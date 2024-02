Špunty do uší, hned! Nová píseň o Petru Pavlovi. „Uááááááááá, vzor našich dětí...“

Ani ne rok je Petr Pavel u moci jako prezident. Ale už dostal poděkování za to, jak vede Českou republiku, a to v písňové podobě od umělkyně na volné noze, Anny Benz. „Naší zemi ve slušnosti jenom dobré jméno děláte. Skromně, s úctou, korektností, na svět kolem nás se díváte,“ chválí Pavla, který podle ní bude vzor českých dětí a dalších generací. V centru jejího sdělení na videu však není Petr Pavel, ale čarodějnický obchod s vykuřovadly, kartami a podobnými pomůckami. Komentátor Petr Holec si nicméně myslí, že bychom písničkářce mohli poděkovat, protože ukázala, jaká „elita národa“ za Pavlem stojí.

Prezident Miloš Zeman se za léta svého pobytu v úřadě dočkal hned několika protestsongů, zejména z pera písničkáře Jaroslava Hutky. Za chvíli to bude rok, co je ve funkci jeho nástupce Petr Pavel. Ten se ale už dočkal oslavné písně. A to od umělkyně Anny Benz. Ta podle svých stránek pochází z Orlických hor, ale už odmala chtěla žít v Praze, kde zjistila, že se uživí jako zpěvačka a umělkyně na volné noze.

V písni Díky, pane prezidente děkuje Petru Pavlovi „za všechno, co pro nás konáte“. Dále tvrdí, že Petr Pavel dělá Česku ve slušnosti jenom dobré jméno. „Skromně, s úctou, korektností, na svět kolem nás se díváte, v čele s lidskou důstojností, maximum do všeho dáváte,“ vyzdvihuje Anna Benz prezidenta.

Píseň byla zveřejněna prvního února na facebooku a na youtube, zatím ji podle statistik na youtube vidělo něco přes 6000 lidí. V klipu Anna Benz propaguje jednak svou tvorbu, ale také obchod s čarodějnickými potřebami v Praze 2, nabízející knihy, kameny, vykuřovadla i jiné magické pomůcky.

Klip v některých ohledech, například ve chvále politického subjektu, připomíná proslulou píseň Olivie Žižkové „Já volím SPD“.

Slova písně

Díky, pane prezidente

Díky, pane prezidente, za všechno, co pro nás konáte,

naší zemi ve slušnosti jenom dobré jméno děláte.

Skromně, s úctou, korektností, na svět kolem nás se díváte,

v čele, s lidskou důstojností, maximum do všeho dáváte.

Vzor našich dětí a příštích generací,

strašně to letí, kolik nás čeká štací.

Ukažme jim směr, naučme je řád,

pravda vyhraje, za pravdou budem stát.

Každý je tu sám za sebe, ale velké věci tvoří tým,

až vás potkám na motorce, tak vás takhle pozdravím.

Uááááááááá!

(píseň se opakuje)

Písně už si povšiml komentátor Petr Holec. „Měli bychom té písničkářce poděkovat. A bez škodolibosti klidně řeknu, že by mě nijak neurazilo, kdyby ji při nejbližší příležitosti stihla i nějaká prezidentská medaile. Jestli si z nás totiž Anna Benz nevystřelila a ve skutečnosti nenatočila perfektní výsměch prezidentovi Pavlovi, pak je to dokonalý obraz nejen jeho, ale i jeho voličů,“ sdělil ParlamentnímListům.cz a připomenul, jak se marketéři snažili z prezidenta udělat druhého Václava Havla. „Podle volebního výsledku se jim to náramně povedlo. A nejen jim, na tomhle megapodvodu se upřímně podílela i naše umělecká fronta se známými, obvyklými podezřelými v čele, třeba Zdeňkem Svěrákem nebo Evou Holubovou,“ jmenoval účastníky Pavlovy kampaně.

Píseň považuje za součást širšího trendu. „Po roce od voleb všichni rozumní lidé vidí, že Pavel na nejvyšší ústavní funkci prostě nestačí, protože zatím zpackal, co mohl. No a co na to stádo oveček? Místo klasického komunistického ‚poučení z krizového vývoje‘ tu máme ódu na Pavla, která smrdí holčičím srdíčkem na sto honů. Pavlovi voliči se rádi vysmívali voličům Andreje Babiše, tady ale vidíme tu ‚elitu‘ národa, co za sebou semkl Pavel,“ vyjádřil se.

A ještě na závěr o písni dodal: „Za mě by to mohla být skvělá hymna všech případných soudních procesů s šiřiteli nevládních a neprezidentských názorů.“

