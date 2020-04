Staří umírají. Katastrofa. Zde je pravda, píše ze Švédska ta, která už trpěla kvůli migraci a bojí se o rodiče

Janouchová žije ve Švédsku od roku 1974. A jak uvádí, v době koronavirové má tu čest v této zemi žít. Může totiž všechno - i chodit do hospody. "Svoboda je svým způsobem nádherná a zároveň vyvolává obavy," říká však Janouchová.

"Švédský koronový model je jedním z nejvíce diskutovaných na světě. Naši skandinávští sousedé mají výrazně méně úmrtí a pouze šest zemí na světě má horší úmrtnost na covid19 než Švédsko. Není to nic jiného než národní katastrofa, napsal na Twitteru konzervativní politik Jan Ericson. Čísla úmrtí směřují vzhůru a v době psaní tohoto textu tu máme 2 200 mrtvých. Všichni jsme však účastníky největšího experimentu na světě, u něhož nikdo neví, jak skončí," poznamenává Janouchová.

A popisuje i dva tábory vědců, kteří se pandemii koronaviru věnují - jak ona uvádí, můžeme jim říkat Státní a Alternativní. "První, v čele se státním epidemiologem Andersem Tegnellem s vizáží praotce Švéda v otahaném hnědém svetru, káže, že je nebezpečné spoléhat na ochranné vybavení, že 'stádní' imunity lze dosáhnout ve Stockholmu již v květnu, že covid-19 je 'normální sezonní chřipka' a že švédský model je jedinou schůdnou cestou, přestože lidé oficiálně umírají jako mouchy. Alternativa naopak varuje, že směřujeme k národní katastrofě, kde se chladnokrevně obětují staří a oslabení," poznamenává Janouchová a svěřuje se také se svými obavami o rodiče. Poznamenává, jak v zemi umírají staří lidé, navíc osamocení.

Ve Švédsku podle jejích slov nikdo nenese odpovědnost za nic. "Nezáleží na tom, že korona se šíří jako požár, dodnes nám chybí informace, testy, úřady odmítají poskytovat ochranné vybavení. Švédský model spočívá v tom, že politici byli naivní, nebo nic netušili. A předpokládají, že veřejnost zapomíná a že vše bude rychle odpuštěno," uvádí Janouchová.

Dále se věnuje postavě epidemiologa Tegnella, kdy mu řada lidí důvěřuje, někteří ho však nazývají Dr. Tengelem a vyčítají mu, že chladnokrevně obětoval staré lidi. "Ať už si kdo o Tegnellovi myslí, co chce, je nepochybné, že švédský model vyniká. Otevřené školy, lidé v ulicích, doporučení spíše než zákazy. Zájem o švédskou cestu je ve světě velký. V Americe i dalších zemích je označovaná za riskantní. Norsko pečlivě hlídá své hranice, aby tam nemohli proklouznout nezodpovědní Švédi. Dánsko nazývá kroky švédské vlády porušováním lidských práv," sdělila Janouchová s tím, že v principu jde o to, že stát nechal odpovědnost na občanech a omezil se na doporučení.

"Všichni jsme experimentální králíci v The Tegnell Show, hře o neznámém počtu aktů. A já, stejně jako mnoho jiných, mohu jen natahovat ochrannou masku, mýt si ruce alespoň 30 vteřin, jak nám to diktuje premiér Stefan Löfven, jíst hodně vitaminu C, i když státní experti tvrdí, že to není třeba, distancovat se víc, než bývá ve Švédsku zvykem, a modlit se k Bohu, abychom zůstali zdraví. To, že celý tolerantní švédský přístup spočívá v tom, že nemáme prostředky k zavedení přísnějších omezení, je podezření, které raději nevyjadřujeme nahlas," uzavřela.

V roce 2017 vyvolala Janouchová celospolečenskou diskuzi o imigrační politice ve Švédsku. Vše odstartoval její rozhovor pro internetovou televizi DVTV. "Řekla jsem, a za tím si stojím, že stejně jako v případě zacházení s alkoholiky by Švédové měli být v imigrační politice přísnější a měli by nastolit režim, kterému já říkám tvrdá láska,“ shrnula své vystoupení v DVTV v následném rozhovoru pro MF Dnes.

Jeho si všiml švédský novinář českého původu Hynek Pallas. "Napsal komentář do největšího tamního deníku Dagens Nyheter, pro který externě pracuje. V něm mě obvinil z toho, že jsem užitečný idiot, že nahrávám ruské propagandě a že poškozuju jméno Švédska. Tvrdil, že šířím dezinformace, které extremistické pravicové síly využívají v Česku, jež je nejvíc rasistickou zemí v Evropě. Prý tím pomáhám těm, kdo v Česku nechtějí uprchlíky. Tím se to dostalo mezi Švédy a nastala mela,“ uvedla Janouchová.

Co přesně se vlastně stalo? "Začaly o mně vycházet komentáře, mluvil o mně i premiér v Davosu na setkání nejvyšších státníků světa, moje názory se diskutují ve zpravodajských pořadech, dávám stále rozhovory. Vyvolala jsem celospolečenskou debatu. Naprostá většina ohlasů, které dostávám, je na mé straně,“ pochlubila se. Posteskla si nad postupem švédských novin: "Když jsem na článek Hynka Pallase napsala do deníku Dagens Nyheter odpověď, komentáře od čtenářů, kteří mi fandili, vyhodili, aby to vypadalo tak, že se mnou většina lidí nesouhlasí.“

Janouchová také poukázala na čerstvé statistiky institutu na zkoumání kriminality BRA, který zjistil, že každá třetí žena se ve Švédsku cítí ohrožena. "Aby ne, když přijímáme hlavně uprchlíky-muže. Každý přece ví, že integraci dělají ženy a děti. Na ty bychom se měli zaměřit, pak může být integrace uprchlíků do švédské společnosti úspěšná. Místo toho přijmeme na 75 procent mužů,“ podotkla.

"Například z 35 tisíc sirotků, kterých jsme přijali nejvíc ze všech zemí, je jich 31 tisíc mužského pohlaví. Nemusíme být géniové, aby nám došlo, že když přijmeme tolik mužů, kteří nemají partnerky a nic na práci kromě čekání na azyl, může z toho vznikat určité napětí,“ uvedla.

Jak by tedy imigraci řešila? "Měla bych mnohem přísnější požadavky na lidi, co přicházejí do Švédska. Víc bych trvala na tom, aby se naučili švédsky. Urychlila bych azylové řízení, snížila sociální dávky a co nejrychleji jim umožnila pracovat. Měli by naší zemi pomáhat a být její součástí. Ale přesněji vám to neřeknu, nejsem politička, která to má řešit. Vím jen, jak to být nemá,“ dodala.