Středula svolává odborářskou demonstraci. Kvůli věci, která nesmí spatřit světlo světa

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula chytil s potvrzením svého postavení slinu a chystá rétoricky zbořit Malostranské náměstí v Praze. Na 21. května je právě tam namířená demonstrace odborů. Jde o práci, o důchody, o propouštění bez udání důvodu a o mnoho dalšího. „Výpověď bez udání důvodu je něco, co je pro nás obrovské téma. Myslíme si, že je to něco, co vůbec nesmí spatřit světlo světa, že je to věc, která je diskriminační,“ hřímal Středula posilněný znovuzískáním postu vrchního předáka.

Propouštění bez udání důvodu? Podle Středuly je nápad vládní ODS za hranou tolerance odborů. A povede k nepředvídatelným situacím. „Je obava z toho, že se taky bude propouštět, protože někdo zrovna nebude blondýnka s modrýma očima,“ hrozil se Středula na CNN Prima News a upozornil, že přesně to se v ČR stalo. Rada zdravotně postižených podle Středuly bije na poplach, protože praxi, kterou chce ODS zavést do legislativy, odnesou právě postižení. Zmínil i to, že zaměstnanec se bude bát vystoupit proti svému zaměstnavateli při nespravedlnosti, protože nad ním bude Damoklův meč výpovědi bez udání důvodu. Středula zmínil i možný strach zaměstnanců říct si o větší plat. Vyhodí ho pak zaměstnavatel a najme si levnější pracovní sílu? To jsou podle Středuly oprávněné obavy. „Ten nápad poslanců ODS je tak nebezpečný, že i kdyby to bylo jediné téma, tak je to důvod pro demonstraci,“ řekl ve studiu Středula.

A ukázal na konkrétní jména. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se už několikrát dušoval, že k zákoníku práce není žádná novela o výpovědích bez udání důvodu. Ale tady Josef Středula vyrazil do zteče. Je si vědom toho, že v novele toto téma sice není, ale obává se, aby do novely nebylo propašované přes poslanecký návrh. A ukázal na dva poslance ODS, kteří prý vpašování výpovědi bez udání důvodu mají zařídit. Jsou jimi Jan Skopeček a Vojtěch Munzar, ukázal Středula prstem.

Ale jde nejen o výpovědi bez udání důvodu. Středulu děsí i změna v zákoníku práce, která má snížit zaručenou výši mzdy v privátním sektoru. To podle Středuly povede ke snižování už tak nízkých mezd. „Nejenže to považujeme za porušení směrnic Evropské unie, ale zároveň to považujeme za velmi nebezpečné, protože to sníží úroveň už tak nízkých mezd,“ řekl Středula. V této věci Středula poslal jako předák ČMKOS dopis komisaři Evropské komise Nicolasovi Schmidtovi, což má hájit oblast práce a sociálních věci, kde na zavádění sporných kliček do legislativy ze strany ODS komisaře důrazně upozorňuje.

Následně předák ČMKOS poukázal na absurdní prodlužování věku odchodu do důchodu, které zavádí s vládou Ministerstvo práce a sociálních věci pod vedením ministra Mariana Jurečky. Můžeme se prý dočkat i toho, že nyní mladé ročníky půjdou do důchodu až kolem 70. roku věku. Narážel i na nejistotu, že se nedá spočítat, kdy kdo půjde do důchodu. Nikdo totiž neví, jak si to spočítat. Pravidla výpočtu totiž nebyla zveřejněná. „Nikdo neví, jaký ten systém bude, protože to nikdo nezveřejnil. Podobný systém je na Slovensku, kde pro ročníky 2002 a mladší bude věk odchodu do důchodu více než 70 let. To považujeme za naprostý nesmysl,“ vyhranil se vůči takzvané důchodové reformě pětikoaliční vlády Josef Středula.

Středula dal pro srovnání i Německo. Český zaměstnanec odpracuje po 40 letech práce o 9 let víc než Němec, přesto má daleko nižší důchod a nyní i vyšší věk odchodu do důchodu. „Pro takové zhoršení podmínek není v naší republice absolutně důvod,“ řekl důrazně ve studiu Středula.

Českomoravská konfederace odborových svazů na svém facebookovém profilu už burcuje veřejnost k tomu, aby na demonstraci přišla.

„Už za 10 dní se potkáme na Malostranském náměstí v Praze. Na protestu proti:

propouštění bez udání důvodu,

prodlužování věku odchodu do důchodu,

prodlužování zkušební doby,

zkracování výpovědní doby,

rušení zaručených mezd.

Ukažme vládě, že nenecháme ji osekávat práva a jistoty pracujících!“

Demonstrace proběhne v úterý 21. května ve 12 hodin v poledne.

Psali jsme: Semelová (KSČM): Útok na povinnou školní docházku „Vy to tlačíte proti společnosti. Nikdo to nechce.“ Jurečka v ČT pod palbou kvůli důchodům Už nikdy. Vykradení... Návrat druhého důchodového pilíře? V ČT bouře Rakušan ze sjezdu žádá funkci v Bruselu: Nominovat prostě budeme

