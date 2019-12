Spisovatele Ziburu pozvali do DVTV pohovořit o globálním oteplování. Ale dopadlo to trochu jinak

Ladislav Zibura už napsal o cestování několik knih. Tu prozatím poslední se rozhodl věnovat Evropské unii. „Říkal jsem si, že by bylo fajn udělat cestu po Evropě a přispět taky k tomu, aby se o té Evropě mluvilo nějak hezky,“ vysvětlil. Hodně prostoru věnoval i Polsku, které by si podle jeho názoru zasloužilo naši pozornost. Češi po hříchu Polákům mnoho pozornosti nevěnují a Zibura by to rád změnil. „Mně vždycky bylo líto, že zatímco Poláci nás milují, tak my k nim ten vřelý vztah nechováme,“ uvedl.

Češi podle něj rádi cestují a jsou v podstatě zvědavým národem. „Pravda, ten pocit evropanství zas tak silný nemáme, ale podle mého názoru je to ještě pozůstatek skutečnosti, že jsme byli čtyřicet let vězni ve vlastní zemi,“ odkázal na komunistickou minulost. Sám se prý v prvé řadě cítí jako Čech. „Mně je česká povaha velice blízká. My jsme malá země, ale vlastně zas tak malá země nejsme, z hlediska počtu obyvatel jsme středně velkou zemí,“ zdůraznil.

Při cestování si potvrdil, že jsme také hodně svobodnou zemí, ve které sice panuje jistý řád, ale zároveň se člověk může vykoupat v rybníku nebo v kašně, aniž by hodně riskoval. Naproti tomu kupříkladu v Dánsku všechno funguje přísně podle pravidel a to prý Ziburu nijak zvlášť nebavilo. Má však za to, že by se lidé měli poznat. Až když se dozvíme něco o Finsku, Dánsku nebo Řecku a Estonsku, můžeme s obyvateli těchto států snáze hovořit. A cestovatel a spisovatel v jedné osobě nepochybuje o tom, že by spolu Evropané hovořit měli, ať už s těmi, co žijí v EU, ale i s těmi, co žijí mimo ni.

Pár slov věnoval i klimatické krizi. Podotkl, že se přidělil Černý Petr letecké dopravě, ale jaksi se zapomíná na studie, které říkají, že životní prostředí nejvíc zatěžují ledničky a klimatizace. „Já sám ledničku nemám,“ prozradil cestovatel.

Vysvětlil také, proč cestování nepovažuje za základní lidské právo.

„Měli bychom si uvědomit, že cestování na mnoha místech zasahuje do možnosti obývat ta místa. Vidíme to i v Praze, já jsem bydlel půl roku na Staroměstské a bylo to opravdu komplikované. Myslím si, že základním lidským právem je právo bydlet a právo cestovat mu může trochu ustoupit.

