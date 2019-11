Strana soukromníků bude kandidovat ve všech krajích

Strana dnes na tiskové konferenci zveřejnila svůj návrh na reformu penzijního systému. Jeho základem by se měl stát rovný důchod, podle kterého by měli všichni penzisté stejný základ důchodu, doplnilo by ho sociální důchodové pojištění.

Reformu důchodů pro stranu připravil Jaroslav Vostatek, člen komise pro spravedlivé důchody. Navrhuje, aby byl současný první penzijní pilíř rozdělen na nultý pilíř, kterým by byl rovný důchod, a na první pilíř představovaný „moderním sociálním důchodovým pojištěním“. To by vycházelo z hrubé mzdy pojištěného. Soukromníci chtějí prosazovat, aby se zvýšila základní výměra důchodů z deseti na 32 procent ze státem vyhlašované průměrné mzdy, a aby byla zrušena redukční hranice. Rovný důchod by tak byl příští rok 11.150 korun. Náklady budou podle strany do sedmi miliard korun.

„Žádný důchod v ČR se tímto opatřením nesníží a systém bude pro své adresáty srozumitelný,“ uvedl Vostatek. Strana chce opatřením pomoci živnostníkům, kteří odcházejí do důchodu. Podle zakladatele strany Rudolfa Baránka by ale změna zároveň pomohla dostat zpod hranice nouze desítky tisíc lidí. Řekl, že Soukromníci začnou příští týden vyjednávat o podpoře svého návrhu s parlamentními i mimoparlamentními stranami s výjimkou komunistů. Jednat chce i s odbory.

Strana chce také podle svého předsedy Petra Bajera prosazovat, aby byl každý živnostník do ročního obratu milion korun osvobozen od daně z příjmu. Zůstala by mu jen povinnost platit sociální a zdravotní pojištění. “Při tak nízkých příjmech ze samostatně výdělečné činnosti je v drtivé většině případů daň stejně nulová a je zcela zbytečné, aby se živnostníci museli prokousávat veškerou byrokracií spojenou s daňovým přiznáním,“ uvedl.

Soukromníci chtějí dále o deset procentních bodů navýšit paušální výdaje.

Podle Bajera bude strana příští rok v krajských volbách ve většině případů tvořit koalice s dalšími středopravými stranami. Jednotlivá sdružení podle něj uvažují o spolupráci s ODS, lidovci, Starosty, Trikolórou či místními krajskými uskupeními. V senátních volbách předpokládá, že o obhajobu mandátu bude usilovat senátor Ivo Valenta, který jako nestraník za Stranu soukromníků kandidoval do Senátu v roce 2014. Baránek označil za cíl v každém kraji získat post nejméně jednoho zastupitele.

