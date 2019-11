Stonjeková o dresech nároďáku: S národem nemají nic společného. Je to schválně?

V pátek, ještě před demonstrací Milionu chvilek a velkým výročím, se k událostem posledních dní vyjadřovala komentátorka Karolína Stonjeková na XTV. Konstatovala, že chlebodárci už dali ruce pryč od Grety Thunbergové. Dodala, že stávka studentů za klima na UK by překvapila demonstranty v roce 1989, když se jí zúčastnila Marxistická Alternativa. A kopla si i do Pirátů za to, že prali špinavé prádlo na veřejnosti.

Začalo se zlehka, tedy Gretou Thunbergovou. Stonjeková spekulovala, že o mladé aktivistce nebylo dlouho slyšet, což vzala jako znak toho, že její chlebodárci od ní už pomalu dali ruce pryč. Poslední projev mladé aktivistky totiž byl už takový, že věci více uškodil, než pomohl, tvrdila Stonjeková. A dodala, že nepomohlo ani to, že Thunbergová nakonec nezískala ani Nobelovu cenu. Anketa Je dobře, že u památných míst 17. listopadu lidé pískali na Babiše, rektora Zimu a Václava Klause ml.? Je to dobře 5% Není to dobře 94% Je to jedno 1% hlasovalo: 16221 lidí

Pak došlo na fotbal. Konkrétně na nové pistáciově zelené dresy české reprezentace. Stonjeková uvedla, že když je poprvé viděla, myslela si: „Hurá, Borussia Dortmund má nové dresy.“ Co jí na nových dresech přišlo vtipné, je vysvětlení, že barva pochází od lípy, tedy národního stromu. Řekla, že ví, jak takové zdůvodnění vzniklo: „Napřed vymyslíte nějaký nápad a pak teprv zdůvodňujete, proč jste to vymysleli. To nikdy není tak, že chcete mít tu lípu a pak hledáte způsob, jak to převést do reálného života. Ve skutečnosti je to o tom, že někdo vymyslel tyto příšerné limetkové dresy, pak se ukázalo, že většina veřejnosti, včetně sportovců, s tím není úplně spokojená, a bylo potřeba přijít s nějakou historkou, proč to bylo.“ To hlavní, co prý cítí z dresů, je nespojitost s čímkoliv národním. „Teď nevím, jestli to byla náhoda nebo záměr. Ale ať už to bylo A, nebo B, ani jedno se mi nelíbí.“

Další téma bylo opět klimatické, tedy stávka studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podle komentátorky je naprostý nesmysl stávkovat za klima a doufat, že to něčemu pomůže. A podotkla, že stávkováním a vyráběním materiálu nepochybně studenti zvětšili svou uhlíkovou stopu. Ale stávka, které se zúčastnila i Marxistická Alternativa, jí ve výročí pádu komunismu připomenula dobu minulou. „Docela by mě zajímalo, kdyby někdo měl v tom listopadu 1989 křišťálovou kouli a těm demonstrujícím studentům ukázal, jak to bude za třicet let, co by si o tom pomysleli,“ prohodila. Ironicky také ocenila, jak dnes dokáží aktivisté „splácat“ témata a vyjde z toho jeden velký protest, na FF UK konkrétně proti rektorovi Zimovi a za klima. Fotogalerie: - Kadaň a rok 1989

Karolína Stonjeková se vyjádřila i k průzkumu agentury TNS. Podle něj by Piráti ve volbách získali 17 %, což komentátorka prohlásila za lehce děsivé. A poznamenala, že Pirátům zřejmě neuškodilo ani praní špinavého prádla na veřejnosti, tedy na jejich fóru. Nejzajímavější prý je, že odvolání místopředsedy Michálka iniciovala de facto řadová zaměstnankyně strany. „Tak jako ve standardně fungující škole není běžné, že by paní kuchařka odvolávala pana ředitele, tak by ve standardní politické straně nemělo být běžné, aby klasický technický personál odvolával zvoleného představitele strany, protože mezi personálem a politiky musí být prostě nějaká linie,“ mínila komentátorka. „To není žádná demokracie, to je vnitrostranický binec, pokud to tam takhle dovolí.“

Celý rozhovor ZDE

