Stavbu nových bloků Dukovan znovu podpořili zastupitelé Vysočiny

Zastupitelé Kraje Vysočina dnes znovu podpořili projekt jednoho až dvou nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany a požádali vládu o naplňování strategických dokumentů, které s jejich stavbou počítají. Reagovali tak na nedávná vyjádření zástupců vlády, že je možné rozhodnutí o zahájení stavby nového bloku odložit a životnost nynějších dukovanských bloků prodloužit o dalších deset let. Pro usnesení hlasovalo všech 43 přítomných krajských zastupitelů.

Kraj Vysočina se zároveň připojil k textu otevřeného dopisu určenému premiéru Andreji Babišovi (ANO) a ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové (za ANO), který podepsali také zástupci krajské hospodářské komory, občanské bezpečnostní komise při elektrárně, Energetického Třebíčska a organizací zastupujících obce z okolí Dukovan. „Velice nás překvapilo, že paní ministryně mluví o prodloužení životnosti původních bloků v Dukovanech nad rámec životnosti, kterou připouštějí energetická koncepce a národní akční plán,“ stojí mimo jiné v textu zveřejněném na webu kraje.

Krajští zastupitelé dnes pověřili hejtmana Jiřího Běhounka (za ČSSD), aby stanovisko tlumočil premiérovi a ministryni průmyslu. Stavbu nových bloků Dukovan kraj i regionální politici podporují dlouhodobě. Podle nich by měly být nynější bloky nahrazeny novým zdrojem pokud možno bez přerušení výroby elektřiny, protože jinak by podle nich region ekonomicky tratil.

Předseda vlády i ministryně průmyslu a obchodu minulý měsíc uvedli, že česká vláda může odložit rozhodnutí o případné stavbě nového jaderného zdroje. Možností je podle nich právě prodloužení životnosti Dukovan o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard korun, uvedl tehdy Babiš.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž k tomu následně uvedl, že firma aktuálně předpokládá, že dukovanská elektrárna zůstane v provozu následujících 20 let. „Tedy zhruba za rok 2035, tedy jak byly jednotlivé bloky v letech 1985 až 1987 postupně uváděny do provozu,“ uvedl.

Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2 040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku.

Psali jsme: ODS: Odklon od jaderné energetiky oznámený premiérem je nepřijatelný Babiš vyzval k větší podpoře solárních elektráren. Ale nesmí se na tom krmit politici a tuneláři Zeman u Soukupa pálil ostrými. Zkazil radost konkrétním novinářům, když došlo na naše jádro a Rusko. A to nebylo rozhodně vše Premiér Babiš: Budeme se snažit dospět k nějakému závěru do Vánoc

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab