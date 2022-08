Střídání jako ve fotbale. Senát potřebuje nové hráče. Ředitel zoo chce být lokálním ombudsmanem

Senátor by měl být lokálním ombudsmanem, měl by za svůj obvod kopat na kraji, ministerstvech a dalších úřadech. Myslí si to René Franěk, ředitel zoologické zahrady Chleby, který se po „podrazu“ od ODS rozhodl kandidovat do senátu za Svobodné. „Tam, kde občana či starostu vyhodí dveřmi, musí vlézt senátor oknem a hájit zájmy voličů svého volebního obvodu. To mi u řady senátorů chybí. I proto jsem se rozhodl pro svou kandidaturu,“ vysvětluje Franěk důvody svého rozhodnutí. „Pravidelně vykřikují, kdo všechno je fuj, a poučují nás o tom, co je ta správná pravda. A naši lidé a jejich problémy jsou pro ně, prosím, kde?“ klade si otázku Franěk.

reklama

Co vás vedlo k rozhodnutí ucházet se o důvěru voličů a zapojit se do letošních senátních voleb?

Nespokojenost. Opakovaně jsem se obrátil s prosbou na jednoho známého senátora, a on nic, byl jsem mu ukradený. Více jej zajímala svoboda Tibetu než mé problémy. Já na rozdíl od mnoha senátorů nemám ambice být senátorem Tchajwanců, Ukrajinců či nějakého jiného cizího národa. K volbám u nás chodí čeští občané a těmi budu volen. Proto budu hájit jen a jen jejich zájmy, a obzvláště potom těch, kteří žijí v regionu mezi Jičínem a Nymburkem. Aby se jim nestalo to, co mně. Myslím si, že senátor musí být služebníkem lidí především ze svého obvodu.

Co vás láká na funkci senátora?

Kandiduji, abych hájil české zájmy a zlepšil život lidí v senátním regionu se stejným nasazením, s jakým jsem od základů vybudoval úspěšnou středočeskou zoologickou zahradu. Mám za sebou opravdovou a viditelnou práci. Mnozí jste jistě moji Zoo Chleby navštívili. Pokud si myslíte, že dělám svou práci dobře, věřte, že stejně dobrým bych byl i senátorem. Nežiji život jiný než Vy. Mám rád lidi, zvířata a naši zemi. A k tomu, abych mohl prosazovat vaše zájmy, potřebuji vaši podporu, váš hlas.

Jak hodnotíte dosavadní práci senátora Tomáše Czernina? Pokud budete úspěšný, chcete na jeho práci navázat nebo budete zcela jiným senátorem?

Myslím, že je potřeba dát do Senátu nového hráče. Jako střídání ve fotbale. Pana senátora nechť hodnotí voliči, třeba ti v Lysé, kde se zelenými aktivisty ochranou neexistujícího mokřadu bránil stavbě obchvatu města. Já jsem skutečně naprosto odlišného ražení. Zásadně odmítám, aby to, čím mám v Česku svítit a topit nebo čím budu moci jezdit, za mne řešil nějaký úředník v Bruselu. Poslední dobou to nabralo obzvláště bizarních rozměrů, které se vymykají zdravému rozumu. Necháváme si například ničit automobilový průmysl, na němž naše republika stojí, uvalujeme sankce, které bohužel škodí především nám, a omezujeme svobodu slova. To je jen stručný výčet věcí, které mi vadí, a i to bych rád změnil.

Senát často čelí kritice pro jeho nadbytečnost. Jak vnímáte roli Senátu vy? Má podle vás opodstatnění v českém politickém prostředí?

Lidé dnes vidí Senát jako odkladiště neúspěšných prezidentských kandidátů a různých jedinců odtržených od reality zajímajících se o jakési vyšší „hodnoty“. Pravidelně vykřikují, kdo všechno je fuj, a poučují nás o tom, co je ta správná pravda. A naši lidé a jejich problémy jsou pro ně, prosím, kde? Voliči jsou během jejich působení v práci, aby jim na ty šestileté prázdniny vydělávali. Když už ale Senát máme, má smysl tam dostat co nejvíce lidí se zdravým rozumem, aby se poměr sil změnil.

Senát je především součástí zákonodárného sboru, ale často je vnímán také jako „komora regionů“. Má podle vás senátor možnost pomáhat řešit také lokální problémy? Které největší podle vás trápí právě váš senátní obvod?

Mám přesnou představu o tom, jak by měla práce senátora pro obvod vypadat. Jedna věc je schvalování zákonů v Senátu, přestřihávání pásek či řečnění při různých příležitostech. Druhá je však to, že senátor by dle mého názoru měl být lokálním ombudsmanem, měl by za svůj obvod kopat na kraji, ministerstvech a dalších úřadech. Tam, kde občana či starostu vyhodí dveřmi, musí vlézt senátor oknem a hájit zájmy voličů svého volebního obvodu. To mi u řady senátorů chybí. I proto jsem se rozhodl pro svou kandidaturu. Pokud budu senátorem, budu se účastnit zasedání zastupitelstev hlavních měst mého obvodu, kam patří kromě Jičína a Nymburka také Lysá nad Labem a Milovice a dále Hořice a Nová Paka a Sobotka.

Čeho byste chtěl v Senátu dosáhnout? Kdybyste měl vyjmenovat tři základní věci, na které byste se chtěl soustředit, co by to bylo?

Senátor by měl znát místní témata a rozumět jim. Já bych se chtěl věnovat dopravní infrastruktuře. Sem patří vybudování silničního obchvatu v Nové Pace a v Lysé nad Labem, což jsou důležité stavby. Budu bojovat proti rušení železničních tratí, což se nyní týká tratě z Městce Králové do Křince. A budu rovněž bojovat proti rušení stavebních úřadů. U celostátních témat se voliči mohou spolehnout na to, že budu hlasovat například proti zvyšování daní, proti zvyšování počtu úředníků a pro zachování české koruny.

Jak vnímáte skutečnost, že ODS dala v senátním obvodu přednost dosavadnímu senátorovi Tomáši Czerninovi, který není členem ODS, ale místopředsedou TOP 09?

Je to dávná neřest vedení ODS. Není důležité, zda je kandidát nejlepší a prošel primárkami a že je od nás. Převládly handly „my vám zvolíme vašeho z Topky, vy nám zase našeho předsedu Senátu“. Po 20 letech práce pro ODS, kdy jsem jim třikrát vyhrál komunální volby, je to pořádná facka.

Do Senátu kandidujete za Svobodné? Proč jste se rozhodl právě pro tuto politickou stranu?

Oblastní rada ODS v Nymburce přijala usnesení, že mohu kandidovat za jiný politický subjekt. Oslovily mne tři strany, ale já si vybral Svobodné, kteří mají podobné myšlenky a jsou velmi slušní. Jejich nabídky si vážím, stejně jako si budu vážit každého voliče.

Jste zakladatelem a ředitelem zoologické zahrady. Pokud se stanete senátorem, opustíte svou práci se zvířaty?

Podařilo se mi vybudovat krásnou zoologickou zahradu, hezké místo k odpočinku. Každý den jsem v kontaktu s desítkami lidí a mnozí mi píší a mou práci podporují. To mi bude chybět. Musím říci, že se mi podařilo vybudovat perfektní kolektiv, který velmi dobře zvládá provoz Zoo i beze mě. Já už jsem v Zoo častěji v roli „dědečka“, který sleduje zpovzdálí svá krásná vnoučata, sem tam něco srovná, uklidí a s něčím pomůže. Práci senátora vnímám jako službu lidem, na kterou se skutečně těším!

Psali jsme: Senátor Fischer: Provokuje Čína, ne USA. Vůdce pouští hrůzu, aby si zvednul body doma Kandidát do Senátu Zadražil má jasno: Menší daně, více důvěry v jednotlivce a méně státní buzerace První Pirát v Senátu, proslavený odstřelem ministra z ODS. Teď chce Libor Michálek zkusit Hrad „Já se tam vrátím,“ napsal Kalousek. A podepsal kandidaturu Nerudové

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.