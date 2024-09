Stanjurův rozpočet. Piráti ho nechtějí podpořit, Kalousek raději nedomýšlí důsledky

Premiér Fiala ovšem poukázal na Bartošův dluh vůči společnosti – špatně udělanou digitalizaci stavebního řízení, která zdržuje a prodražuje výstavbu bydlení. „Bydlení podpoříme především tím, že se začnou stavět nové byty. A nové byty se začnou stavět tehdy, když bude rychlejší stavební řízení, když se v této věci posuneme dál,“ zkritizoval premiér Fiala nedodělanou digitalizaci stavebního řízení.

Ke kritice se připojil i ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). Ten zkonstatoval, že při zhoršené mezinárodní situaci nelze resortu odebírat peníze. „Čelíme zhoršení mezinárodní situace a krátit rozpočet jedné ze součástí bezpečnostního aparátu považuji za krátkozraké,“ uvedl šéf diplomacie.

Fiala si stojí za tím, že zvyšovat státní dluh rozhodně není na pořadu dne. „Musím jasně říct, že příjmy jsou dané, výdaje jsou dané. To znamená, pokud někam chceme přidat, tak musíme najít kapitoly, ze kterých ty peníze přesuneme,“ vzkázal přes Českou televizi Pirátům.

Bartoš plánuje svolat koaliční jednání. Ostatní ministři koaliční vlády jsou s výší svých rozpočtů spokojeni.

Piráty krotí i ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten si stojí za čtyřmi prioritami vlády. Kdyby si vláda stanovila čtyřicet priorit, nemá vlastně žádné, napsal na facebooku. „Návrh rozpočtu pro rok 2025 obsahuje ty nejdůležitější priority vlády – podporu vzdělávání, vědy a výzkumu, rekordní investice, výdaje na obranu ve výši 2 % HDP, udržení sociálního smíru a při tom všem i postupnou konsolidaci veřejných financí. Pokud bychom měli takových priorit třeba 40, neměli bychom ve výsledku žádnou. Proto jdeme cestou stanovení si jen 4–5 oblastí, na kterých se shodla vláda jako celek. Naprosto respektuji, že jednotliví členové vlády uplatňují maximalistické požadavky pro své resorty, ale nikdo pro příští rok nedostal tolik, kolik původně požadoval. Rozpočet má své limity dané rozpočtovým rámcem, který je nepřekročitelný,“ zkonstatoval kategoricky Stanjura.

Ministra financí ve videu na svém facebooku doplnil premiér Fiala pátým bodem, na který bychom měli být hrdí. Snižování deficitu. „Deficit veřejných financí k HDP, tedy jedno z klíčových maastrichtských kritérií, klesne až ke dvěma procentům. A to je hluboko pod těch více než 5 %, které jsme přebírali od vlády Andreje Babiše. Plníme, co jsme slíbili, nepůjčujeme si peníze na provoz, ale půjčujeme si, abychom investovali do budoucnosti. Děláme, co je třeba,“ řekl premiér Fiala.

V tom premiérovi kontruje Nejvyšší kontrolní úřad. Ten na datech dokázal, že mezi lety 2020 a 2023 Česká republika měla druhé nejvyšší zadlužování v celé Evropské unii. „Rychlost zadlužování ČR byla v letech 2020 až 2023 druhá nejvyšší v EU. Růst zadlužení je další zátěží pro státní rozpočet v podobě nákladů na obsluhu státního dluhu. Ty loni dosáhly 68 miliard korun. A podle Ministerstva financí dále porostou,“ informuje na síti X Nejvyšší kontrolní úřad.

Rychlost zadlužování ČR byla v letech 2020 až 2023 druhá nejvyšší v EU.

Růst zadlužení je další zátěží pro státní rozpočet v podobě nákladů na obsluhu státního dluhu. Ty loni dosáhly 68 miliard korun.

A podle @MinFinCZ dále porostou. pic.twitter.com/63whMaljJO — NKÚ ČR (@NKU_CZ) August 30, 2024

Ivan Bartoš ovšem ve frontálním útoku proti výši rozpočtu nepřestal. Zdůraznil, že výstavbu nového bydlení oznamoval jak premiér Fiala, tak i ministr Stanjura. „Já vůbec nepředpokládám, že by peníze na výstavbu obcím nájemního bydlení vláda neuvolnila, neboť tyto programy oznamoval sám premiér Petr Fiala a ministr financí a nedostupnost bydlení lidé cítí po celé ČR. Je to nejvíce rezonující problém napříč generacemi. Ze všech veřejných průzkumů vychází tato otázka pro lidi jako nejvíce palčivá. Navíc jsou to návratné peníze, které zase do rozpočtu postupně doputují i s úroky. A to nepočítám přínos výstavby pro rozpočet jako takový,“ durdil se nad nedostatkem peněz pro svůj resort Bartoš na facebooku.

A popsal, pro koho má vznikat nové bydlení. „Vznikat má nájemní bydlení ve městech a obcích pro střední třídu, mladé lidi, seniory, ale i pro profese, které lidé v místě potřebují.“

Podle Bartoše se peníze pro jeho resort nejspíš „zatoulaly“ někam jinam. A Bartoš je rozhodně chce získat zpět. „Zároveň vláda tyto prostředky už jednou schválila, když jsme nastavovali program pro postcovidovou obnovu s Evropskou komisí včetně parametrů programu a města a obce už pro své občany tyto projekty chystají. V rozpočtu by tedy měly být, asi se ,zatoulaly‘ jinam,“ rozčiloval se ministr na facebooku.

A dodal, že je potřeba postavit nebo renovovat dalších 5 tisíc bytů. „S novým programem, který je investiční a z pohledu rozpočtu návratný, který startuje na podzim míříme k číslu až +5000 nových nebo zrekonstruovaných nájemních bytů tam, kde nyní chybí. Což je i cíl deklarovaný vládou. Regionální centra Fondu, pro toto zřízená, evidují již 167 takových projektů,“ napsal Bartoš.

Podle pirátského poslance Jakuba Michálka jde jasně vidět, že ministr Stanjura škrtal v rozpočtech ministerstev podle stranické příslušnosti. A nejvíce na to doplatili Piráti. Michálek škrty ministra Stanjury označil za školáckou chybu. „Školácká chyba! Ministerstvo financí vyškrtlo z návrhu rozpočtu peníze vyjednané s EU na výstavbu bytů! Zlín, Kadaň, Horní Lapač, Kostelec nad Orlicí, Korytná, Jihlava, Domažlice a další, kde chybí byty. Ostrá tužka tady šla čistě podle politické linky a doplatí na to lidi, kteří čelí drahému bydlení. Půjčka byla už domluvená s EU, není to dotace, ale splatná investice, představil to Ivan Bartoš s premiérem a tento program byl předschválen v EU. Není možné si vzít půjčku na byty a za tyto peníze platit silnice, asistenty učitelů a granáty. Česku teď budou za školáckou chybu hrozit miliardové pokuty. Za to v rozpočtu chybí reálné úspory a reformy!“ napsal rozhořčeně na síti X Michálek.

Školácká chyba! Ministerstvo financí vyškrtlo z návrhu rozpočtu peníze vyjednané s EU na výstavbu bytů! Zlín, Kadaň, Horní Lapač, Kostelec nad Orlicí, Korytná, Jihlava, Domažlice a další, kde chybí byty. Ostrá tužka tady šla čistě podle politické linky a doplatí na to lidi, kteří… pic.twitter.com/puIpH8mkMo — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) September 2, 2024

K probíhající diskusi nad státním rozpočtem se zapojil i matador české politiky Miroslav Kalousek. Podle něj vláda Petra Fialy rozhodně nedělá to, co slibovala. „Jsme v situaci rodiny, která všechny své pravidelné příjmy utratí za nájem svého bytu a na všechno ostatní – jídlo, šaty, cestování apod. – si musí půjčovat, což má pro ni dříve nebo později fatální důsledky. Taková rodina má jen dvě možnosti. Buďto se přestěhuje do levnějšího bytu, nebo si zajistí vyšší příjmy. Kvůli tomu, že vláda neměla odvahu k jednomu, ani k druhému, máme tento strukturální problém, který se pohybuje kolem 200 miliard korun. Máme ho zakonzervovaný, a to i pro příští rok. Tímto návrhem rozpočtu se konsolidace prakticky zastavila,“ popsal v rozhovoru pro Novinky Kalousek.

„Strukturální deficit příštího roku bude stejný jako letos a nikdo nenavrhuje, jak ho dál snižovat. Budeme muset tlačit na své politiky nebo požádat o reparát. Toto není udržitelná situace,“ řekl důrazně. „Rozpočet není odpovědný, protože není odpovědné si v normálních ekonomických časech půjčovat víc než 200 miliard. Ani nechci domyslet, jak by vypadal deficit, kdybychom měli krizi,“ dodal pro Novinky.

Psali jsme: „Investice? Vždyť to jde zahraničním zbrojařům.“ Schillerová trhala Stanjurův rozpočet Ministr Stanjura: Více peněz na vzdělávání i vědu a výzkum Mašek (ANO): Praští Bartoš konečně do stolu a ukáže, že má koule? Kubisková (Přísaha): Stanjurův návrh rozpočtu je fiasko a jeden velký účetní trik!