes určitou mez a jako by opravdu mráz přicházel odtamtud a každý ze sousedů Ruska by se měl bát toho, že se stane cílem ambiciózních přání nebezpečného zločince Putina a jeho vedení.

Bylo chybou, že například Německo vedlo s Ruskem čilé obchodní vztahy a celé své Energiewende mělo založené na ruském zemním plynu? Nebo je po bitvě každý generál, a oni nemohli vědět, co se stane?

Neodhadli to. Všechny ty obchody zaváněly určitou závislosti. Mělo se na to myslet. Už dříve s tím někteří nesouhlasili. Německo tím také překročilo určitou mez. To už nebyla ekonomická spolupráce, ale ekonomická sebevražda, i do budoucna.

Mluvíte o ekonomické sebevraždě. Jak pohlížíte na tzv. Green Deal? Neměly se kvůli válce některé jeho termíny posunout či zmírnit? Což se neděje, příkladem je třeba na zákaz prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035, který schválil Evropský parlament letos v červnu. Což pro nás jako zemi automobilek může být dost náročné a obtížné...

Jsem v souladu s kontextem vaší otázky. Do několika let úplně omezit výrobu aut se spalovacími motory je podle mě hloupost. Pokrok určitě půjde dopředu, ale rozhodně ne takovouto plánovanou rychlostí. Domnívám se, že je to uspěchané. Celý ten problém je řešitelný jinak.

Rok 2022 přinesl vysokou inflaci, vysoké ceny energií. Jak tyto opravdu těžké úkoly zvládala naše vláda?

Myslím, že vláda to nezvládala. Její přístup byl zcela jiný než u našich sousedů. Opravdu jako bychom zaspali a báli se bohatých, velkovýrobců a těch, co ovlivňují cenu. Jako bychom byli papežštější než papež. Naše vláda s velkým zpožděním přijímala zásadní rozhodnutí. Kdybych měl tuto činnost hodnotit, tak určitě tou nejhorší známkou, protože to zpoždění bylo velké a citelné.

Již brzy se budou konat prezidentské volby. Co si myslíte o jednotlivých kandidátech? Preferujete některého?

Když tady v Jablonném v Podještědí, kde v současnosti žiji, byl pan Babiš, tak jsem se ho osobně ptal, jestli chce kandidovat na prezidenta. Tehdy říkal, že ne, s tím, že v té funkci nic nerozhodne. Nakonec jsem však pochopil, že drtivou většinu těch rozhodnutí lze korigovat. Sám pro sebe jsem se rozhodl, že budu volit pana Babiše. Pochopil jsem, proč změnit své rozhodnutí, co se dá a nedá řešit. Když vidím ten výběr, tak mi z nich pan Babiš vychází nejlíp.

Jak hodnotíte současného prezidenta Miloše Zemana, který se už loučí se svou více než 30letou politickou kariérou?

Velice kladně. Z těch, kteří mu předcházeli ve funkci prezidenta republiky, byl jedním z těch lepších, či dokonce nejlepší. Zaslouží si pochvalu. Budeme na něho vzpomínat i po těch, kteří přijdou po něm. Myslím, že svoji funkci vykonával dobře.

