Strach z krajní pravice. Dovedou Evropu do divočiny, varuje politička

dle stanice France24 v pátek. „V Evropě i ve světě velmi dobře vidíme, že existují nacionalističtí extremisté, populisté a protiprávní hnutí, kteří svět, respektive Evropu, stahují do divokého stavu," uvedla Burićová, jež v letech 2017 až 2019 zastávala post chorvatské ministryně zahraničí v kabinetu Andreje Plenkoviće.



Řekla též, že nevěří, že by po blížících se volbách Radu Evropy opustila Francie či Velká Británie, která již před několika lety odešla z Evropské unie. Navzdory kritice této instituce 46 zemí ze strany britské a francouzské pravice dle ní Evropa nemá jinou možnost, než se vydat „multilaterální“ cestou řešení svých problémů. Burićová míní, že k jednáním na této úrovni, kterou dle ní nabízí Rada Evropy, „neexistuje žádná alternativa“.



„Ne nadarmo bylo po dvou velkých válkách v Evropě rozhodnuto, že multilaterální cesta, multilaterální spolupráce, je tou správnou cestou,“ doplnila politička po výzvách k odstoupení od Evropského soudu pro lidská práva a od Evropských úmluv o lidských právech, které nastiňují někteří politici právě ve Francii či Spojeném království.

„Je snadné útočit na mezinárodní orgány nebo orgány na ochranu lidských práv, ale doufám, že až volby pominou, uslyšíme rozumnější hlasy, které v těchto dvou zemích existují,“ komentovala Burićová a poukázala též na zvýšený antisemitismus v Evropě. „Člověk by nikdy nevěřil… že po tom všem, co se stalo židovskému národu, by se to mohlo na evropské půdě opakovat,“ dodala.